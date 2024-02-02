Специальная межведомственная группа из представителей различных министерств уже работает над новыми подходами к исполнению национальных проектов. Все они теперь будут собраны в один пул и построены «по принципу сложного межведомственного взаимодействия». Этим и вызван поворот к плановой экономике, в которой десятилетия жил и развивался Советский Союз.

Новшество состоит в том, что к реализации той или иной программы подключат не одно какое-то министерство или ведомство, а сразу несколько, а то и весь экономический блок. Вот здесь и пригодится советский опыт сквозного планирования, тех самых пятилеток.

Так, в новом нацпроекте по беспилотникам уже задействованы Минтранс, Минпромторг, Минобрнауки, Минпросвещения. За исполнение задуманного отвечает вице-премьер Андрей Белоусов. Для того, чтобы добиться намеченной цели, создаётся целое звено исполнителей, начиная от разработки самих беспилотных транспортных средств, обучения операторов, привлечения к этому делу изобретателей и школьников (ребят с раннего возраста учат управлять крылатыми машинами) до массового производства и обслуживания созданной техники.

По такому же принципу пойдёт и реализация широко разрекламированного нацпроекта «Транспорт». В нём уже задействованы производители автобусов, строительной, дорожной и железнодорожной техники. К ним подтянутся дорожники (нацпроект «Безопасные и качественные дороги»), на плечах которых ремонт и строительство магистральной инфраструктуры. Без взаимодействия министерств и ведомств исполнить заложенные в этих нацпроектах показатели невозможно. Ведь нужно не только построить современные трассы и железнодорожные узлы, но и выпустить для дорожных работ специальное оборудование, причём оно должно быть преимущественно российским. По новым дорогам поедет общественный транспорт (его также изготовят в родном отечестве), а РЖД загрузит «железку» отечественным подвижным составом. Именно на него и делается упор при запуске высокоскоростной магистрали «Москва-Санкт-Петербург». К этому проекту подтягивают производственников, конструкторов, центры обучения будущих работников.

В качестве показательного примера сквозного планирования можно привести нацпроект «Экономика данных» (он заменит своего предшественника «Цифровую экономику») по переводу всего народного хозяйства, социальной сферы и органов власти на новые принципы работы. Будет внедрено управление на основе целого массива данных, который повысит уровень логистики, теле-медицины, онлайн-образования и госуслуг. На один только этот глобальный проект государство выделяет внушительные деньги – более 1,5 трлн рублей.

Цифровизация выходит на новый уровень и выступает основным двигателем прогресса. Недаром председателю правительства РФ Михаилу Мишустину ставят в заслугу, что он сделал наше общество мировым лидером по управлению социально-экономической сферой на основе цифровых платформ.

Современный подход к планированию вывел экономику за рамки либеральных моделей, учитывающих лишь финансовые факторы. То ли ещё будет, когда цифра дойдёт до самых отдалённых уголков страны и совершит переворот в народно-хозяйственном комплексе!

Цифровой подход заменит армию контролирующих организаций. Всё, что делается в центре и на местах, власти будут отслеживать в режиме реального времени. Больше внимание станет уделяться предотвращению ошибок и нарушений. Для этого придётся принять ряд изменений в Бюджетный кодекс.

Государственному кораблю удалось взять курс на реальную экономику, пройти между Сциллой и Харибдой и, несмотря на окрики Запада, сохранить основные направления развития. Умению кормчих российской экономики поражены даже наши противники.

«Российское экономическое руководство очень талантливо», – сказал помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, выступая в американском аналитическом центре «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов» в Вашингтоне. А МВФ на днях выпустил доклад «Перспективы развития мировой экономики», в котором допустил рост нашей экономики в 2024 году на 2,6%, удвоив показатели своих октябрьских прогнозов, поскольку «более обширному экономическому развитию способствуют военные расходы президента Владимира Путина». Прогноз МВФ превысил оценку Всемирного банка, который в этом месяце предрёк рост российской экономики на 1,3%, и близкий к этому показателю прогноз Банка России.

