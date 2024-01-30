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Блокада, мифы и коллаборационистка Эйдельман

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Историк Егор Яковлев разбирает фейки от бывшей "заслуженной учительницы России" (интересно, кто-то из тех, кто ее туда двигал, как-то пострадал?) русофоба и коллаборационистки Эйдельман на тему блокадного Ленинграда.



Аннотация:

- Почему была допущена ситуация, когда жители блокадного Ленинграда голодали и как была устроена «дорога жизни»?
- Действительно ли Ленинград был брошен советской армией?
- Как относиться к неопубликованным дневникам двоюродной сестры Бориса Пастернака Ольги Фрейденберг о блокаде, где она критикует Сталина?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8926109.html
Метки: блокада ленинграда, великая отечественная война, история, Ленинград, русофобия, эйдельман, яковлев
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