Все тайное, становится явным

Тайн хранить не умеет глупец и бахвал,

Осторожность поистине выше похвал,

Тайна - пленница, если ее бережешь ты,

Ты у тайны в плену, лишь ее разболтал.

(Авиценна (Абу-али ибн Сина))

Все тайное, рано или поздно становится явным. И это хорошо, потому как, просто немыслимо для развития человечества, ради его поступательного движения к обретению истины, содержать народы в потемках, относительного их прошлого. Конечно, многие правители и дальше готовы сливать дезинформацию в массы, но вот надолго ли их хватит? Как правило ложь, спрятанная в прежние времена сползает, как дешевая позолота, с иконок и крестов, которыми ныне торгуют у любого храма и обнажается то, что старательно было скрыто от взгляда многих поколений. Ранее для этого требовались века, которые и давали возможность людям осознать тот или иной закон, опровергнуть лживое утверждение или отстоять истину.

Сегодня, в век коммуникаций, когда за историю взялись множество людей, а не избранные «скотоводители», они же пастыри овец - мирских душ, возник новый для человечества эффект ускорения любого расследования. Связан он с появлением интернета и возможностью выкладки в него многочисленной информации, с которой просто не реально бороться. Конечно, не вся информация настолько интересна и полезна, скажем, для меня, исследователя былины России, но ведь есть и иные направления поиска. Например, политологи будущего, на основании обзора социальных страниц нашего времени, сумеют точно определить, чем болело наше общество начала 21 века, ведь впервые в истории мира, появилась возможность почитать не только официальные версии государственных мужей, но и мнения любого представителя народа, благо, ничего из попавшего в интернет никогда не пропадает. Я не очень разбираюсь в компьютерной памяти, но мне видится прогрессирующее ее развитие и я уверен, что вскорости, носителями информации стану совсем иные инструменты, нежели сейчас, поскольку технологии уже позволяют делать невозможное. Как ни крути, а компьютер это то изобретение человечества, которое сродни изобретению колеса. Будь это в средние века или времена майя, народы бы поклонялись ему в храмах. Это я говорю из опыта истории религий и общения со святыми отцами, с удовольствием берущими на вооружение, любую техническую новинку, которая полезна их прибыли и доходам самой церкви.

После этого, новинка используется для дальнейшей фальсификации истории, потому, что у церковников есть, что скрывать, ибо нет в мире организации, совершившей больше преступлений против своего народа, чем касты жрецов, любой конфессии и направления. Среди абсолютно бессовестных профессий, автор особенно желает выделить профессиональных верующих и историков. Что первые, что вторые, настоящее бедствие для русского народа и я старовер-катар, готов рассказывать об этом из миниатюры в миниатюру, потому, что зная про эти делишки «избранных», более не имею силы молчать. Конечно, стоит сказать пару ласковых и о власть придержащих, да они все же, по сравнению с предыдущими категориями обманщиков, все таки ласковые телята. Хотя работает вся эта троица в теснейшей связке и еще не было случая, когда они бы не столковались.

Довелось мне поучаствовать в одной войне на Востоке. Где именно, говорить не буду, да и не к чему. Тем более, что война эта была не первой и не последней в моей жизни. Пусть мои проблемы останутся со мной и отметины от тех времен на теле так же. Страна эта интереснейшая, как в культурном, так и историческом аспекте. Там произошло много событий, о которых сегодня не пишут историки, предпочитая умалчивать о реальных фактах древности.

Пришлось мне побывать в одном местном музее, где мне показали интереснейшую подборку иллюстрированного издания 19 века. Увиденное, поразило меня, и я попросил сделать мне копии. Сегодня это не составляет проблем, а тогда, требовалось время и оборудование, которого в музее не было. Когда же, я сумел повторно посетить этот музей, мне заявили, что подшивка эта украдена союзниками, солдатами одной из стран НАТО. Не удивляйся читатель, в России бывает всякое, мы ведь и с китайцами воевали, а ныне дружим. Мне врезались в память гравюры из того издания на французском (а точнее фламандском) языке. Я знал номера и даты выхода этих газетных изданий, но не смотря на запросы в разные страны, найти эти документы так и не мог.

