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Когда вычислят Мориарти, или Самые тёмные секреты Даркнета

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Ветеран КГБ и ФАПСИ, легендарный «Кибердед» Андрей Масалович рассказывает об истории и нынешнем состоянии и грядущем развитии Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) в киберпространстве.

Ведущий: Фёдор Бирюков, журналист.

Внимание: Редакция Точки сборки приняла решение об объединении каналов «Точка сборки» и «Радио Аврора 6.0» в Дзене. Ищите нас там по ссылке: https://dzen.ru/aurora_network

#АндрейМасалович #СОРМ #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы по беседе:

1. В 1975 году появился 12-й отдел КГБ, который занимался прослушкой. До этого прослушка осуществлялась без документального оформления.

2. В 2000-х годах появился интернетный сорм, позволяющий подключаться к данным и прослушивать интернет-трафик.

3. В 2016 году Китай разработал концепцию контроля информационного пространства, включающую фильтрацию, цензуру и собственно прослушку.

4. В России принят закон Яровой, требующий хранения трафика и сотрудничества с российскими спецслужбами.

5. Технически трудно поймать грамотного хакера, поэтому используются дополнительные методы – внедрение агента, вирусы, провокации внутри группы.

6. Для раскрытия преступлений важна работа оперативников, а не только технические средства. Нужно составить список подозреваемых и сопоставлять разные данные о них.

Вывод: прослушка и слежка постоянно совершенствуются, но полностью контролировать пространство невозможно. Важно соблюдать закон и безопасность в сети.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Oc9x95DYuAo
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