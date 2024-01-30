Блокада, мифы и коллаборационистка Эйдельман
Историк Егор Яковлев разбирает фейки от бывшей "заслуженной учительницы России" (интересно, кто-то из тех, кто ее туда двигал, как-то пострадал?) русофоба и коллаборационистки Эйдельман на тему блокадного Ленинграда.
Аннотация:
- Почему была допущена ситуация, когда жители блокадного Ленинграда голодали и как была устроена «дорога жизни»?
- Действительно ли Ленинград был брошен советской армией?
- Как относиться к неопубликованным дневникам двоюродной сестры Бориса Пастернака Ольги Фрейденберг о блокаде, где она критикует Сталина?