Комментарий редакции

https://альтернативныйглобализационныйсценарий.рф/product/kniga-aleksandra-usanina-mat-zemlya-vedicheskoe-reshenie-problem-ekologii/ – чтобы открыть Русско язычную ссылку, просим вас скопировать ссылку и открыть её в поисковик или браузер, потому что ютуб не даёт кликабельность Русским ссылкам.В настоящее время активно продвигается идея о том, чтобы всему человечеству постепенно перейти на питание насекомыми. Это связано с тем, что за последние 100 лет уничтожено 30% плодородного слоя земли. Ученые понимают, что скорость уничтожения земель только растет и уже в ближайшем будущем появится дефицит продуктов питания. Но вместо того, чтобы остановить уничтожение плодородного слоя Земли корпорациями, демоны в международной политике выбрали путь приучения людей к новому типу питания – поедать насекомых, для выращивания которых не нужна почва.

Основные тезисы беседы:

1. В пищевой рацион активно внедряются насекомые в качестве основного продукта питания. Они выращиваются на специальных фермах.

2. Практически все эти насекомые являются носителями паразитарных инфекций. Есть предположения, что их внедряют для изменения ДНК человека или как инструмент сокращения населения.

3. Причина продвижения насекомых в пищу – стремительное уничтожение плодородных земель из-за отвальной вспашки и применения химикатов, убивающих почвенную микрофлору. За 100 лет человечество уничтожило более трети плодородных земель.

4. Единственное, что можно выращивать в больших количествах без земли – это насекомые. Их активно продвигают в пищу, чтобы люди могли выживать, когда земли не останется.

5. Основные виновники в уничтожении почв – крупные агропромышленные корпорации, применяющие химию, и животноводческие комплексы.

Вывод: в беседе поднимается важная экологическая проблема – уничтожение плодородных почв в результате неправильного интенсивного земледелия. Это ведёт к необходимости замены традиционных продуктов (мяса, зерна) насекомыми, которых можно выращивать без почвы. Требуется срочно переходить на экологичные методы ведения сельского хозяйства, иначе проблема истощения почв станет критической.