Мне было обидно, до невозможности обидно, что я видевший своими глазами документы, способные доказать миру то, что город Санкт-Петербург, стоял на своем месте задолго до Петра, ничего не могу представить публике в качестве доказательства.

Надо сказать, что у меня с Питером особые отношения. Это город моей юности, я там учился в ВУЗе закрытого типа и прекрасно осознаю свою благодарность перед ним. Еще в юности, я увлекающийся, стараниями отца, историей, находил много несоответствий официальной версии ее с реальными фактами этого города. Шло время и я полностью разочаровавшийся в истории (как не науке, а мифологии), осознал, что просто необходимо найти иной путь в освещении прошлого. С этого момента, я определил для себя этот путь и, избегая слово «Ис Торы Я», занялся всерьез былиной русского народа. Мною написано более 400 миниатюр на эту тему, где я раскрываю множественные фальсификации историков и жрецов. Часть из них уделена моему Питеру, и я даже назвал настоящее имя этого города – ЮПИТЕР. Это не просто город, это пантеон Бога по имени Род или в греческо-римском варианте Юпитер.

Сегодняшняя миниатюра так же посвящена ему. Но начиная свой рассказ, я хочу закончить историю с тем изданием 19 века, которое я видел в далекой стране на Востоке. Сегодня, спустя много лет бесполезных поисков, я получил эти документы, от своей очень хорошей знакомой, которая зная, что я интересуюсь Питером, скинула мне на почту эти материалы. Я был поражен, именно эти материалы я и видел на Востоке. Мало того, их местонахождение, меня не удивило. На них стоит штамп библиотеки университета Мичиган… Союзнички, едри их в корень да позлее!!!

Ну а теперь к делу. Начинаем очередное раскрытие фальсификации истории моего Ленинграда-Питера-Юпитера-Орешка-Вавилона.

Речь пойдет о памятнике «Тысячелетие России». Сначала официальная версия.

Памятник «Тысячелетие России» — монумент, воздвигнутый в Великом Новгороде в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания варягов на Русь. Авторами проекта памятника являются скульпторы Михаил Микешин, Иван Шредер и архитектор Виктор Гартман. Памятник находится в новгородском детинце, напротив Софийского собора и бывшего здания Присутственных мест.

Памятник представляет собой гигантский шар-державу на колоколообразном постаменте; общие очертания монумента колоколообразные (по некоторым предположениям, был призван «благовестить потомкам о героическом прошлом России»). Вокруг державы установлены шесть скульптурных групп. Общая высота памятника 15,7 м (высота пьедестала — 6 м; высота фигур — 3,3 м; креста на державе — 3 м).

Диаметр гранитного постамента — 9 м; шара-державы — 4 м; окружности горельефа — 26,5 м. Вес металла памятника — 100 тонн, вес бронзового литья — 65,5 тонны (шар-держава — 400 пудов; колоссальных фигур — 150 пудов; крест на шаре — 28 пудов).

Всего памятник содержит 128 фигур.

Поразительное сооружение, не правда ли? Однако, я задержусь не на всем памятнике, а только, на верхней его части, предоставив читателю право, самостоятельно изучать этот памятник-полуправду, буде у него желание это сделать.

Сегодня историки и церковники утверждают, что группа из двух фигур — ангела с крестом в руке (олицетворение православной церкви) и коленопреклоненной женщины (олицетворение России). Установлена эта группа вверху на державе (эмблема царской власти), венчая композицию. Держава украшена рельефным орнаментом из крестов (символ единения церкви и самодержавия) и опоясана надписью: «Свершившемуся тысячел;тію государства Россійскаго въ благополучное царствованіе императора Александра ІІго л;та 1862».

Кто читал иные мои работы, тот знает, что я утверждаю, что в Казанском соборе Питера, в захоронении в стене, где яко бы похоронен М. И. Кутузов, лежит совсем другой человек. Там похоронена МАРИЯ БОГОРОДИЦА, мама Исуса Христа. Желающие сами найдут у меня миниатюру под названием « Под сенью орла и караулом фельдмаршала». В ней я касаюсь вопросов геральдики и достаточно убедительно объясняю такую свою позицию. Так же объясняю, каким образом произошла эта подмена. А вот зачем, я расскажу уже в этой миниатюре.

