Надо отдать должное нашим европейским оппонентам. Они умеют издеваться над "низшими формами государственной жизни" с утончённостью и изобретательностью маркиза де Сада. Только-только Киев успел раскатать губу на 300 ярдов российских резервов, которые страны G7 собирались-таки конфисковать для трат на Украину, как подъехал инсайд от Рейтер.

Европейцы, поманив украинцев конфеткой с баблом, демонстративно засовывают её себе в рот.

Рейтер: «Европейский Союз вряд ли конфискует активы российского центрального банка, замороженные в Европе, несмотря на то, что G7 планирует обсудить законность такого шага на встрече в феврале, заявили высокопоставленные чиновники ЕС. [...] Обсуждение происходит в то время, когда президент США Джо Байден сталкивается с оппозицией республиканцев его просьбе о выделении еще 61 миллиарда долларов помощи Украине».

Это интересно. А что случилось-то? А вот что. Они подумали о последствиях:

«Конфискация российских активов и передача их Киеву облегчит давление на Запад с целью финансирования военных усилий Украины, но европейские чиновники считают это слишком рискованным с юридической точки зрения. Европейские чиновники обеспокоены не только законностью такой беспрецедентной конфискации суверенных активов, но и с потенциальными последствиями для евро; инвесторы могут выйти из евроактивов [прим. Кримсон: банковских депозитов в европейских банках, облигаций европейских государств и компаний, акций европейских компаний] из-за опасений, что однажды их деньги тоже могут быть конфискованы» [прим. Кримсон: кстати, вот на этом месте видно идеальное доказательство того, что правительства Евросоюза ТОЧНО знают, что Россия в СВО не сделала ничего плохого или аморального по сравнению с "business as usual" серьёзных стран. Потому что если бы СВО было действительно каким-то чудовищным преступлением, а не вполне логичным, нормальным и даже джентльменским эпизодом по отстаиванию интересов серьёзной страны, а конфискация была бы очевидно оправданной, то европейцы бы не опасались, что другие страны/инвесторы примерят этот риск на себя. А они - опасаются, ибо они знают, что Россия просто отстаивает свои интересы, и соответственно другие страны, которые тоже отстаивают свои интересы, будут опасаться кидка от Евросоюза].

Плюс, иллюстрация моего любимого принципа международных отношений, в соответствии с которым "добрым словом и пистолетом, можно добиться больше, чем просто добрым словом":

«Кроме того, Москва пообещала в ответ конфисковать западные активы в России, которые, по некоторым данным, оцениваются в 288 миллиардов долларов».

И дело тут не в объёме активов, а в специфике европейских рисков. Понимаете, в отличие от России, где Мосбиржа/НРД/НКЦ в случае санкций могут сослаться в суде на форсмажор (ну санкции же!) и суд встанет на их сторону, в Евросоюзе законодательство (емнип, после 2008) в отношении клирингхаусов типа Euroclear/Clearstream применяет тот же дух регулирования, что и к страховым компаниям. У страховой компании не получится в суде соскочить с темы выплат полисихолдерам, аргументируя это форсмажором – суд не поймёт, и вот в случае Euroclear будет аналогично – американские и европейские держатели бумаг, которые конфискует Россия, тупо (через суд) обанкротят Евроклир и тем самым поставят на колени европейскую финансовую систему, в которой Евроклир – это даже важнее, чем НРД для России.

«Бельгийская Euroclear имеет «значительные» объемы активов в России которые могут быть конфискованы Москвой, что может создать риск для финансовой стабильности клиринговой палаты и иметь серьезные последствия, заявил европейский чиновник. «ЕС не может оказать помощь Euroclear», – сказал другой высокопоставленный чиновник. «Euroclear управляет триллионами, и ее банкротство будет намного больше, чем бюджет ЕС. Мы должны сбалансировать риск и прибыль», – добавил он."

Ну вот, сбалансировали, и пока решили не давать Киеву ничего. Кроме надежды.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Европейцы пообещали выделить Украине 300 млрд долларов из замороженных российских резервов, но теперь отказываются это делать.

2. Причина – опасения юридических и экономических последствий такого шага. Конфискация чужих активов создаст опасный прецедент и риски для евро.

3. Россия пригрозила в ответ заморозить европейские активы в РФ на 288 млрд долларов.

4. Особенно уязвима бельгийская Euroclear, через которую проходят триллионы долларов. Ее банкротство поставит на колени всю европейскую финансовую систему.

5. Поэтому европейцы решили пока ничего не давать Украине, чтобы избежать серьезных рисков для себя.

Вывод: Европа пошла на попятный, отказавшись передавать замороженные российские активы Украине. Причина – опасение негативных последствий для собственной финансовой системы в случае ответных мер России. Деньги Украине пока решено не давать.