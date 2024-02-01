Снова беседуем с нашим другом Александром Артамоновым. Поговорим об истории разведки и контрразведки. Тамплиеры, аристократия Венеции, купцы – кто был прообразом современных разведслужб? Кто сильнее – MI-6, ЦРУ или Моссад? Почему армия и разведка в западных странах так ненавидят друг друга?

О мировом правительстве: британская монархия и Комитет 300 реально управляют миром через лондонское Сити? Тавистокский институт, Ватикан, Королевский институт международных отношений и прочие: где на самом деле был разработан план тотальной борьбы Запада против России?

Таймкоды:

00:00 Поехали

00:35 Александр Артамонов снова в гостях

01:10 Разведка: было – стало

03:47 «Деньги – нерв войны»

05:27 Начало Лондона как проекта

09:20 Почему венецианским проектом не стали Нидерланды?

11:52 Беспроводные пылесосы от CaseGuru

13:57 Разведка – это в том числе и обработка информации

16:26 Как вычленить нужное?

20:21 Разведке нужен план

22:46 Кто финансирует MI-6?

26:03 Авторитет для молодежи: кто они?

30:28 У России тоже есть свой взгляд на будущее человечества

35:15 Технологии принятия нужных решений

38:30 У России много перспективных вооружений

40:34 Воздействие форсайт-методов на «общества-мишени»

45:02 Про обезлюдение южнорусских земель

47:12 Наши противники смогли воспользоваться комплексами славян

49:54 Новый вид человека: каков он?

53:25 Французский генерал против мигрантов

56:05 Европа и нацизм в середине ХХ века

57:51 Усилить Германию при Гитлере. Зачем?

1:01:54 Великобритания породила нацистскую Германию

1:04:51 Сталин предвидел крах СССР, но у России есть шанс

1:09:18 Западу нужны союзники?

1:11:02 Финал

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Александр Артамонов:

Telegram – https://t.me/nationaldef

Дмитрий Егорченков:

ВКонтакте – https://vk.com/public210614080

Telegram – https://t.me/skoloth

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Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. Разведка – ее сущность, виды, функции, история возникновения. Обсуждаются различные аспекты разведывательной деятельности.

2. Технологии воздействия на общество и конструирования реальности. Упоминаются такие организации как Тависток, Комитет 300, обсуждается их роль.

3. Геополитическая ситуация и конфликт России с Западом. Обсуждаются возможные сценарии развития конфликта и перспективы России.

4. Вопросы информационного противостояния и пропаганды. Упоминается важность владения информацией в современном мире.

5. Конструирование новых геополитических реальностей, например, продвижение идеи о переселении на Дальний Восток.

6. Национальная безопасность России, военная мощь и обороноспособность. Обсуждаются перспективы российского оружия.

7. Методы манипулирования общественным мнением и сознанием, используемые западными странами для достижения геополитических целей.

8. Исторические примеры таких манипуляций – на примере Германии в период Второй мировой войны. Роль Великобритании в подъеме нацизма в Германии.

9. Современные процессы в Европе, связанные с наплывом мигрантов, и их возможные последствия.

10. Планы западных элит по созданию "нового человека" для эпохи "инклюзивного капитализма".

11. Противостояние России и Запада. Возможности России в текущей ситуации.

Таким образом, в беседе затрагивается достаточно широкий круг вопросов – от разведки до геополитики и информационных технологий. Проводятся исторические параллели.