Ну а пока, к памятнику в Новгороде.

Верить романовским историкам совершенно нельзя. После того, как Романовы узурпировали власть русско-ордынских императоров Великой Тартарии, они приступили к зачистке всей русской былины. Рукописи либо переписывались наново, либо просто уничтожались, если не было возможность их фальсифицировать из-за обилия материала, который шел в разрез с придуманной ими версией истории. Мои единоверцы староверы, называют Романовых и их церковь жидовствующим лютеранством. С приходом этих лже-царей, на Руси началась повальная зачистка всего русского, менялась архитектура, переставлялись даты и массово сбивались фрески в соборах и храмах, напоминающие о Великой Тартарии.

Такое положение дел наблюдалось по всей Руси и носило системный характер. Романовы немцы, которые принесли на Русь совершенно новую религию, модернизированное иудо-христианство.

До них, Русь исповедала, сначала родовое (семейское) христианство, а затем апостольское. В чем разница, я уже объяснял в других работах. Вот это родовое христианство и именуется ныне язычеством. На самом деле, никакого язычества в истории Руси никогда не было, а была вера в Бога Добра или Рода. Эти имена означают одно и то же, только прочитаны в соответствии с правилами глаголицы, наоборот. Антиподом Добру был бог Зла, он же падший ангел Сатанаил. Его имя, если прочитать его наоборот, пользуясь все той же глаголицей, означает ЛОЖЬ. То есть ЗЛО это ЛОЖЬ. Сегодня глаголица практически забыта, но я смею уверить читателя, что при определенных навыках, вы сумеете свободно читать эти тексты, которые попы ныне считают украшением вязью, на окладах икон. Ничего сложного, просто небольшая тренировка и любой храм откроет вам свое истинное предназначение, если он конечно древний, а не романовский.

Древние храмы вообще строились в готическом стиле или в римско-греческом. Все, что иное, это постройки романовской эпохи. Исключением есть только русская архитектура Золотого Кольца России. Но и она близка к готике. Даже храм Василия Блаженного, построенный итальянцами, носит совершенно иное предназначение, чем храм для молений. Это в первую очередь усыпальница Ивана Грозного, а во вторую очередь это Хранилище казны империи. Впрочем, можно менять местами, это утверждение, потому, что с времен Романовых, там казны уже не было, не смотря на идеальные для этого условия. Я писал про это в иных работах. Кстати, и пирамиды Египта, так же хранители имперской казны, а заодно, ПОХОРОНЫ русских царей.

Возвращаясь к памятнику, я утверждаю, что в верхней композиции (фигура ангела и коленопреклоненной женщины) изображена Мария Богородица и ангел, а не символическая Россия. А сам памятник ранее находился совсем в ином месте и просто демонтирован, а затем перевезен в Новгород на Волхове ( на самом деле Господин Великий Новгород это совокупность городов Золотого Кольца России), где основательно переработан. Ему добавлен совершенно иной постамент и три яруса фигур, два из которых (нижние) переделаны, возможно и "авторами" указанными в современных справочниках, как изготовители этого памятника.

В том, что на памятнике изображена именно Мария, сомнений нет: на голове у нее корона жены севастократора Византии, а по платью многочисленные вышивки в виде гербов Византии и Руси. Сегодня практически нельзя встретить детальное изображение ангела и Марии, однако я нашел его. Все сказанное подтвердилось. Перед нами русская княжна Мария Богородица и ангел, сообщающий ей Благую Весть о том, что она будет матерью Исуса (Андроника Комнина). Кстати, благословляет ангел Марию ДВУПЕРСТИЕМ, что априори не возможно, если считать, что памятник изготовлен в романовские времена (1862 г.) когда уже около 200 лет в Российской империи было введено ТРОЕПЕРСТИЕ. Именно поэтому, практически невозможно встретить фотографии ангела с крестом и Марии, в детальных снимках. Так же вязь из крестов на державе, на которой стоят ангел и Мария, не что иное, как старославянский ход азбуки ГЛАГОЛИЦА, который нынешние попы за орнамент принимают. Надпись об императоре Александре, явно поздняя подделка и выполнена КИРИЛИЦЕЙ.

