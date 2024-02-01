В Лондоне арестовали бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Газета The Times пишет такое.

Причём, арестовали его в своём доме. Теремок, стало быть, у него там есть небольшой. Или большой. Вообще не важно.

Овсянникову предъявлено обвинение в обходе антироссийских санкций и открытии счета в Лондонском банке. Ему также вменяют несколько эпизодов в отмывании средств на общую сумму 65 000 фунтов стерлингов, а еще в хранении 77 517 фунтов стерлингов "преступной наличности".

Тут стоит напомнить, что

Овсянников был губернатором Севастополя с 2017 по 2019, потом замминистра промышленности и торговли.

Когда началась СВО он убежал в Европу и даже через суд добился исключения из санкционного списка. Жил там ездил по Европе. А с Лондоном не повезло.

Овсянников там под санкциями с 2017 года. И тут две версии: он просто обнаглел, или он бесконечно не умен, и забыл, что Британия это не ЕС.

Есть, впрочем, третий вариант. Самый вероятный.

Вы как думаете, британская разведка информацию о Крыме, Севастополе, флоте, сооружениях, проведённых работах, только со спутника получает? Или может, помог кто англичанам? Нарисовал, уточнил что-то на картах, подсказал чего со спутника не видать на основе личного опыта?

Думаю, что это и был въездной билет. Или мы считаем, что англичане с их жестким комплаенсом в банках только вот сейчас случайно заметили, что в Лондоне счета открывал и теремок покупал Овсянников, который у них в санционных списках? Не бывает такого. Даже в кино.

Roma traditoribus non premia. Перестал быть нужным человек, вот и поехал он в английскую тюрьму. Всё, что знал, рассказал, а дальше его использовать, видимо, не получается. Может он отказался публично в медиа злой Кремль критиковать. Или ещё где-то нарушил границы. Линии красные британские пересек. И тут же счета нашлись, и даже преступные.

А дальше, кто знает. Может договорятся. Может за Скрипалем и его котом вслед поедет, в Новую Зеландию. Подземную.

Ничему людей история британских спецслужб и британской политики не учит. Ничему.

Может, честно говоря, оно и не так уж плохо.

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В Лондоне арестован бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников по обвинению в нарушении антироссийских санкций.

2. Ему инкриминируют открытие банковского счета в Лондоне, отмывание денег и хранение крупной суммы наличности.

3. Овсянников ранее бежал в Европу после начала СВО, но, видимо, стал не нужен британским спецслужбам и был арестован.

4. Возможно, он предоставил информацию о Крыме и Севастополе, а затем отказался сотрудничать дальше.

5. Это демонстрирует циничное отношение британских властей к таким людям – пока они нужны, их используют, а затем от них избавляются.

Вывод:

История с арестом Овсянникова в Лондоне должна послужить серьезным предостережением для тех, кто рассматривает возможность предательства Родины. Такие люди зачастую наивно полагают, будто, изменив Отечеству и перeбежав на Запад, они смогут обрести там благополучную жизнь и стать "своими" в чужом обществе. Однако они глубоко заблуждаются.

Западные спецслужбы воспринимают перебежчиков лишь как источник ценной информации и связей. Как только эти люди перестают быть полезны, их безжалостно устраняют, словно ненужный мусор.

В истории немало печальных примеров того, как предатели расценивались на Западе как расходный материал. Вспомним хотя бы судьбу гетмана Мазепы или генерала Власова. Предавших Родину нигде по-настоящему не любят и не уважают, так как они способны на предательство вновь. Пусть арест Овсянникова послужит для всех назидательным уроком и предостережением от столь рокового шага.