Главная » Невероятное в мире, Политика

Расовые бунты в США: Вашингтон больше не заикается о «правах человека»

10:00. 1 июня 2020 55 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

США-1

Несколько штатов США охвачены массовыми протестами, спровоцированными убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе.

Протестующие возмущены поведением полицейских, которые в грубой форме произвели задержание Флойда, который якобы расплатился в магазине фальшивыми долларами.

За время президентства Дональда Трампа это первый крупный расовый бунт, охвативший сразу несколько восточных штатов, который отличает необычайная жестокость полицейских. 

Протестующие, простые прохожие и представители прессы, подвергаются жесточайшему давлению со стороны американских правоохранителей. Полицейские обстреливают участников протеста и зевак резиновыми пулями, применяют слезоточивый газ, давят автомобилями, избивают дубинками.

К подавлению протестов подключилась Национальная гвардия США. В 17 американских городах задержано до полутора тысяч человек. Силовики не щадят и волонтеров, оказывающих помощь пострадавшим. Достается и журналистам, их жестко задерживают, мешая выполнению профессиональных обязанностей.

Достается и обыкновенным зевакам, которые наблюдают за происходящим со стороны. В городе Остин, штат Техас, полиция открыла стрельбу по толпе граждан резиновыми пулями. В нью-йоркском районе Бруклин полицейские машины буквально таранили толпу на скорости. В Лос-Анджелесе против демонстрантов и представителей прессы полиция применила резиновые пули. Естественно, что о соблюдении пресловутых прав человека, о которых любят рассуждать в Вашингтоне, речи уже не идет.

Американское общество ошарашено такой жестокостью полицейских. Пока силовые методы не смогли остановить протесты, а попустительство властей США привело к тому, что в городах начались самые настоящие бунты и погромы. Что-то действительно не так с американской «демократией».

 

Источник: https://iz.ru/1017867/2020-05-31/v-ssha-v-khode-protestnykh-aktcii-zaderzhali-bolee-13-tysiach-chelovek

Метки: бунт, полиция, права человека, протест, США, Трамп

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Шокирующие цитаты Сталина, о которых вы точно не знали
... минимум вдвое, если не больше, как путём прямого повышения ... наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. ... все сделали. Здесь еще большое поле работы. С особой ...народных масс, использовать его для большой войны, причём власть капиталистов ...
Уничтожение русских школьным образованием (Познавательное ТВ, Илья Михнюк)
Илья Михнюк: Уничтожение русских через школьное образование. Через систему образования намеренно создаются условия для повышения детской заболеваемости и постепенного вырождения русского населения. Комплект документов по законам и здоровьесберегающим ...
Стратегия развития России
... серьезнее, чем в Китае или США, где на сегодняшний день, как... четвертой после Китая, Индии и США. На самом деле демографические тенденции...
Кто руководит РФ?
Кто руководит РФ по конституции 1993-го года?Ведамир (Кирилл Запорожец) и Алексей Орлов.В этой передаче подробно рассмотрена схема подчинения всех стран входящих в современную цивилизацию потребления под ФРС.Передача получилась очень динамичная с ...
О чем промолчали Путин, Меркель и Олланд
... не только «коллективного Вашингтона», но и даже «коллективной администрации США». Даже внутри... защищаться и тем самым еще больше раздувать войну в Европе. Другие... определенное охлаждение в отношениях между Вашингтоном и их ключевом «ястребиным» партнером...
Если мы проглотим пенсионную реформу, то наше поколение войдёт в историю под названием подлецов
..., стало обычным банкротом. У него больше нет ресурсов и идей, чтобы...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 18325 1479
    Русофил 1 июня 2020 в 10:09

    Щеня вмерло в Америке.
    Розовые трусики и в Африку

    Ответить
       
  • 9230 7524
    марина 1 июня 2020 в 10:18

    В ряде городов США, в том числе в Вашингтоне, после убийства афроамериканца ввели комендантский час. В субботу губернатор штата Миннесота издал указ о полной мобилизации сил нацгвардии США в регионе для установления порядка из-за протестов. После этого президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить войска в Миннеаполис.”Бывший советник Обамы по нацбезопасности Райс,предполагает ,что спонсирует это Россия .И наверное Байден,который пытается поймать волну.Куда уж нам до таких игр.Мы только способны робко просить соблюдать демократию и особенно на Украине ,а теперь еще и в РБ.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)