На этом древнем памятнике произведена фальсификация в огромнейшем масштабе и с величайшем цинизмом. Таких памятников по России великое множество: Медный всадник, памятник Суворову в Питере, Минину и Пожарскому в Москве, практически все конно-скульптурные группы на Аничковом мосту и вообще на Невском проспекте, на фронтоне Большого Театра Москвы и Арки Генерального Штаба в Питере, памятник Дюку Ришелье в Одессе, и памятник Владимиру-крестителю в Киеве. Всего и не перечислишь. Все эти памятники взяты из современного Санкт-Петербурга и переделанные ( в некоторых случаях просто меняли голову) расползались по всей романовской России. Им приписывались авторство всяких заморских скульпторов.

Обсуждаемый в этой миниатюре памятник в Новгороде не исключение. Он ранее находился у Казанского собора в Питере, с фронтона которого, так же были убраны скульптуры, мешавшие Романовым проводить фальсификацию, поскольку они просто кричали о том, кому поставлен Казанский собор. И когда он поставлен, а так же когда он построен. По моим данным это 14-15 век, возможно и ранее. Но никак не времена Воронихина.

15 августа 1941 года в Новгород вошли немцы. Немецкий генерал фон Герцог, служивший в штабе немецкой армии, осаждавшей Ленинград, приказал разобрать памятник «Тысячелетие России» и вывезти в Германию, решив сделать подарок своему другу на родине. Зимой 1943—1944 года начались работы по демонтажу. Железной дорогой успели увезти бронзовую решётку работы профессора Боссе, окружавшую памятник, а также бронзовые фонари художественной работы, стоявшие вокруг него. Разобранный памятник оккупантам вывезти не удалось. 20 января 1944 года Новгород был освобождён советскими войсками.

К этому моменту монумент представлял собой совершенно голый пьедестал, на котором оставалась нижняя половина шара-державы. Верхняя её часть была полуразрушена. Ранее окружавшие шар колоссальные фигуры были разбросаны вокруг памятника. При этом многие из них оказались испорченными: трёхметровый крест, стоявший на шаре-державе, был срублен у основания и согнут в дугу; бронзовое крепление всюду было перерублено или вырвано из своих мест. Такие небольшие детали, как шпаги, мечи, посохи, щиты и т. п. бесследно исчезли.

Комитет по делам архитектуры при СНК СССР и исполком Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся принял решение восстановить памятник в прежнем его виде в самый короткий срок, причём в числе первых объектов разорённого Новгорода. Этим занимался Ленинградский областной отдел архитектуры. «Для передвижения и подъёма фигур был построен узкоколейный путь, а для установки фигур на свои места вокруг памятника устроены леса и изготовлены необходимые приспособления. Потребовалось изготовить более 1 500 недостающих деталей». Памятник был восстановлен уже ко 2 ноября 1944 года, после чего состоялось его второе торжественное открытие.

Судя по всему это время главной переделки памятника и введение в него фигур нынешней официальной истории. Именно тогда там появятся Петр, романовские просветители и деятели их церкви. Очевидно по личному указу Сталина, уж слишком быстро было произведено восстановление памятника. По моему мнению, там смешаны и реальные скульптуры, и скульптуры изготовленные в 19 веке и сталинская "мудрая" попрака истории. Следует помнить, что именно Сталин является создателем современной РПЦ, которую он учредил декретом в 1941 году. Ранее этой даты никакой РПЦ не существовало, а было Российская Ортодоксальная (Православная) Католическая церковь. Слово католическая (русском варианте каФолическая) означает ВСЕЛЕНСКУЮ церковь. Это греческий вариант религии. А вот до нее был византийский обряд.

Сегодня мало, кто знает, что в основании памятника, находится маленькая комната в которой в 1990 году, случайно обнаружили сталактиты и сталагмиты, а так же лестницу, забытую, яко бы в 19 веке.

