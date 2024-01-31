Какое общество оставляет после себя фашизм? Что нужно делать, чтобы залечить нанесенные им раны? В чем отличались подходы советской военной администрации и западных союзников к денацификации Германии ? Об этом рассказывает историк, специалист по ГДР, один из авторов интернет-журнала «Спичка» Егор Живинин.

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Комментарий редакции

В этой беседе обсуждались следующие ключевые тезисы:

1. После победы над фашистской Германией перед СССР встала задача денацификации – ликвидации остатков фашизма и нацизма в немецком обществе.

2. Денацификация включала экономические (аграрная реформа, национализация промышленности), политические (демократизация), социальные (открытие университетов для рабочих) и культурные (кино, искусство) меры.

3. Важной частью денацификации было вовлечение самих немцев в процесс через референдумы, профсоюзы, партии.

4. В зонах Германии, освобожденных западными союзниками, денацификация была менее глубокой, многие нацисты остались на постах.

5. Для успеха денацификации важно опираться на партии, не связанные с местной буржуазией и предыдущим режимом.

Таким образом, денацификация в зонах Германии, освобожденных Советской Армией, носила комплексный характер и была направлена на коренное изменение немецкого общества, а не только удаление нацистов с постов. Ключевыми элементами были вовлечение населения и проведение глубоких социально-экономических реформ.