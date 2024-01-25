Необходимо постоянно держать в уме, что противник имеет возможности атаковать практически любой инфраструктурный объект на территории России, причем атаковать, как с территории Украины (боевой радиус полета ударного БЛА около 1000 километров), так и задействовать свою агентуру внутри нашей страны. Особенно опасным тут является то, что наш противник инициативен и не боится нестандартных решений, а также он избавлен от цепочки длинных докладов и согласований по огневому поражению.

Удар по туапсинскому НПЗ или поражение Ил-76, ярчайшее тому подтверждение. Я уже молчу о том, что внутри новых территорий, ударные средства врага, которые замкнуты в разведывательно-ударный контур, могут в кратчайшее время как доразведать, так и нанести удар по тыловым колоннам и построениям (до сих пор бывает и такое, любовь к построениям и массовым заселениям на какую-нибудь базу/промышленный объект, у нас похоже неистребима).

Тыл в войне современного типа, не является безопасным местом, более того, куда более спокойно себя можно чувствовать в паре километров от переднего края, находясь в хорошо замаскированной и разветвлённой сети блиндажей, чем в 30 или даже 50 километров от фронта, находясь, например, на полигоне.

Старше Эдды

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Противник имеет возможность атаковать практически любой инфраструктурный объект на территории России как с Украины, так и через свою агентуру внутри страны.

2. Противник инициативен, не боится нестандартных решений и не связан бюрократическими процедурами при нанесении ударов.

3. Тыл в современной войне не является безопасным местом, тыловые объекты уязвимы для атак малозаметных беспилотных летательных аппаратов противника.

4. На передовой в хорошо замаскированных укрытиях можно чувствовать себя безопаснее, чем в тылу на крупных объектах, которые могут быть атакованы.

Вывод: статья указывает на уязвимость инфраструктурных объектов в тылу из-за возможностей противника по разведке и нанесению точечных ударов беспилотниками в обход позиционной обороны. Рекомендуется маскировка, децентрализация и разукрупнение тыловых объектов для повышения их живучести. Важна постоянная бдительность и организация необходимой и достаточной защиты тыловых объектов от возможных атак.