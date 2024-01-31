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Николай Стариков – кому и зачем нужен террор

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Книга "Террор. Кому и зачем он нужен": https://eksmo.ru/book/terror-ITD1347269/

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_starikov4.mp3

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. Терроризм как инструмент влияния в мировой политике. Рассматриваются примеры использования терроризма одними странами против других (например, Израиль и ХАМАС, США и хуситы).

2. Ситуация на Украине. Обсуждается, как США используют Украину для достижения своих целей, в том числе путем манипулирования общественным сознанием. Перспективы развития военной ситуации на Украине и возможность прекращения финансирования Западом. Обсуждается роль Зеленского.

3. Примеры использования США разных политических фигур и организаций в своих интересах, а затем их смещения или устранения (Саддам Хусейн, "душманы" в Афганистане).

4. Геополитическая обстановка на Ближнем Востоке, роль США, Израиля, Ирана, хуситов в текущих конфликтах.

5. Внутренняя ситуация в России, в том числе проблемы с приватизацией, ростом тарифов ЖКХ, возможными провокациями.

6. Исторические параллели с Великой Отечественной войной и взаимоотношениями СССР с союзниками.

 Выводы:

- Терроризм часто используется государствами как инструмент влияния и манипулирования в мировой политике.

- США активно манипулируют общественным сознанием на Украине и используют ее в своих целях против России.

- США имеют длительную историю использования различных лидеров и группировок в своих интересах, а затем их устранения.

- Текущие конфликты на Ближнем Востоке также являются результатом манипулирования США и других стран с целью ослабления своих геополитических конкурентов.

Источник: https://rutube.ru/video/8903aff131e2973ca37074601f92bcf8/
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