АРТАМОНОВ о MI-6 и истории разведки, Комитете 300, власти лондонского Сити и борьбе Запада с Россией
Снова беседуем с нашим другом Александром Артамоновым. Поговорим об истории разведки и контрразведки. Тамплиеры, аристократия Венеции, купцы – кто был прообразом современных разведслужб? Кто сильнее – MI-6, ЦРУ или Моссад? Почему армия и разведка в западных странах так ненавидят друг друга?
О мировом правительстве: британская монархия и Комитет 300 реально управляют миром через лондонское Сити? Тавистокский институт, Ватикан, Королевский институт международных отношений и прочие: где на самом деле был разработан план тотальной борьбы Запада против России?
Таймкоды:
00:00 Поехали
00:35 Александр Артамонов снова в гостях
01:10 Разведка: было – стало
03:47 «Деньги – нерв войны»
05:27 Начало Лондона как проекта
09:20 Почему венецианским проектом не стали Нидерланды?
11:52 Беспроводные пылесосы от CaseGuru
13:57 Разведка – это в том числе и обработка информации
16:26 Как вычленить нужное?
20:21 Разведке нужен план
22:46 Кто финансирует MI-6?
26:03 Авторитет для молодежи: кто они?
30:28 У России тоже есть свой взгляд на будущее человечества
35:15 Технологии принятия нужных решений
38:30 У России много перспективных вооружений
40:34 Воздействие форсайт-методов на «общества-мишени»
45:02 Про обезлюдение южнорусских земель
47:12 Наши противники смогли воспользоваться комплексами славян
49:54 Новый вид человека: каков он?
53:25 Французский генерал против мигрантов
56:05 Европа и нацизм в середине ХХ века
57:51 Усилить Германию при Гитлере. Зачем?
1:01:54 Великобритания породила нацистскую Германию
1:04:51 Сталин предвидел крах СССР, но у России есть шанс
1:09:18 Западу нужны союзники?
1:11:02 Финал
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Александр Артамонов:
Telegram – https://t.me/nationaldef
Дмитрий Егорченков:
ВКонтакте – https://vk.com/public210614080
Telegram – https://t.me/skoloth
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Комментарий редакции
Основные темы беседы:
1. Разведка – ее сущность, виды, функции, история возникновения. Обсуждаются различные аспекты разведывательной деятельности.
2. Технологии воздействия на общество и конструирования реальности. Упоминаются такие организации как Тависток, Комитет 300, обсуждается их роль.
3. Геополитическая ситуация и конфликт России с Западом. Обсуждаются возможные сценарии развития конфликта и перспективы России.
4. Вопросы информационного противостояния и пропаганды. Упоминается важность владения информацией в современном мире.
5. Конструирование новых геополитических реальностей, например, продвижение идеи о переселении на Дальний Восток.
6. Национальная безопасность России, военная мощь и обороноспособность. Обсуждаются перспективы российского оружия.
7. Методы манипулирования общественным мнением и сознанием, используемые западными странами для достижения геополитических целей.
8. Исторические примеры таких манипуляций – на примере Германии в период Второй мировой войны. Роль Великобритании в подъеме нацизма в Германии.
9. Современные процессы в Европе, связанные с наплывом мигрантов, и их возможные последствия.
10. Планы западных элит по созданию "нового человека" для эпохи "инклюзивного капитализма".
11. Противостояние России и Запада. Возможности России в текущей ситуации.
Таким образом, в беседе затрагивается достаточно широкий круг вопросов – от разведки до геополитики и информационных технологий. Проводятся исторические параллели.
А какие слова Артамонва запиканы ? С чего вдруг ?