Расовые бунты в США: Вашингтон больше не заикается о «правах человека»

Несколько штатов США охвачены массовыми протестами, спровоцированными убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе.

Протестующие возмущены поведением полицейских, которые в грубой форме произвели задержание Флойда, который якобы расплатился в магазине фальшивыми долларами.

За время президентства Дональда Трампа это первый крупный расовый бунт, охвативший сразу несколько восточных штатов, который отличает необычайная жестокость полицейских.

Протестующие, простые прохожие и представители прессы, подвергаются жесточайшему давлению со стороны американских правоохранителей. Полицейские обстреливают участников протеста и зевак резиновыми пулями, применяют слезоточивый газ, давят автомобилями, избивают дубинками.

К подавлению протестов подключилась Национальная гвардия США. В 17 американских городах задержано до полутора тысяч человек. Силовики не щадят и волонтеров, оказывающих помощь пострадавшим. Достается и журналистам, их жестко задерживают, мешая выполнению профессиональных обязанностей.

Достается и обыкновенным зевакам, которые наблюдают за происходящим со стороны. В городе Остин, штат Техас, полиция открыла стрельбу по толпе граждан резиновыми пулями. В нью-йоркском районе Бруклин полицейские машины буквально таранили толпу на скорости. В Лос-Анджелесе против демонстрантов и представителей прессы полиция применила резиновые пули. Естественно, что о соблюдении пресловутых прав человека, о которых любят рассуждать в Вашингтоне, речи уже не идет.

Американское общество ошарашено такой жестокостью полицейских. Пока силовые методы не смогли остановить протесты, а попустительство властей США привело к тому, что в городах начались самые настоящие бунты и погромы. Что-то действительно не так с американской «демократией».

Источник: https://iz.ru/1017867/2020-05-31/v-ssha-v-khode-protestnykh-aktcii-zaderzhali-bolee-13-tysiach-chelovek