Я сегодня уверен, что Мария Богородица умерла в Крыму, в Чуфут-Кале, в монастыре в одном из гротов, поскольку монастырь был скальный. Не исключаю, что эта комнатка, не что иное, как ГРОБ МАРИИ БОГОРОДИЦЫ и там он находился длительное время. Ее останки были перенесены оттуда в могилу в стене, где теперь, яко бы, лежит Кутузов, в Казанский собор. Сталактиты и сталагмиты это "интерьер" последнего пристанища Марии в Крыму. Про лестницу сказать ничего не могу. Возможно она из 19 века, когда монтировали памятник уже в Новгороде. Памятник демонтирован в 1813 году и площадь перед Казанским собором приняла современный вид. Где находился памятник до 1863 года, я пока не знаю, но подозреваю, что на монетном дворе Петропавловской крепости, куда свозились ради переделки раритеты со всего города.

Однако, до сооружения этого памятника на Невском проспекте, эта площадь, да и сам Невский проспект имели совершенно иной вид. Какой? Об этом в следующей миниатюре, о фальсификации истории города ЮПИТЕР.

Для доказательства написанному, я публикую первую гравюру из полученного мною «мичиганского» иллюстратора. А переделанный памятник в Новгороде, под именем «1000-летие России», читатель найдет сам. В том, что это один и тот же памятник у автора нет и малейшего сомнения. Не станет его и у читателя, который самостоятельно сравнит эти сооружения.

Повторяю еще раз, этот памятник поставлен Марии Богородице и сегодняшняя религия России, совершенно чужда русскому народу. Ничего подобного наши предки не знали и ничему подобному не верили, хотя и были настоящими христианами, которых и уничтожили (почти уничтожили) представители латинян, пролезших в русскую жизнь и веру с приходом на правление Романовых. Сегодня в России правит Ватикан, при мелких и незначительных неповиновениях РПЦ. Там настолько запутанная и сложная система управления, что мне еще предстоит с этим разобраться. Кстати, не исключение и прочие христианские церкви бывшего СССР.

Теперь, я должен объяснить причину массовой фальсификации всего, что связано с Россией и Казанским собором в частности. Настоящая библейская история, катастрофически (для Романовых и их церкви) отличается от официальной версии. Признать захоронение Марии Богородицы в Соборе, это значит признать, что сам собор и весь город построен задолго до Петра, а весь "золотой век" Екатерины, самая обычная выдумка. Кроме того выяснится, что Христос и его мама, выходцы из России и ничего иудейского в них нет. А это значит, что наступает конец Библии, как книге фальсификате русской истории, да и вообще конец вранья иудаизма и католицизма с его производными. Ну и как частность, освещает приход на трон империи Романовых, как узурпаторов власти Рюриков и ставленников Ватикана, которые и извратили не только былину Руси, но и принесли чуждую ей веру. Причем закрепленную введением в русское православие Библии в 1863 году, которая ранее считалась вредной книгой.

Вот на этом пока все. Смотри на фото и суди сам. А я пока буду готовить продолжение своих миниатюр о Питере. Гравюры настолько интересны, и настолько неожиданные, что требуется время на осмысление и перевод текста. Однако, первый же взгляд на них, однозначно укоренил в мысли, я на правильном пути был все эти годы.

Поэтому, наберись терпения, мой дорогой читатель, и жди сенсаций, одну из которых я сегодня публикую, в качестве анонса. Мыслю так: многие официалы будут вынуждены почесаться от этих разоблачений, но я уверен, что совести там нет давно. А потому, они ответят очередным молчанием на разоблачение, так, как замолчали строительство пирамид Египта из геополимерного бетона, методом опалубки. Однако вода камень точит. Таких как я уже много и рано или поздно тайное станет явным, про что я заявил в самом начале миниатюры.

Не в коня корм

Земля людей, Земля страстей.

Рассветов, сумерек, ночей.

Земля обид, Земля тревог,

Простор нехоженых дорог.

Широких рек, заливов гладь,

Морей и океанов падь.

Земля надежд, земля ветров,

Где климат легок и суров.

Творца творение любви,

То, что, увы, не сберегли,

Пустили по ветру имение,

И ну кутить без промедления.

Высоких дел небесный храм

Достался круглым дуракам.



Источник: https://www.proza.ru/2016/09/03/69