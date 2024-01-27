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Раскол и распад — это всё же разные вещи

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В матче техасских рейнджеров против вашингтонских янки, где на кону не только судьба президентства, но и, вероятно, само гражданское согласие в Америке, счёт стремительно увеличивается в пользу южан. Ведомая губернатором Техаса Грегом Эбботом сборная республиканских штатов (их уже 25) уверенно обыгрывает на пятачке Шелби-парка, что в приграничном Игл-Пассе, возрастную и медлительную байденовскую защиту.

Ультиматум главы Белого дома о том, что к вечеру пятницы нужно срезать колючую проволоку, которую размотали национальные гвардейцы, проигнорирован. Наоборот, из союзной Южной Дакоты, случись такое, обещают бесперебойные поставки новых катушек. А из Флориды и Оклахомы обещают подкрепление. Попытка переподчинить самих нацгвардейцев Вашингтону (тут это называется «федерализовать») также обречена на провал. Тем более что лезть на рожон не хотят и сами федералы. Сотрудники пограничной службы США заявили, что не готовы ни к огневому столкновению с техасцами, ни даже к рукопашной.

То есть, сузив пространство для политического манёвра своим же ультиматумом, Байден сразу же потерял и инициативу. Планом А хорошо пугать, когда имеешь план Б. Но у всё менее дееспособного президента США, видимо, изначально не было даже первого. Он угодил в волчью яму, вырытую энергичным Дональдом Трампом, которого окрылили победы в Айове и Нью-Гемпшире.

Ещё неделю назад республиканцы возились с демократами в сенате над так называемой приграничной сделкой, которая (при заключении) открывала бы финансирование и киевскому режиму. Но Трамп решил, что компромиссы, как и промедление, — смерти подобны. Чем хуже, тем лучше — вот девиз 45-го, который хочет стать 47-м. Да потонет 46-й в пограничной Рио-Гранде и потоках нелегалов, что пересекают её.

И вот уже даже такой ястреб, как лидер сенатского меньшинства республиканцев Митч Макконнелл, ещё вчера готовый на любые компромиссы ради Украины, дал понять, что не собирается ложиться на рельсы перед несущимся к номинации на всех парах красным локомотивом Трампа. А спикер Майк Джонсон и вовсе заявил, что проект договорённости о мерах обеспечения безопасности на южной границе обречён на провал.

Своё отчаяние Байден облёк в форму письма, которое направил конгрессменам. Никогда ещё президент-демократ, для которого все эти сотни тысяч мигрантов — долгосрочная инвестиция в электоральную базу его же партии, не описывал ситуацию в таких жёстких выражениях. Тут и «кризис», и «провал», и обещания всё исправить и всех прижать к ногтю. Ведь в противном случае ни открытой для мигрантов границы (об этом позаботятся те самые техасские рейнджеры), ни чистого чека для Зеленского (об этом позаботятся сенаторы и конгрессмены — республиканцы) Байдену не видать. Альтернативный вариант — вовсе отвязать украинскую помощь от проблем мигрантов и привязать, например, к подвисшему на шатдауне бюджету — кажется слишком альтернативным.

Дойдёт ли до прямого гражданского противостояния? По большому счёту Америка окончательно разделилась внутри себя ещё в выборном 2020-м. На пике ковида и BLM. Трещина стала глубже во время скандальных выборов с мертвецами и почтовыми вбросами. Ещё глубже — 6 января. И то, что на днях к границе направится сразу три протестных автокаравана (как это было в разгар пандемии), — лишь очередное подтверждение, что криптогражданская война в США в самом разгаре. Непреодолимым кризисом оборачивается любая проблема, затрагивающая интересы этих «двух Америк». Но раскол и распад — это всё же разные вещи.

Если рассуждать трезво, то единственный штат, который в результате нынешнего конституционного кризиса может отделиться от США, — это не Штат одинокой звезды (как называют Техас), а американский 51-й штат. Как с некоторых пор называют «прилипшую» к Америке Украину. Нельзя сказать, что на определённом этапе это не устроит и правых, и левых. Балласт — он и есть балласт. Рано или поздно всё равно бы пришлось сбросить.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В политическом противостоянии между республиканцами и демократами по вопросу миграции на южной границе США явное преимущество на стороне республиканцев во главе с Трампом.

2. Байден оказался в сложной ситуации, его ультиматумы не возымели действия, и у него нет альтернативного плана.

3. Республиканцы отказываются идти на компромиссы с демократами по вопросу финансирования Украины.

4. В Америке углубляется внутренний раскол между "двумя Америками".

5. Существует угроза гражданского противостояния, хотя полный распад страны маловероятен.

Выводы:

- Противостояние республиканцев и демократов достигло накала и грозит перерасти в открытый конфликт.

- Байден допустил серьезные ошибки в урегулировании миграционного кризиса на юге.

- Украинский вопрос становится заложником внутриамериканской борьбы.

- Глубокий раскол американского общества продолжает углубляться.

- Вероятность распада США невелика, но риски дестабилизации растут.

Источник: https://t.me/c/1686844692/5614
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