Представляя очередной доклад, главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша сделал оговорку, что новые прогнозы «в некоторой степени предварительные», поскольку экономисты фонда ещё выверяют российскую статистику. «Но это определенно тот случай, когда российская экономика чувствует себя лучше, чем рассчитывали мы и многие другие», – заявил он в интервью The Financial Times.

Можно предположить, что поводом для столь оптимистичного прогноза западных аналитиков, обычно скупых на положительные оценки российской действительности, послужила ударная работа нашего ВПК и плавный перевод экономики на плановые рельсы, который не могли не заметить за рубежом.

Чтобы и впредь «неприятно удивлять» наших противников, предстоит нарастить темпы роста экономики и ускорить деловую активность. Для этого нужны доступные кредиты и благоприятный деловой климат. Средства, накопленные нашей страной на развитие ведущих направлений, которые раньше помогал нарастить экспорт, могут ссякнуть. Нам так и будут чинить препятствия. Запад поставил под угрозу срыва наши планы по производству СПГ, запретив поставку в Россию критически важного оборудования, но с этой проблемой мы постепенно справляемся. Теперь в ЕС грозятся устроить России экономическую блокаду за счёт создания транспортного коридора из Центральной Азии в Европу через Закавказье и Турцию. Положительное сальдо внешней торговли РФ сократилось. Поставки газа уменьшились. Чтобы поддержать бюджет и экспортеров, в 2023 пришлось ослаблять рубль.

Пока в казне есть деньги, трудности роста преодолимы. На поддержку сельского хозяйства в 2024 году правительство направит 558,6 млрд рублей по основным отраслевым программам, или €5,818 млрд. Фермеры Германии перекрывают дороги и требуют вернуть им субсидии (всего €700 млн). А когда-то было всё наоборот. Нам не позволяли оказывать помощь сельскому хозяйству даже в таких крохотных объёмах, хотя при вступлении нашей страны в ВТО помощь сельскому хозяйству была оговорена.

Некоторые видные экономисты выступали против бюджетного правила и против создания финансовой кубышки (ФНБ). Но когда стало понятно, что этот фонд позволяет правительству финансировать непредвиденные расходы, нацпроекты, проводить импортозамещение, поддерживать самые важные проекты, оппоненты приутихли.

В начале прошлого года досужие аналитики утверждали, что к декабрю фонд иссякнет. Но получились всё с точностью до наоборот. ФНБ не только не «сдулся», а к концу года прибавил несколько триллионов и приблизился к 14 триллионам рублей (9% ВВП). Правда, его объём в январе 2024 года ненамного сократился (теперь в нём около 12 триллионов, или 8% ВВП). Несмотря на огромные вложения в экономику кубышка остаётся солидной, в то время как Фонд национального благосостояния Норвегии, который так превозносили экономисты, не может собрать запланированных средств.

Модель экономики теперь опирается не на милость богатых инвесторов, а на прямое госфинансирование из средств ФНБ, Фонда развития промышленности и других источников, выдаваемых предприятиям промышленности и сельского хозяйства под оптимальный процент. При этом Центробанк сдерживает инфляцию высокой ключевой ставкой. Регулятора обычно критикуют за то, что в прошлом году курс доллара поднялся с 60 до 89 рублей (вырос более чем на 48%). Товары в магазинах подорожали, но цены на основные продукты питания правительству удалось сбить, в результате общая инфляция в 2023 году составила 7,42%. Вопреки мрачным прогнозам ничего страшного из-за роста курса доллара не произошло. А доля подорожавшей американской валюты в расчётах постепенно уменьшается.

Центробанк выступает против обязательной продажи и репатриации валютной выручки. Но кто сказал, что экспортеры работают в интересах России и не оставляют заработанное там, за рубежом? Колебание курса валют их устраивает. Вот почему правительство РФ выступает за продление до конца 2024 года действия президентского указа об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортёрами.

Деньги, которые экспортёры зарабатывают за рубежом, должны работать на развитие нашей экономики. Если они не возвращаются, то это означает, что наша страна выступает донором финансовых ресурсов для других стран.

