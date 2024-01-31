Про "Казахстан, который мы потеряли".

Заботливые баи



Наша антисоветская общественность пишет сладкие статьи про жизнь казахов до советской власти. Пишут , что бедных и богатых не было. Почти степной коммунизм, где все общее. Бесклассовое общество с заботливыми баями. А потом пришли коммунисты и устроили нищету и геноцид.

А по факту, каждый род дрался за источники воды и пастбища. Кто первым захватил озеро или колодец, тот и контролирует все пастбища во круге. Степь – это бесконечная игра на выживание.

С середины 18 века вплоть до начала 20 века БОЛЬШИНСТВО степняков были бедными. Маломощные и бедные хозяйственные объединения составляли 60%, которые были в полной зависимости от богатых собственников. Почти весь скот скапливался у 8-12% населения, класс феодалов, где у каждого такого собственника численность лошадей доходило до 10 тысяч голов. Кочевники вливались в группы, где каждый поочередно пас общий табун, куда вливали скот каждого участника. Только вот у большинства скота была мало. И фактически все пасли скот самого крупного собственника скота.

А ещё каждые 6, 12 и 36 лет джуд, когда погибает 60% скота. И обедневшие кочевники , которые лишились своего скота, шли работать батраками к тем же баям.

Когда нам рассказывают про миллионы голов скота до прихода большевиков, вы должны понимать, что в большинстве своем этот был байский скот, который пасли многочисленные бедные родственники. Это как рост ВВП никак не влияет на уровень жизни обычных граждан. Как плохо жилось обычным казахам хорошо описано в романе " Кровь и пот". Вот почему в 1916 году резали не только царских чиновников, но и баев. Вот почему народ в массе своей слал на@уй байских отпрысков – алашординцев. А когда началась коллективизация , эти баи угоняли свой многочисленный скот, обрекая бедных казахов на голодную смерть.

Это мне напоминает наш современный Казахстан, где 50% всех богатств постепенно скопились в руках небольшой кучки казахстанских олигархов и где 50% населения живет в бедности.

Вот поэтому нам и ссут в уши байками про заботливых баев и счастливых батраков.

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Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В статье критикуется идеализированное представление о жизни казахов до советской власти, где якобы не было классового расслоения и все жили счастливо под опекой заботливых баев.

2. На самом деле кочевая жизнь в степи была постоянной борьбой за ресурсы, где большинство населения было бедным и зависимым от богатого меньшинства (баев).

3. 60% населения составляли бедные хозяйства, а 8-12% – класс феодалов-баев, у которых скапливалось почти всё поголовье скота.

4. Обычные кочевники фактически только пасли скот богатых баев, оставаясь бедными. Периодические джуты приводили к массовой гибели скота и дальнейшему обнищанию.

5. Поэтому восстания 1916 года были направлены как против царской власти, так и против угнетения со стороны баев.

6. Аналогия проводится с современным Казахстаном, где бóльшая часть богатства сконцентрирована у узкого круга олигархов.

Вывод:

В статье показано, что до прихода советской власти в казахском обществе преобладало резкое классовое расслоение, когда большинство населения было бедным и зависело от богатого меньшинства (баев). Советская власть в значительной степени исправила этот перекос, но после распада СССР социальное расслоение вновь усилилось и вернулось к дореволюционным масштабам. Подобная ситуация наблюдается не только в Казахстане, но и в целом на постсоветском пространстве, включая Россию, где после краха социалистической системы опять произошла высокая концентрация богатства и власти в руках узкого круга лиц при обнищании значительной части населения.