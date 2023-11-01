Разбираем пресловутый вопрос о загнивании Запада с человеком, который более десяти лет проработал разведчиком во Франции – в гостях Александр Артамонов. В чем причина непримиримой борьбы транснациональных масонских элит с традиционными ценностями на Западе, в России и во всем мире? Как клан Ротшильдов оказался на вершине теневой глобальной пирамиды власти? Тайные общества США, Британии и Ватикана – мировое правительство существует? Почему страны Западной Европы стали мишенью англосаксонских элит? ЕС – проект Третьего Рейха? Бросает ли Россия реальный вызов Западу?

Таймкоды:

00:00 Позывной «Горец». Лучшие моменты выпуска.

00:41 Приветствуем товарищей и креативных господ

01:13 Who is Mr. Artamonov?

06:12 Агентура – расходный материал?

10:00 «Мужчину делают те обстоятельства, когда он стоит на грани»

11:02 Самое тяжелое для разведчика – не потерять себя

16:06 Прыжок в постсоветскую реальность: с 1989 по 1997 годы изменилось всё, кроме языка

18:29 Энкост мониторинг – система контроля производства

19:43 Адаптация после «возвращения» занимает 8-10 лет

24:16 О личном пути к вере в Бога

28:21 Книги Александра Артамонова

29:39 Франция: грех, алкоголь, мигранты

34:51 Портовые погони за мигрантами

36:54 «Жестокая нация…»

40:51 Считают ли мигранты себя французами?

43:15 «Макрон – президент-подкидыш»

44:45 «Культ Америки» во Франции

48:00 Великобритания – производная французской культуры

49:31 Франция и масонские группировки

55:29 Франция состоит из множества культур и языков

58:03 Миттеран – масон, а ЕС – проект Третьего Рейха

59:36 Кому подчиняется французская разведка и не только?

1:01:45 США, Франция и Ватикан

1:07:37 Мировое правительство: масоны, Ротшильды и папа Римский

1:09:48 Какой сценарий нам уготован «Комитетом Трёхсот»?

1:16:02 Утраченные технологии и сокращение населения

1:18:53 «Россия стоит не на той стороне истории»

1:21:36 Возможен ли ядерный конфликт?

1:25:22 Кто всё-таки руководит: Вашингтон или Лондон?

1:27:07 Александр Артамонов рекомендует Метаметрику!

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы Александра Артамонова в интервью для метаметрики:

1. Франция имеет мощную разведку и армию, они продолжают разрабатывать собственное оружие и космическую программу. Однако политический класс находится под контролем США.

2. Католическая церковь и Ватикан предали традиционные христианские ценности. Произошло сближение с глобалистской элитой.

3. План глобалистов – остановить прогресс человечества, разделить людей на рабов и господ. Россия противостоит этому плану.

4. Англосаксы не заинтересованы в сохранении Европы, готовы жертвовать ей в противостоянии с Россией. Их новый центр влияния – Тихоокеанский регион.

5. Великобритания остается мировым финансовым центром, США – инструмент в ее руках. Но американцы сами осознают упадок своей культуры.

Вывод: Артамонов описывает глобальное противостояние России и глобалистских элит Запада, в котором Россия выступает за традиционные ценности и многополярный мир. По его мнению, Запад предал собственную культуру и христианские корни.