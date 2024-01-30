Почему люди теперь должны есть насекомых? Еда из насекомых в России и Мире
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В настоящее время активно продвигается идея о том, чтобы всему человечеству постепенно перейти на питание насекомыми. Это связано с тем, что за последние 100 лет уничтожено 30% плодородного слоя земли. Ученые понимают, что скорость уничтожения земель только растет и уже в ближайшем будущем появится дефицит продуктов питания. Но вместо того, чтобы остановить уничтожение плодородного слоя Земли корпорациями, демоны в международной политике выбрали путь приучения людей к новому типу питания – поедать насекомых, для выращивания которых не нужна почва.
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. В пищевой рацион активно внедряются насекомые в качестве основного продукта питания. Они выращиваются на специальных фермах.
2. Практически все эти насекомые являются носителями паразитарных инфекций. Есть предположения, что их внедряют для изменения ДНК человека или как инструмент сокращения населения.
3. Причина продвижения насекомых в пищу – стремительное уничтожение плодородных земель из-за отвальной вспашки и применения химикатов, убивающих почвенную микрофлору. За 100 лет человечество уничтожило более трети плодородных земель.
4. Единственное, что можно выращивать в больших количествах без земли – это насекомые. Их активно продвигают в пищу, чтобы люди могли выживать, когда земли не останется.
5. Основные виновники в уничтожении почв – крупные агропромышленные корпорации, применяющие химию, и животноводческие комплексы.
Вывод: в беседе поднимается важная экологическая проблема – уничтожение плодородных почв в результате неправильного интенсивного земледелия. Это ведёт к необходимости замены традиционных продуктов (мяса, зерна) насекомыми, которых можно выращивать без почвы. Требуется срочно переходить на экологичные методы ведения сельского хозяйства, иначе проблема истощения почв станет критической.
Нам это не грозит, т.к. и нормальными то продуктами, плана гречки, яиц и сахара, обеспечить не могут. А тут неизведанную технологию на промышленные рельсы поставить нужно. Утопия.
все еще ищешь яйца ? они обычно при рождении даются или ты все-таки женечка..Да ладно сам /сама определись наша любительница перевертываться с сарказмом ..
Слушай , а тебе нравится вот этот памятник Украине в США …какие-то аватары гермафродиты..https://skeptimist.livejournal.com/5872590.html..
Сша издеваются над бедными ,они всё и себя даже ей отдали и отдались..
Поставить памятник “несломленному украинцу” в Капитолии? Гениально! Только почему это проект? Вот же он уже в качестве экспоната в музее голодомора:
https://m.vk.com/wall408312102_500
Год смотрите. Не надоело фейки тиражировать?
надо же ,какой подготовленный боец инфофронта ?куда мне до вас -я быстро просматриваю новости ,если что то привлекает -отдаю на суд здешней профпублике -работайте братья.Ты молодец-реакция быстрая ,и главное кто ж тебя перепроверять то будет ,кому ты сдался то..Насчет иронии ,как достоинства -это не про тебя -вот и не взяла это определение..А вот перевертыш -это подходит ,столько времени с тобой тут женечка провели и не разобраться ? Однако ,ты тоже заукраинец что ли ?? или заголодоморец ироничный??
На спичках потяните. Чё ещё Вам осталось..
В чьих руках наука,образование ,медицина в России:
“Из Института общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук (ИОГен РАН) уволили директора Александра Кудрявцева, который заявлял, что в прошлом люди жили 900 лет. Об этом телеканалу RTVI рассказал источник в министерстве образования и науки.
Пост директора ИОГен РАН Кудрявцев занимал с 21 июня 2022 года. Его контракт с Минобрнауки должен был закончиться 20 июня 2027 года. По словам источника RTVI в ведомстве, ученого уволили по решению учредителя. При этом Кудрявцева уведомили об отстранении вечером 23 января во время визита в Минобрнауки. Причину, по которой он был освобожден от должности, в ведомстве не уточнили.
Бывший директор оказался в центре внимания, когда в марте 2023 года выступил на научно-богословской конференции «Бог — Человек — Мир», организованной Минской и Сретенской духовными академиями. Там он заявил, что сотворенная Богом Вселенная впала в «тление» из-за грехопадения людей. Также он выразил убежденность в том, что в прошлом люди жили по 900 лет.
«Это следует из библейской истории. В данном случае я как ученый перехожу к анализу и могу сказать, что таких фактов у меня нет. Я не знаю, сколько лет жили праотцы, могу лишь констатировать, как это указано в Священном Писании. Там указаны очень конкретные даты, с помощью которых можно создать график, сколько жили тогда и сейчас. Когда-то я сам такой график составлял. Его я поставил в свой доклад», — пояснил он позднее свои слова в интервью mk.ru.
Кроме того, на конференции генетик назвал «первородный и личный» грехи причинами мутаций, вызывающих генетические болезни современного человека.
Слова Кудрявцева возмутили главу Комиссии РАН* по борьбе с лженаукой Евгения Александрова:
«Совершенно возмутительно, что такой человек занимает должность директора ведущего института Академии. Никакой научной стороны в высказываниях Александра Кудрявцева нет. Есть просто чтение Библии, поскольку именно там все это написано. Но наука с библейских времен сильно шагнула вперед и знает, сколько лет существует Земля, когда появился человек как вид и так далее. И она абсолютно несовместима с мифологическими россказнями Библии».
В июне прошлого года Кудрявцева уволили с поста председателя Совета РАН по генетике и селекции.
В руках вот этого: ” возмутили главу Комиссии РАН* по борьбе с лженаукой Евгения Александрова:”
Это так называемый фильтр, установленный паразитами в этом сегменте.
А Кудрявцев – учёный и христианин.
Ну, т.е. понимаете, – где и как надо петь и подпевать.