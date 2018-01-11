Национализация крупнейших частных банков – главное событие 2017 года

Главным событием на финансовом рынке 2017 года стали, безусловно, проблемы крупнейших российских частных банковских групп – ФК «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка и передача их на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В результате из первой десятки банков по активам частным фактически остался только Альфа-банк. Ведь Газпромбанк и Московский кредитный банк тоже контролируются госкомпаниями. В итоге доля государства в активах банковской системы достигла 70%.Передача банков на санацию в ФКБС сопровождалась громкими скандалами и взаимными обвинениями. Сотрудники ФКБС и Центробанка говорили об уничтоженных банкирами кредитных досье на суммы в сотни миллиардов рублей и об огромных дырах в балансах банков. Экс-владельцы банков из-за границы обвиняли сотрудников регулятора в предвзятом подходе и даже в участии в информационных атаках на их бывшие банки в российских СМИ, которые и стали причиной крушения их бизнеса. Со времен знаменитых писем Френкеля я не помню столь громких скандалов со столь серьезными взаимными обвинениями.Мы видели несколько вариантов перехода частного банковского холдинга под управление ФКБС. ФК «Открытие» перешел под управление ФКБС после долгих переговоров. Владелец Бинбанка сам обратился в Центробанк за помощью. А Промсвязьбанк перешел в руки государства вопреки воле владельцев.Объединяет все эти весьма разные финансовые холдинги несколько важных вещей. Серьезные проблемы в них копились в течение многих лет. Затраты государства на докапитализацию всех трех холдингов огромны и в сумме достигают 1 трлн. рублей. Развитие холдингов шло за счет поглощения менее удачливых конкурентов. Банковский надзор Центробанка длительное время не замечал наличия в банковских холдингах серьезных проблем. Более того – Центробанк одобрял многочисленные сделки слияний и поглощений и даже выделял десятки миллиардов рублей на санацию холдингами проблемных банков.Наконец, прозрение Центробанка относительно проблем во всех трех банковских холдингах произошло в сравнительно короткое время. Напомню – ФК «Открытие» попало под управление ФКБС в августе, Бинбанк – в октябре, а Промсвязьбанк – в декабре 2017 года.Любопытная деталь – в результате под управлением Центробанка оказались крупнейшие финансовые холдинги страны, в которые входят не только банки, но и страховые компании, негосударственные пенсионные фонды. Под управление Центробанка перешло не только множество разнопланового залогового имущества, полученного банками в счет погашения проблемных кредитов, но и бизнесы целиком – птицефабрики, цементные заводы, лесопилки… Сможет ли Центробанк успешно управлять всем этим в разгар затяжной стагнации экономики – вопрос по большей мере риторический.А ведь с момента санации Банка Москвы, на которую были затрачены огромные средства и усилия, прошло немало лет. То, что Центробанк до сих пор не научился верно определять реальное состояние крупнейших банков страны, и вовремя принимать меры для купирования найденных проблем, внушает серьезные опасения.При таком состоянии банковского надзора можно только гадать о реальном положении дел в оставшихся на плаву банках, в том числе – в госбанках. Напомню – большинство госбанков во время каждого кризиса получает деньги от государства на покрытие полученных убытков. По оценкам Fitch, только с 2013 года государство предоставило госбанкам поддержку в различных формах на сумму более 2 трлн. рублей.О том, насколько профессионально работает новая команда надзора, сейчас ведутся жаркие споры в среде банкиров. Ведь национализация проблемных банков вовсе не решает проблему качества надзора. Наоборот – качество надзора становится особенно важным. Ведь возникает серьезный конфликт интересов у Центробанка, которому придется осуществлять надзор за управляемыми им самим банками. А при необходимости – дополнительно капитализировать их.Судьба попавших в ФКБС банковских холдингов пока туманна. Центробанк обещает восстановить бизнес банковских холдингов за 2-3 года и потом продать их новым владельцам. Но по поводу успешности этого процесса возникает немало сомнений.Непросто будет найти команду профессионалов, которые смогут сделать работу сразу трех крупных финансовых холдингов стабильно прибыльной. Ведь ранее эти банки были убыточны в руках владельцев, которые занимались банковским бизнесом более 20 лет. Тем более что сейчас для частного банковского бизнеса условия необычайно тяжелые. Сохранить разбегающихся клиентов, найти новых, наладить с ними устойчивые отношения – дело нелегкое и достаточно длительное. Объединить же три холдинга и отдать их все в заботливые руки экс-главы ВТБ24 Михаила Задорнова – задача сама по себе невероятно сложная.Из ранее санированных банков сравнимого размера можно вспомнить Банк Москвы, восстановить прибыльный бизнес которого несмотря на огромные затраты сил и средств так и не удалось. Опыт многолетней санации банка «Глобэкс» и Связь-банка тоже не внушает оптимизма.Найти покупателя на столь крупные банки в России тоже будет непросто. Банковский бизнес приносит сейчас невысокий доход, и желающих вкладывать в него деньги россиян немного. Привлечению же зарубежных инвесторов могут помешать очередные международные санкции. Пожалуй, только Сбербанк и ВТБ смогут купить воскрешенные холдинги. Но вряд ли они это станут делать по собственной воле.В условиях зачистки частного банковского рынка и связанной с ней паникой крупных вкладчиков и владельцев компаний, введенной системе рейтингов, донельзя сузившей выбор банков для размещения самых дешевых на рынке ресурсов госкомпаний и при более мягком подходе ревизоров Центробанка госбанки получают огромные преимущества в конкурентной борьбе.Один только факт – о какой честной конкуренции можно говорить, если зампред Центробанка и куратор надзорного блока Василий Поздышев лично обзванивает клиентов ФК «Открытия» и просит их вернуть обороты в ставший государственным банк. При этом любые убытки госбанков всегда готово покрыть государство. Естественно, за счет бюджета, а в конечном итоге – за счет нас с вами.Пожалуй, частные банки могут пока успешно теснить государственных гигантов только в узких нишах. Заметную долю рынка могут сохранить лишь «дочки» крупнейших мировых банковских холдингов, традиционно ведущие бизнес более осторожно, и при необходимости имеющие возможность получить помощь от материнских структур. Однако их развитие в России сдерживается проблемами российской экономики и возможным ужесточением международных финансовых санкций в отношении российских компаний.Уверен, что взятый Центробанком вектор на ужесточение надзора за частными банками, вызывающий дальнейшее сокращение доли частного банковского бизнеса, сохранится и в 2018 году.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com