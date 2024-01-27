Программная статья директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Дробинина о будущем миропорядке и процессах борьбы с западным неоколониализмом.

Отмечен и позитивный опыт Советского Союза.

Суверенитет для всех. Неоколониализм и борьба с ним



Значительным пороком мировой экономической системы, созданной после развала СССР и социалистического содружества, является крайняя неравномерность развития стран и регионов. Одна из основных причин такого положения дел кроется в стремлении и способности «коллективного Запада» перераспределять ресурсы остального мира в свою пользу. С этой целью задействуются политические, экономические и силовые инструменты.

На современном этапе лидером «западного меньшинства» выступают США, чья политика сочетает протекционизм с навязыванием развивающимся экономикам свободы трансграничного движения западных капиталов, товаров и услуг. Для конкурентов у американцев всегда наготове санкции, провокации и прокси-войны. При администрации Б.Обамы санкционная «дубина» стала излюбленным рычагом американской внешней политики. Дж.Байден и вовсе ведёт против России «горячую» войну Запада руками украинцев.

Ощущение вседозволенности и безнаказанности свойственно британцам, для которых прежние колониальные практики являются чуть ли не предметом национальной гордости. Изощрённые технологии вмешательства в дела бывших колоний применяют континентальные европейцы, в т.ч. Франция, что, как мы видим на примере Западной и Центральной Африки, вызывает растущее неприятие.

Словом, англосаксы и другие западники и по сей день занимаются привычным делом – грабежом других народов, пусть сегодня его и прикрывают лозунгами о свободе, демократии и прогрессе. Это и есть современный неоколониализм.

Конкретные практические последствия такой политики – опасные перекосы в мировом хозяйстве, дисбаланс в глобальном распределении труда и доходов. Решать проблемы, возникающие вследствие неоколониальных практик, пытаются при помощи манипуляций энергетическим, продовольственным, финансовым и другими рынками. Приведем несколько примеров из разных сфер.

Здравоохранение. В период пандемии COVID-19 распределение вакцин через механизм COVAX оставило экономически отстающие страны с острым недостатком прививок. При этом, под давлением США и Евросоюза, ВОЗ искусственно затягивала сертификацию российского препарата «Спутник».

Продовольственная безопасность. По данным ООН, в рамках пресловутой «Черноморской инициативы» по вывозу зерна с территории Украины в 2022-2023 гг. из почти 33 млн тонн грузов в наиболее нуждающиеся страны Африки (Джибути, Сомали, Ливия, Эфиопия) было отправлено около 3%. Кроме того, африканцев практически полностью лишили доступа к удобрениям из России.

Один из ярких примеров неравномерного распределения доходов даёт мировой рынок кофе. В ходе второго Саммита «Россия-Африка» в 2023 г. президент Уганды Й.Мусевени указал, что при общем объеме мирового рынка кофе в 460 млрд долл. доходы Африки составляют менее 2,5 млрд долл., хотя это крупнейший производитель кофе. При этом только Германия, закупающая сырьё по миру, получает 6,8 млрд долл. в год за счёт его переработки и сбыта.

В финансово-экономической области неоколониальные практики проявляются в форме «заморозки» государственных и частных активов в западных юрисдикциях по геополитическим мотивам. Следующим шагом, по всей видимости, станет конфискация средств с их передачей в третьи руки по решению новых колонизаторов.

Подконтрольные США органы МВФ, не смущаясь, идут на нарушение собственного устава, лишь бы не выдавать России и Белоруссии доллары в обмен на специальные права заимствования. На этом фоне сюрреалистично выглядит почти безграничное, превышающее страновые лимиты выделение средств киевскому режиму, который их, очевидно, никогда не вернёт.

«Богатые» страны Запада уклоняются от выполнения обязательств (например, о предоставлении нуждающимся странам 100 млрд долл. в год на решение задач в области адаптации к изменению климата), но легко «находят» гораздо более крупные суммы на финансирование режима В.Зеленского.

Преступления против целых народов – историческая традиция военно-политических элит Евро-Атлантики. По самым скромным подсчётам, начиная с XIX в., одни только США пытались повлиять на внутриполитические процессы не менее чем в 150 странах. А из нынешних 193 стран-членов ООН лишь 22 никогда не подвергались вооруженным нападениям Британии.

