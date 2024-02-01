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Перестал быть нужным человек, вот и поехал он в английскую тюрьму

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В Лондоне арестовали бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Газета The Times пишет такое.

Причём, арестовали его в своём доме. Теремок, стало быть, у него там есть небольшой.  Или большой. Вообще не важно.

Овсянникову предъявлено обвинение в обходе антироссийских санкций и открытии счета в Лондонском банке. Ему также вменяют несколько эпизодов в отмывании средств на общую сумму 65 000 фунтов стерлингов, а еще в хранении 77 517 фунтов стерлингов "преступной наличности".

Тут стоит напомнить, что
Овсянников был губернатором Севастополя с 2017 по 2019, потом замминистра промышленности и торговли.
Когда началась СВО он убежал в Европу и даже через суд добился исключения из санкционного списка. Жил там  ездил по Европе. А с Лондоном не повезло.

Овсянников там под санкциями с 2017 года. И тут две версии: он просто обнаглел, или он бесконечно не умен, и забыл, что Британия это не ЕС.

Есть, впрочем, третий вариант. Самый вероятный.
Вы как думаете, британская разведка информацию о Крыме, Севастополе, флоте, сооружениях, проведённых работах, только со спутника получает? Или может, помог кто англичанам? Нарисовал, уточнил что-то на картах, подсказал чего со спутника не видать на основе личного опыта?

Думаю, что это и был въездной билет. Или мы считаем, что англичане с их жестким комплаенсом в банках только вот сейчас случайно заметили, что в Лондоне счета открывал и теремок покупал Овсянников, который у них в санционных списках? Не бывает такого. Даже в кино.

Roma traditoribus non premia. Перестал быть нужным человек, вот и поехал он в английскую тюрьму. Всё, что знал, рассказал, а дальше его использовать, видимо, не получается. Может он отказался публично в медиа злой Кремль критиковать. Или ещё где-то нарушил границы. Линии красные британские пересек. И тут же счета нашлись, и даже преступные.

А дальше, кто знает. Может договорятся. Может за Скрипалем и его котом вслед поедет, в Новую Зеландию. Подземную.

Ничему людей история британских спецслужб и британской политики не учит. Ничему.
Может, честно говоря, оно и не так уж плохо.

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В Лондоне арестован бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников по обвинению в нарушении антироссийских санкций.

2. Ему инкриминируют открытие банковского счета в Лондоне, отмывание денег и хранение крупной суммы наличности.

3. Овсянников ранее бежал в Европу после начала СВО, но, видимо, стал не нужен британским спецслужбам и был арестован.

4. Возможно, он предоставил информацию о Крыме и Севастополе, а затем отказался сотрудничать дальше.

5. Это демонстрирует циничное отношение британских властей к таким людям – пока они нужны, их используют, а затем от них избавляются.

Вывод:

История с арестом Овсянникова в Лондоне должна послужить серьезным предостережением для тех, кто рассматривает возможность предательства Родины. Такие люди зачастую наивно полагают, будто, изменив Отечеству и перeбежав на Запад, они смогут обрести там благополучную жизнь и стать "своими" в чужом обществе. Однако они глубоко заблуждаются.

Западные спецслужбы воспринимают перебежчиков лишь как источник ценной информации и связей. Как только эти люди перестают быть полезны, их безжалостно устраняют, словно ненужный мусор.

В истории немало печальных примеров того, как предатели расценивались на Западе как расходный материал. Вспомним хотя бы судьбу гетмана Мазепы или генерала Власова. Предавших Родину нигде по-настоящему не любят и не уважают, так как они способны на предательство вновь. Пусть арест Овсянникова послужит для всех назидательным уроком и предостережением от столь рокового шага.

Источник: https://t.me/MedvedevVesti/16588
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11 Комментариев » Оставить комментарий
  • 26833 24943
    жора шапов четыре часа назад

      Ога. А чё Андрийка не сказал, кто как его выпустил-отпустил ? Не говоря уже о нюансах военной инфраструктуры г. Севастополя и федеральной министерской должности ?

