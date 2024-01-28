Несколько лет назад разговоры о крахе глобальной капиталистической мир-системы вызывали недоверие и большие сомнения не только у простого населения, но и у специалистов в геополитике, экономике и других общественных науках. Недостаток фантазии и понимания сложности проявлялся в простом принципе: «Слишком большой, чтобы упасть». Существующая система казалась единственно возможной, любая альтернатива игнорировалась, не воспринималась всерьез.

По мере усиления распада и проявления деструктивных процессов, стало сложно игнорировать эти явления, но и принять небанальное будущее, с исчезновением и/или серьезной перестройкой привычных институтов, было непросто. В качестве линейного и банального решения всех накопленных проблем предлагалось списание «всех долгов и виртуальных активов», с последующим запуском нового цикла накопления. Это кажется таким простым и логичным – ведь система уже готова, зачем придумывать новое. Беда таких построений в игнорировании, что за всем этим стоят вполне конкретные люди, которые не хотят делиться с другими.

Предложение «просто списать долги и начать сначала» эквивалентно банкротству финансовой пирамиды, с последующим созданием такой же, в надежде, что обманутые вкладчики вновь поверят и понесут свои накопления. В 90-е годы наша страна прошла через массовые финансовые аферы, довольно быстро выработав коллективный иммунитет. Даже после обрушения и банкротства находились азартные и не очень адекватные люди, что были готовы повторно принять участие, но только в числе первых пайщиков, в надежде заработать и выскочить до обрушения. Данный контингент и становился дважды, трижды и т.д. пострадавшими, каждое последующее «строительство» проходило в разы скоротечнее и менее масштабно.

Во время Великой депрессии пирамиды и пузыри обвалились разом, сейчас стараются через инфляцию их размыть и сдуть, но итог будет один и тот же – крах. Поделить реальные, остающиеся активы пропорционально не выйдет, никто в текущих условиях в здравом уме не будет добровольно менять виртуальные фантики на реальные, работающие предприятия и материальные активы. Если бы "заморозки" валютных резервов и ответных действий России не было, их бы пришлось придумывать, стратегически это очень выгодно для нас.

Современная долларовая система – суть финансовая пирамида, чьё активное строительство ускорилось в 70-х годах, срок её жизни растянут на несколько десятилетий, но итог оказался закономерен. Основатели и наиболее приближенные участники все эти годы устанавливали правила игры и получали блага, остальные мечтали о будущем, задвигая текущие потребности и мечтая о счастье и комфорте для себя, детей и внуков.

Разрушение пирамиды приведёт к банкротству и потерям всех вкладчиков, которым мошенники предложат ещё раз проделать ровно тоже. Урок станет очень болезненным, не нужно думать, что среди богатых и успешных людей по всему миру, которые очень быстро потеряют практически всё, сплошь наивные и глупые люди, отнюдь. Если бы США и Кластер транснациональных корпораций сохранили силу и влияние, чтобы всех заставить, можно было бы о чем-то подобном говорить, но они оказались неспособны ничего сделать с Россией уже два года. На весь мир сил тем более не хватит.

Одни пострадавшие от участия в пирамиде сломаются, другие перестанут верить в сказки и начнут вести дела нормально, третьи попробуют построить свои маленькие мошеннические схемы, главное, желающих опять поверить Западу в мире будет очень немного. Собственно, инклюзивный капитализм и был попыткой обнуления и запуска нового цикла во главе со старыми прохиндеями – фокус не прошёл.

И, да, «болезнь Х», повторная и наивная попытка, "обезьяний грипп" уже был фарсом, это же фарс в квадрате, даже не хочу знать, чего и с кем или чем они там делают, чтобы найти эту хтоническую хворь во льдах….)))

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Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Предложение "просто списать долги и начать сначала" не является решением проблем современной финансовой системы. Это эквивалентно банкротству финансовой пирамиды с последующим созданием такой же.

2. Современная долларовая система по сути является финансовой пирамидой, чей срок жизни искусственно растянут на десятилетия.

3. Разрушение этой пирамиды приведёт к потерям для всех её участников, кроме основателей и наиболее приближенных лиц.

4. Повторного добровольного участия в подобной системе со стороны пострадавших ждать не приходится.

5. У США и транснациональных корпораций нет достаточных рычагов давления, чтобы заставить всех участвовать в новом цикле мошенничества.

Вывод: автор считает неизбежным крах существующей финансовой системы, основанной на долларе США. Попытки "перезагрузки" системы путём списания долгов обречены на провал, так как доверие к ней утрачено. Нужны принципиально новые подходы в глобальной финансовой системе.