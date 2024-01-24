Впервые 3д сканирование Атлантов Петербурга. Отливка или Каменотесы
Покрутить атлантов в 3д можно здесь https://3dscanpro.ru/atlant/index.html
Бусти https://boosty.to/historipi
Комментарий редакции
Основные тезисы выпуска:
1. Были сделаны 3D сканы двух Атлантов из Эрмитажа.
2. На основе сканов созданы детальные 3D модели Атлантов.
3. Модели настолько точны, что можно распечатать копии Атлантов на 3D принтере.
4. При наложении моделей друг на друга видно, что Атланты совпадают примерно на 95-97%.
5. Такой уровень совпадения невозможно добиться вручную резцом, это указывает на серийное тиражирование с помощью форм и отливки.
Вывод: на основании сканов и сравнения 3D моделей автор делает вывод, что Атланты из Эрмитажа изготавливались не вручную резцом, а серийно с помощью отливки в формы. Это подтверждается очень высокой степенью совпадения размеров и деталей у разных статуй.
Тогда там должна быть железная арматура, которая проверяется обычным сильным магнитом или металлоискателем.
Ил-76 вёз пленных украинских военнослужащих. По всей видимости, полёт был согласован с украинской стороной.
Кто принял решение валить этот борт? Как думаете?
Буданов. Потому что СМИ снова пишут про сдачу в плен вояк 404. Как вариант, если там были пленные на обмен. Или кого-то кто-то не хотел менять, а кто-то хотел. Косвенно, – если Укро СМИ завоют, что РФ не может обеспечить безопасность пленных.
Кто не знаю.
А почему, на мой взгляд, скажу.
Чтобы другим из 404 ой не повадно было… В плен сдаваться.