      2
      2
    • 1721 1649
      Сан Саныч четыре часа назад

        А как там Сэр Серёжа Брилёв поживает? Навальный, конечно, вражина. Но про жизнь Сэра Сергея правду рассказал? Или нет? Что ему ближе – работа на ТВ в России или подданство британского Его Величества?

        Хотя, по последней информации “…Из-за «распространения пропаганды» во время вторжения России на Украину находится под санкциями Великобритании, Украины, Австралии и Канады”.

        Надеюсь, Сергей Брилёв сделал (сделает) правильный выбор. В принципе, он высказывался за диалог между странами. Может быть, это и правильно. С Англией диалог сейчас невозможен, Сергей Брилёв сейчас в Бразилии. Будем дружить с бразильцами. “Вести в субботу”, или что-то похожее, можно было бы вести и из Бразилии. Журналист талантливый и будет жаль, если потеряется в нынешнее лихолетье.

      • 31373 26639
        марина три часа назад

          пропагандисту дешевому,которых настряпали по-быстрому,после прихода к власти трудно понять ,что есть настоящие профи своего дела..Именно профи ,чаще остальных, перелицованных,которым сменить веру,царя или ориентацию, как плюнуть,остаются либералами в истинном значении слова ,т.е. свободными..В силу судьбы и рождения Брилев владел профессионально англицким (Куба ),окончил МГИМО и был жутко восстребован после переворота в 1990гг,сделал карьеру прекрасного ведущего индивидуальных программ.Естественно он был либералом ,как все ЭРНСТЫ ..НЕ было жутких противостояний у него с родиной и в связи со СВО..Он просто заболел раком ,принял решение сам уйти с первой кнопки (носоглотка),уехать туда ,где родился Латинская А..и делать документальные фильмы..
          Страшнее орущие ,малообразованные ,циничные ,уверовшие в себ,сегодняшние работники инфо фронта ,требующие расстрелов иных и подозревающие всех иначе думающих..Это уже было -помните 4млн доносов..??А когда так бывает -правильно ,когда кто-то боится потерять власть и помнит ,как её получил -за что т.е.?
          Профи нужно ценить и не давать команду :ату ,а то потом КНДР или маоизм выйдет и кто знает ,кто первым напишет донос на кого..

        • 1721 1649
          Сан Саныч два часа назад

            МАРИНЕ.

            “…Страшнее орущие ,малообразованные ,циничные ,уверовшие в себ,сегодняшние работники инфо фронта ,требующие расстрелов иных и подозревающие всех иначе думающих..”

            ЭТО Вы про себя написали? Самобичевание, однако)))

            1
            1
          • 31373 26639
            марина час назад

              П.С. Все губеры Севастополя -это Лидеры России от Кириенко,т.е. технари подкованные в соревнованиях,выигрывали в конкурсах и т.д.Сегодня Развозжаев такой же,сидит в Твитере ,как Димон и все работает ,вечером ресторан с командой ..Они не хозяйственники ,они никто -только команды поставивших исполняют -потому и народ их не признает..Вот первый Меняйло еще был из классических,но пил ,но потом тоска по Справедливости завела всех в тупик и пошли Лидеры Кириенко…

              • 26833 24943
                жора шаповмарина час назад

                  Ваши кадры. А фамилию Сегёжи пишите настоящую.

                  • 1721 1649
                    Сан Санычжора шапов 54 мин. назад

                      Знаю одного человека. Беглый провокатор 2020-го года из Новополоцка в Вильнюсе. Фамилия Абрамович. Я ему говорю: “у тебя еврейская фамилия, ты выглядишь, как еврей, рассуждаешь, как еврей. Значит, ты еврей” (как раз война палестинцев с Израилем началась, и он на стороне Израиля). Отрицает упорно. Скорее всего, мама русская или белоруска.

                      Для них это очень обидно с детства – в школе дразнят “евреем”, а сами евреи “своим” не считают.

                • 1721 1649
                  Сан Саныч час назад

                    МАРИНЕ.

                    Это Ваше личное мнение, обоснованное реальным знанием ситуации, или опять украли в каком-то чате?

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