Неотъемлемым элементом неоколониализма являются распространяемые «коллективным Западом» поведенческие установки. Поощрение девиантных ориентаций в половой жизни, отрицание человеческой природы и прочие «шалости» используются для разрушения традиционных духовно-нравственных ценностей.

Насаждение деструктивных идей ведётся с упорством и изворотливостью, достойными лучшего применения. Например, в подписанное в ноябре 2023 г. соглашение о партнёрстве между ЕС и членами Организации Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (главным образом, торговый документ) включили требования о легализации партнёрами Евросоюза, по его примеру, абортов, ЛГБТ-повестки, всеобщего сексуального образования и других идеологических установок современной Европы. Попытка ряда карибских стран во главе с Ямайкой хотя бы отсрочить подписание документа вызвала угрозу лишить эту страну жизненно необходимого ей внешнего финансирования на реализацию социально-экономических программ.

Любые торгово-экономические соглашения США и ЕС подписывают только на условиях собственной исключительности. Кстати, такие условия были заложены и в соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, заминка с подписанием которого правительством В.Януковича стала поводом для государственного переворота в Киеве в 2014 г.

Неоколониальные практики не исчерпываются приведёнными примерами. Но их достаточно, чтобы сделать вывод об отсутствии у «коллективного Запада» морального права поучать кого бы то ни было.

Международно-политическая дискуссия о проблемах неравноправия в мировом сообществе началась не вчера. Тон в своё время задал Советский Союз, который более полувека назад внёс решающий вклад в восстановление справедливости, добившись в 1960 г. принятия в ООН Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Эффект был колоссальным – независимость получили более 80 бывших колоний с населением 750 млн чел.

Однако баланс и равноправие в мире не были восстановлены до конца. Отказавшись от насильственного перекачивания ресурсов из колоний, бывшие метрополии перешли к ненасильственным практикам эксплуатации формально независимых стран, что законсервировало глобальное неравенство.

Сегодня всё большее число государств открыто выступает против несправедливой политики Вашингтона, его сателлитов и подконтрольных Западу международных организаций. Множатся примеры успешного межгосударственного сотрудничества вне западоцентричных структур. Набирают силу БРИКС, ШОС, обрело новое звучание Движение неприсоединения, на площадке ООН создана Группа друзей в защиту Устава Всемирной организации.

На пути к освобождению от неоколониальных пут ещё многое предстоит сделать. Требуется выработать единый подход к определению неоколониализма. Идея борьбы с ним воспринимается странами по-разному – в зависимости от исторического опыта и современных реалий. Запад пытается дискредитировать процессы суверенизации как архаику и ревизионизм.

Важную роль в запуске международной дискуссии по всем аспектам данной актуальной темы призван сыграть Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!» в Москве. Его учредительное заседание намечено на февраль этого года.

В заключение хотелось бы привести слова Президента Российской Федерации В.В.Путина из его выступления на Всемирном русском народном соборе: «Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира». Наряду со специальной военной операцией, вкладом нашей страны в борьбу за справедливость становятся развенчание и низвержение неоколониализма.

(c) А.Дробинин

https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1927777/ – цинк



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Современная мировая экономическая система характеризуется крайней неравномерностью развития стран и регионов. Причина – стремление "коллективного Запада" перераспределять ресурсы остального мира в свою пользу.

2. Лидером "западного меньшинства" выступают США, политика которых сочетает протекционизм с навязыванием развивающимся странам свободы движения западных капиталов и услуг.

3. "Богатые" страны Запада манипулируют энергетическими, продовольственными, финансовыми и другими рынками в ущерб развивающимся странам.

4. Западные страны навязывают другим государствам свои ценности и идеологические установки (ЛГБТ, всеобщее сексуальное образование и т.д.).

5. Страны Запада ведут себя как новые колонизаторы, применяя экономические, политические и силовые методы для эксплуатации других народов.

6. Растет число стран, выступающих против несправедливой политики Запада и укрепляющих сотрудничество вне западных структур (БРИКС, ШОС и др.).

7. Россия вносит вклад в борьбу с неоколониализмом, отстаивая свободу и справедливость в мире.

Вывод: в статье показано, что политика "коллективного Запада" носит неоколониальный характер и ущемляет интересы развивающихся стран. Растет сопротивление такой политике. Россия выступает за справедливый миропорядок.