Николай Стариков – кому и зачем нужен террор
Книга "Террор. Кому и зачем он нужен": https://eksmo.ru/book/terror-ITD1347269/
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_starikov4.mp3
Комментарий редакции
Основные темы беседы:
1. Терроризм как инструмент влияния в мировой политике. Рассматриваются примеры использования терроризма одними странами против других (например, Израиль и ХАМАС, США и хуситы).
2. Ситуация на Украине. Обсуждается, как США используют Украину для достижения своих целей, в том числе путем манипулирования общественным сознанием. Перспективы развития военной ситуации на Украине и возможность прекращения финансирования Западом. Обсуждается роль Зеленского.
3. Примеры использования США разных политических фигур и организаций в своих интересах, а затем их смещения или устранения (Саддам Хусейн, "душманы" в Афганистане).
4. Геополитическая обстановка на Ближнем Востоке, роль США, Израиля, Ирана, хуситов в текущих конфликтах.
5. Внутренняя ситуация в России, в том числе проблемы с приватизацией, ростом тарифов ЖКХ, возможными провокациями.
6. Исторические параллели с Великой Отечественной войной и взаимоотношениями СССР с союзниками.
Выводы:
- Терроризм часто используется государствами как инструмент влияния и манипулирования в мировой политике.
- США активно манипулируют общественным сознанием на Украине и используют ее в своих целях против России.
- США имеют длительную историю использования различных лидеров и группировок в своих интересах, а затем их устранения.
- Текущие конфликты на Ближнем Востоке также являются результатом манипулирования США и других стран с целью ослабления своих геополитических конкурентов.
О!Жив курилка!))))))
А шо такое ?