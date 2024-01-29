Бунт в Техасе: Нефтегазовая житница США на Пороге Войны
Бунт в Техасе: Нефтегазовая житница США на пороге гражданской войны. Штат Техас против Байдена: стоят ли США на пороге гражданской войны? Власти США приостановили выдачу новых лицензий на экспорт сжиженного газа. Texas, на карте США занимает особое место, он единственный не входит в энергетическую систему США, ВВП Техаса сопоставим с ВВП всей России. В новом видео Геоэнергетика Инфо расскажем о Техасе как нефтетегазовой житнице США. Приятного просмотра
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Штат Техас занимает особое место в США – он не входит в единую энергосистему страны и имеет ВВП, сопоставимый с ВВП России.
2. Техас является крупнейшим потребителем электроэнергии среди штатов США и имеет собственную энергосистему, охватывающую около 90% территории.
3. Техас лидирует по добыче энергоресурсов среди штатов США – здесь добывается около 40% нефти и 25-27% газа. Также в Техасе находится около трети нефтеперерабатывающих мощностей США.
4. Исторически в США добыча и переработка нефти были разделены между разными компаниями. Со временем крупные компании стали интегрироваться вертикально.
5. Нефтеперерабатывающие заводы в Техасе, как и в целом в США, изначально проектировались под тяжелую нефть, а теперь испытывают сложности с переработкой легкой сланцевой нефти.
6. Несмотря на энергетическую самостоятельность, экономика Техаса тесно связана с экономикой других штатов, поэтому вряд ли произойдет его выход из состава США.
Вывод: Техас играет важную роль в энергетике США, обладая значительной ресурсной базой и мощностями по добыче и переработке углеводородов. Однако экономически штат интегрирован в общую экономику страны, поэтому не следует ожидать его сепаратистских тенденций.
хайповая темка пошла ,получше чем :”,а кто ж не позволил жить 75 душам ,кто убил своих и не своих ,но убил ,хотя пленных не убивают ведь по законам ГААГИ.”.
Смотрите вот личико нового премьер министра Грузии -КОкибадзе или как там -не важно -ОНО просто личико премилое ,Но от кого -от Бедзины Иванишвили (млрдер ,еврей ,наживший млрды дол на Стойлинском ГОКе и др.в Белгородской обл.) спрятался ,пересидел ,теперь его вытянули снова и мы будем по-новому дружить-вот увидите..
Ах ,про Коломойшу ,его беднягу третьим судом обобрали до нитки ,но не выпускают под залог .уменьшенный уже в с 3,9млрд до 2,6 млрд..Посмотрите фото -где кудри ??https://smotrim.ru/article/3765625….но жадный ,остался сидеть до марта ,но не отдает залог..
п.с. и таки да -губернатор техаса ,назначен Баденом