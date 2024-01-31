Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Как денацифицировали в СССР // Сафронов и Живинин. Диалог

24 0


Какое общество оставляет после себя фашизм? Что нужно делать, чтобы залечить нанесенные им раны? В чем отличались подходы советской военной администрации и западных союзников к денацификации Германии ? Об этом рассказывает историк, специалист по ГДР, один из авторов интернет-журнала «Спичка» Егор Живинин.

Интернет-журнал «Спичка»: https://spichka.media/

Группа в ВК: https://vk.com/prostye_chisla
Канал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021

Аудиоподкасты доступны по поиску «Простые числа» в Google Подкастах, Spotify, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка
Для других приложений: https://feeds.feedburner.com/prime-numbers

Комментарий редакции

В этой беседе обсуждались следующие ключевые тезисы:

1. После победы над фашистской Германией перед СССР встала задача денацификации – ликвидации остатков фашизма и нацизма в немецком обществе.

2. Денацификация включала экономические (аграрная реформа, национализация промышленности), политические (демократизация), социальные (открытие университетов для рабочих) и культурные (кино, искусство) меры.

3. Важной частью денацификации было вовлечение самих немцев в процесс через референдумы, профсоюзы, партии.

4. В зонах Германии, освобожденных западными союзниками, денацификация была менее глубокой, многие нацисты остались на постах.

5. Для успеха денацификации важно опираться на партии, не связанные с местной буржуазией и предыдущим режимом.

Таким образом, денацификация в зонах Германии, освобожденных Советской Армией, носила комплексный характер и была направлена на коренное изменение немецкого общества, а не только удаление нацистов с постов. Ключевыми элементами были вовлечение населения и проведение глубоких социально-экономических реформ.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vvMkdkPtXyI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
РОССИЯ ДОЛЖНА ПОНЯТЬ ВВПУТИНА
Мальчик окончательно рехнулся
Англия контролирует весь мир?
О населении нынешней РФ
Как Чубайс свою Родину ненавидел

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru