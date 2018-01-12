Украину делают всё более антирусской

Источник: www.stoletie.ru

Четыре года украинской катастрофы: прогнозы политолога

Итоги года неутешительны: Украину ещё больше накачивают русофобской пропагандой и американским оружием.

В последние годы в России появляется множество «аналитических» статей и телепередач, в которых вся «аналитика» об Украине сводится к ряду «глубокомысленных» штампов, типа того, что «кастрюлеголовые наскакали майдан», но они «вот-вот» образумятся и «поскачут» назад в Россию, прогнав Порошенко. Или есть не менее «разумные» вариации на эту тему о том, что «кастрюли» своими новыми скачками развалят Украину, и она вся перейдет к России, кроме западной её части, которую Москва охотно отдаст Польше. Все это, мягко говоря, не соответствует реальности.

Нелепые «экспертные мнения», что все «само собой» как-то образуется, звучат уже три года. Они сильно напоминают советскую пропаганду образца 30-х годов о том, что «немецкий пролетариат» не позволит Германии развязать войну с СССР. Что в Европе якобы вообще массово восстанет трудовой народ, скинет ярмо проклятых капиталистов, и обновленные европейские государства сольются с Советским Союзом в приступе острой любви и дружбы. Конечно, Украина на Третий рейх «не тянет», но ведь она фактически стала частью нового западного «Рейха», его важным плацдармом, который разваливаться вовсе не собирается. И, как показывает наш исторический опыт, всегда надо смотреть правде в глаза. Понимание ситуации помогает быть готовым к худшим сценариям.

Украинский вопрос в прошедшем году оставался одним из самых острых для России, и явно останется таковым и в 2018 году. Наличие у нас под боком фактически плацдарма НАТО, служащего для различных агрессивных действий против нас, продолжает наносить колоссальный экономический и политический ущерб.

Надо признать, что операция по захвату Украины под названием «майдан» была блестяще проведенной акцией правительства США. Но нужно также признать, что случившаяся катастрофа была неизбежным следствием не только действий западных политиков и спецслужб, но и плодом бездействия того же посла РФ в Киеве.

Ныне РФ вынуждена строить множество дорог и трубопроводов в обход Украины, помогать Крыму и Донбассу, укреплять юго-западную границу, которая теперь фактически стала нашей границей с НАТО. Все это необходимо делать, но стоит это очень дорого.

Недавно глава ФСБ Александр Бортников заявил: «Мы уделяем повышенное внимание выстраиванию надежного заслона угрозам со стороны нынешней Украины». А ранее глава Министерства обороны РФ Шойгу назвал Украину военной угрозой на юго-западном направлении.

Разумеется, украинская армия неизмеримо слабее российской. Но в планах западных стратегов она должна быть только частью, хотя и важной, глобального антирусского фронта. Думаю, что «ястребы» НАТО хотят усилить внутреннюю нестабильность в России, поднять у нас мятежи, а потом воевать с нами «миротворческими» силами украинцев, грузин, прибалтов.

Эти опасения справедливы. Как мы знаем, в конце 2017 года руководство США приняло решение о поставке летального оружия на Украину. Трамп решился на то, на что даже фанатик-глобалист и открытый ненавистник России Обама решиться так и не смог. Конечно, страны Запада и США и так поставляли туда оружие, как прямо, так и косвенно, через страны Восточной Европы, а также и через непрямое финансирование перевооружения ВСУ. Однако официальное решение о поставках оружия на Украину, безусловно, поставит это дело на качественно новый уровень. ВСУ не просто перевооружаются, а перестраиваются в стиле создания из них части наступательных сил НАТО, подчиненных командованию блока.

Министр обороны Украины Полторак, комментируя итоги работы своего ведомства в 2017 году, сообщил: «В Вооруженных силах Украины и Минобороны работают 66 иностранных советников из 14 стран — участниц НАТО, из них шесть советников высокого уровня».

По информации Полторака, в этом году было подготовлено 10 батальонов, 25 рот и более 1400 инструкторов по стандартам НАТО. Также увеличено количество бригадных и батальонных тактических учений, по стандартам альянса проведено 112 командных штабных учений, 32 бригадных тактических учения и 12 летно-тактических учений.

«Для проведения подготовки используется 668 стандартов НАТО, 40% структур Генштаба ВСУ приведены к типичной структуре штабов НАТО», — сообщил Полторак.

Создан оперативный резерв военнообязанных в количестве 140 тыс. человек, в ряды ВСУ поставлено 1400 образцов вооружения и военной техники, принято на вооружение 19 новых видов оружия и техники.

Военный блок НАТО широко внедрен в военные структуры Украины. Альянс оказывает свое влияние главным образом через своих советников, различные программы и пять трастовых фондов, которые отвечают за разные направления превращения ВСУ в часть сил НАТО и их усиление.

Так что надо меньше обращать внимание на всякие «михомайданы» возле Верховной рады, а больше – на реальные процессы опасной милитаризации Украины, которая идет полным ходом, невзирая на политические неурядицы и шум на площадях.

Кстати, данные неурядицы – это тоже вовсе не признак некоего распада. Это – признак перестройки системы в еще худшем для России стиле. Саакашвили был «черной меткой», посланной Порошенко от западных кураторов. Они показали ему, насколько призрачна его власть, как легко они его могут свергнуть, и он, в целом, оставил свои попытки пытаться проводить более самостоятельную политику.

Генпрокурор Луценко даже заявил о том, что его публичная перепалка с главой Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), которое является прямым орудием Вашингтона, была ошибкой. То есть Луценко фактически покаялся в желании «приструнить» филиалы западных спецслужб на «независимой» Украине. Провалом закончилась и попытка «вычистить» из власти хоть часть агентов Госдепа. На своих местах остались и прямо подчиненные американскому послу депутаты Верховной рады, которых Порошенко возмечтал оттуда прогнать (они находились в его фракции БПП). А примирение режима Порошенко с вашингтонскими кураторами автоматически означает новый виток напряженности в отношениях с Россией.

Западные кураторы «дистрикта Украина» наводят порядок и в экономической сфере. Знаковый факт: активы олигарха Коломойского арестованы по всему миру решением Высокого суда Лондона. Многие политологи связывают это с волей Порошенко, который, дескать, своим судебным иском отомстил беглому олигарху за финансирование «михомайдана», что нарушило тайные мирные договоренности между ними. Какая-то доля правды в этом есть, но только небольшая. Ведь Порошенко-то мог подать иск, однако решение о его удовлетворении принималось глобальными системами управления. Высокий суд Лондона – это не простая судебная инстанция, а сверхвлиятельная структура, теснейшим образом связанная с политическим руководством Великобритании и США.

Думаю, что глобалисты поставили своей задачей убрать из коридоров украинской власти невменяемых «реликтов» 90-х годов, которыми являются Коломойский и его подельник олигарх Боголюбов.

Дело, конечно, не в том, что Запад решил побороть коррупцию на Украине, повысить уровень жизни. Западные «советники» коррупцию там и насадили, в свое время предписав для стран СНГ убийственную программу приватизации, воспевая там строителей «финансовых пирамид», – в свое время радио «Свобода» даже рекламировало архивора Мавроди, ограбившего миллионы вкладчиков России и Украины. Нет, тут дело в том, что такие операции олигархов, как искусственный обвал системообразующего «Приватбанка», наносят ущерб дееспособности покоренного Западом «протектората Украина», мешают его способности бороться против России. Кроме того, Коломойский два года назад выступил против утвержденного Вашингтоном президента Порошенко, нарушив неписаные правила игры и внеся ненужный политический хаос. А таких шагов Запад не потерпит, и слишком зарвавшимся ворам будет преподнесен урок.

Коломойский и другие, поднявшиеся «наверх» в 90-е годы, вполне могли бы вписаться в колониальную администрацию, им было бы позволено и воровать в особо крупных размерах, но делать это надо было так, чтобы это не вредило планам глобалистов. Этим олигархам надо было превратится в эдаких улыбчивых толерантных политических артистов, занимающихся перестройкой Украины в нужном им стиле. Вместо этого данные «неадекваты» всюду сеяли напряженность и развал. И речь идет не только о таких крупных эпизодах, как попытка рейдерского захвата Коломойским «Укртранснафты», за который на него наорал лично посол США в Киеве. Он так поступал во всех делах. Вспомним известный эпизод «беседы» Коломойского с журналистом радио «Свобода», когда Коломойский в ответ на неприятный для него вопрос приказал тому «засунуть язык в ж…». И оплеванный олигархом журналист, ранее «смело» обличавший чиновников Януковича, покорно замолчал, понимая, что шутки кончены, что новая власть – реально бандитская и Коломойский легко может устранить и его. Однако в глазах опытных западных политиков такая идиотская попытка самоутверждения днепропетровского нувориша за счет перепуганного журналиста была, конечно, крайне глупой и смехотворной. Они-то строят свою власть не столько на силе, сколько на манипуляции сознанием. Английские аристократы, например, не хамят даже своим лакеям, – у них есть куда более серьезные задачи, они борются за власть над миром, для этого им нужна преданность слуг. А тут резко разбогатевший дуралей, переживший, вероятно, тяжелое детство, использует свое положение для унижения их человека, разрушая тем самым миф о терпимости и толерантности новой украинской власти.

Ясно, что с этими пережитками 90-х годов на Украине правительства США и ЕС теперь покончат. Коломойский – только «первая ласточка». Однако то, что они насаждают взамен, будет ещё хуже. Новая экономическая и политическая система будет работать как часы, борясь против Русского мира, став ударной силой необъявленной (пока что) войны против России. Они, кстати, прекрасно знают, что создаваемая ими антирусская система не будет работать, если не будет осуществлена ментальная переделка Украины. Опыт развала Российской империи, развала СССР показал, что наличие огромного числа пушек, танков и подводных лодок не спасет страну от распада, если рухнут ценности, на которых стоит страна. И для того, чтобы подаренные США пушки исправно стреляли по русским людям Донбасса, необходима полная перестройка сознания граждан Украины. А самой эффективной перестройкой является религиозная. Та же Галиция, которой сотни лет назад была навязана уния с Римом, стала наиболее русофобским регионом Украины.

Вопреки гаванским обещаниям папы-иезуита Франциска о том, что его организация перестанет действовать «методами униатизма», прекратит прозелитизм на традиционно православных территориях, Ватикан устремился на духовное покорение Востока Украины.

Там строится большое количество униатских и католических храмов, туда приезжают множество латинских миссионеров. Сотни униатских и римо-католических капелланов ведут работу в зоне АТО, накачивая украинских солдат антирусской ксенофобией.

Совсем недавно, 15-17 декабря в Киевской Трехсвятительской духовной семинарии Украинской Греко-Католической «церкви» состоялась целая специальная миссионерская конференция под иезуитским названием «Катехизация на восточных территориях Украины», организованная заместителем председателя «Патриаршей катехизической комиссии» монахиней Луизой Цюпа для пропагандистов унии из Киево-Галицкой митрополии УГКЦ. Они свою пропаганду унии называют нейтральным словом «катехизация», но суть от этого не меняется.

Насаждение католицизма и протестантизма отразилось и в признании марионеточными властями Украины западного Рождества (которое праздновали лишь 8 % населения) государственным праздником.

Интересно, что государственное насаждение западных конфессий на Украине соединяется с насильственным насаждением безнравственности, с разрушением института семьи при помощи ювенальной юстиции, школьного «секспросвета», «гей-парадов», и тому подобных разрушительных вещей. Более того, в украинском Кабмине принята «дорожная карта» по законодательному разрешению однополых «браков», включающему в себя право на усыновление детей.

Папа-иезуит Франциск давно просит христиан извиняться перед гомосексуалистами за их «дискриминацию», а лидеры основных протестантских конфессий их уже даже «венчают». Так что они не просто не возражают против искоренения христианской нравственности, а даже выступают её «двигателями». Соответственно поступает большинство их «наместников» на Украине, которые заняты нейтрализацией протестного электората, выступающего против действий режима Порошенко, уничтожающего институт семьи. Однако для многих пропагандистов майдана среднего уровня такая политика майданной власти стала настоящим шоком.

На радио программы христианского направления теперь перемещают в ночной эфир. На телевидении увольняют тех, кто не соглашается с «ЛГБТ-идеологией». Знаковый эпизод в конце 2017 года произошел на одном из крупнейших телеканалов Украины.

Из эфира телеканала «UA: Перший» была снята программа «Вічне» («Вечное»). Ее формат предусматривал насаждение нравственных истин.

Со слов автора и руководителя проекта Ларисы Побережник, новые продюсеры ей сообщили, что программу закрывают потому, что Церковь и религиозные деятели не имеют права слова в эфире Общественного. Это произошло во время защиты медийных проектов, которые должны выйти в новом телевизионном сезоне. Руководителю программы также задали вопрос о ее отношении к однополым «бракам», она ответила, что это – грех.

«Тогда исполнительный продюсер НОТУ Лукьян Галкин с полной уверенностью, что меня очень удивило, заявил, что европейские ценности – это „однополые браки“, а кто иного мнения, цитирую его слова близко к тексту: »…Мы им устроим такую ​​аттестацию, которую они не выдержат, и мы их уволим”, – рассказала Побережник.

«Вічне» была слишком нравственной и просемейной, что стало недопустимым для того «дивного нового мира», в который теперь встраивают Украину. Если бы ведущая заявила о своей толерантности к сугубым грехам, объявила бы себя некой «ЛГБТ-христианкой», то ее программа, без сомнения, осталась бы в эфире. Вместо этого она стояла на своем, а после увольнения начала сокрушаться, что руководство телеканала «непрофессионально», а «ценности» ЛГБТ-движения якобы не являются европейскими. Руководство канала как раз вполне профессионально выполняет те задачи, которые им поставило государство, весьма эффективно уничтожающее институт семьи. И данные «ценности» характерны для современной Европы, они насаждаются политическим руководством Евросоюза и США, в чем оно открыто признается.

Украинских националистов давно предупреждали, что все будет именно так, но они считали это «лживой пропагандой Москвы» и «православных маргиналов». Однако, как показал ход событий, неумными маргиналами являются как раз эти нелепые майданщики.

Вообще, украинская пропаганда достаточно эффективна и избирательна: в некоторых социальных стратах, например, в армии и «тербатах», она насаждает униатство и протестантизм в архаическом варианте, в котором грех содомии пока ещё осуждается. Но и этим социальным группам запрещено вмешиваться в политику государства по пропаганде данного греха, например, разгоняя «гей-парады».

А в некоторых субкультурах активнейше насаждается неоязычество, сочетаемое с крайней русофобией. И оно тоже пользуется все более возрастающей поддержкой государства. В общем, «мурло» глобализма, уродующее порабощенную Украину, бывает очень разным, но всегда несет в себе ксенофобскую ненависть ко всему русскому и православному.

Недавно на Майдане выкинули плакат с надписью, которая была криком души жалких украинских националистов: «Саакашвили – в Грузию, Порошенко – в Гагаузию!». Однако у них есть только право кричать, и то не слишком громко, а решения примут другие…

В целом на Украине царит космополитический марионеточный режим, подобный «банановым» диктаторским республикам Латинской Америки. Он не является бандеровским, хотя и несет в себе немалые элементы фашизма, репрессируя инакомыслящих, подавляя свободу слова.

Но при этом бандеровцы – это только «панская челядь». А верхушка Украины состоит из космополитических олигархов и политиков, для которых родным является уголовный вариант русского языка, дети которых вовсю переходят на английский.

На сегодня, с отпадением русскоязычных Крыма и Донбасса, украинский язык, хотя, как правило, и в виде «суржика», является родным для большинства населения. Но для всех олигархов, которые держат в своих руках экономику и политические партии Украины, родным является «приблатненный» русский. Выросший в Молдавской ССР Порошенко до сих пор путается в украинском, переспрашивая помощников, как правильно говорить на «ридной мове». Также и все основные министерские посты в правительстве занимают носители русского языка, хотя и с совершенно русофобской идентичностью, например, премьер-министр Гройсман, глава МВД Аваков, министр обороны Полторак, глава МИДа Климкин, министр энергетики Насалик. «Щирым» украинским националистам, носителям украинского языка, отдали только сферу культуры (министр Евгений Нищук), и министерство информации (Юрий Стець). Очевидно, это сделано для дальнейшей насильственной украинизации. Это министру МВД Авакову позволено в официальной сфере пользоваться русским языком, а вот простым русскоязычным людям это запрещено, запрещено их детям учится в русских школах, которых все меньше. Неумные украинские националисты из Львова пытались с Аваковым даже судится по этому поводу, но суд, естественно, проиграли. Так что искренняя поддержка украинскими националистами «революции достоинства» была весьма комической с точки зрения её результатов: такой космополитической верхушки на Украине ещё отродясь не было, не говоря уж о падении уровня жизни, расколе государства и войне, что было вызвано майданом.

Тем не менее, как уже говорилось, то, что Украина является «химерой», как подобные государственные образования называл известный этнолог Л. Гумилев, вовсе не мешает ей вполне эффективно вредить России.

По обстрелам Донбасса, столь значительно усилившимся в конце этого года, мы снова видим, что «минский формат» отношений с агрессивным режимом Порошенко положительных результатов не приносит. Формат разговора с ним может принести позитивные плоды только в случае, если будет неизмеримо более жестким.

Автор: Игорь Друзь

Источник: nstarikov.ru