Центробанк к тому же не собирается снижать ключевую ставку, по крайней мере, до лета, объясняя свою позицию тем, что стимулирование экономики ростом реальной денежной массы не работает из-за нехватки трудовых ресурсов. Банк России опасается разбалансированности спроса и предложения. Если товаров произведут больше, чем купят, то предприятия не смогут вернуть кредиты в положенный срок и оборот денег нарушится.

С такой позицией не согласны регионы. Для оживления роста нужна либо дополнительная поддержка центра, либо доступные кредиты. Обеспокоенность губернаторов подтверждает Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН. Согласно опросу учёных, одна из главных проблем предприятий – недостаток финансовых ресурсов, невозможность получить краткосрочные и долгосрочные кредиты.

Запрос бизнеса к государству заключается в сдерживании роста цен на топливо, электроэнергию и транспортные услуги, снижении налоговой и бюрократической нагрузки, поддержании спроса, расширении льготного кредитования.

При этом, по данным ЦБ, компании отреагировали на дорогое кредитование увеличением выпуска корпоративных облигаций, чтобы привлечь недостающие деньги.

Есть ли альтернатива высокой ключевой ставке? Конечно, есть. Регулятор может ввести любые ограничения для выдачи рисковых кредитов. Если у заёмщика плохая кредитная история, или на его счету уже есть один или два кредита, то выдавать ему новый заём можно только в особых случаях и с участием надёжного поручителя. Совсем другой подход должен быть, если за кредитом под щадящий процент обращается администрация региона или предприятие, которое задействовано в импортозамещении.

Пока Центробанк и ведомства спорят о ключевой ставке и продаже валютной выручки, правительство РФ продолжает поддерживать реальный сектор. У него остаётся надёжный источник финансирования амбициозных программ – Фонд национального благосостояния.

Из этой заначки были вложены деньги в первый и второй этапы расширения строительства БАМа и Транссиба, в ЦКАД и продление перспективной трассы М12 до Екатеринбурга, в заводы ЗапСибНефтехим и Ямал СПГ, в развитие отечественного самолетостроения и судостроения. Понятно, что таких проектов должно быть ещё больше, чтобы преобразования дошли до самой глубинки. Прямые госвложения из ФНБ по ряду дорогостоящих проектов себя полностью оправдали и отказываться от них, судя по всему, не собираются.

Финансовая заначка не раз выручала страну в трудное время. На покрытие дефицита бюджета в декабре 2023 года израсходована треть от его ликвидной части. Если и дальше идти таким путём, то Фонд национального благосостояния будет всё большие превращаться в инвестиционный.

Экономисты склоняются к тому, что средства ФНБ должны быть доступны в любой момент. А значит, и хранить их надо не в иностранной валюте и золоте, а в рублях. Курсовую разницу можно гасить, например, за счёт банковских депозитов, либо покупки краткосрочных государственных облигаций.

На средства ФНБ уже приобретаются облигации с минимальной купонной доходностью для финансирования самолетостроения, дорожного строительства, других национальных проектов. Доходы от вложений в финансовые активы должны зачисляться напрямую в ФНБ, а не в казну.

Так что главное сейчас – обеспечить стабильное пополнение Фонда национального благосостояния. Если с финансовой кубышкой будет всё в порядке, то мы и нацпроекты реализуем, и рост экономики не остановится.

Специально для «Столетия»

Юрий Алексеев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В России наблюдается возвращение к принципам плановой экономики – национальные проекты теперь реализуются комплексно, с участием сразу нескольких министерств и ведомств.

2. Цифровизация и переход к "экономике данных" становится ключевым драйвером развития.

3. Государство активно поддерживает реальный сектор экономики, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния.

4. Ведутся дискуссии о целесообразности высокой ключевой ставки ЦБ и обязательной продаже экспортерами валютной выручки.

5. Западные эксперты и финансовые организации вынуждены признать успехи российской экономики.

Вывод:

Несмотря на санкции и внешнее давление, российская экономика демонстрирует устойчивость и позитивную динамику. Этому способствуют комплексный подход к реализации нацпроектов, цифровизация, господдержка реального сектора и эффективное использование средств ФНБ. Ключевыми задачами остаются обеспечение доступности кредитов для бизнеса и наращивание темпов экономического роста.