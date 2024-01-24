Главная » Видео, История, Творчество

Впервые 3д сканирование Атлантов Петербурга. Отливка или Каменотесы

49 4


Покрутить атлантов в 3д можно здесь https://3dscanpro.ru/atlant/index.html
Бусти https://boosty.to/historipi

Комментарий редакции

Основные тезисы выпуска:

1. Были сделаны 3D сканы двух Атлантов из Эрмитажа.

2. На основе сканов созданы детальные 3D модели Атлантов.

3. Модели настолько точны, что можно распечатать копии Атлантов на 3D принтере.

4. При наложении моделей друг на друга видно, что Атланты совпадают примерно на 95-97%.

5. Такой уровень совпадения невозможно добиться вручную резцом, это указывает на серийное тиражирование с помощью форм и отливки.

Вывод: на основании сканов и сравнения 3D моделей автор делает вывод, что Атланты из Эрмитажа изготавливались не вручную резцом, а серийно с помощью отливки в формы. Это подтверждается очень высокой степенью совпадения размеров и деталей у разных статуй.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WMUzbilNy4c
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сканирование лица для доступа в интернет. Новый закон в Китае с 1 декабря!
Впервые 3д сканирование Атлантов Петербурга. Отливка или Каменотесы
Знания от NA_чала. часть.8. Анизотропная Вселенная, экстрасенсорное целительство, и Программы СВЕТЛ.
Знания от NA_чала. Часть 1_22. ЗАКОНЫ ЦЕЛИТЕЛЬСТВА и Комплекс «СВЕТЛ»
ЗНАНИЯ от Nа_чала. часть.14. Ученики и технологии. Исследования с Николаем Левашовым.
4 Комментария » Оставить комментарий
  • 26753 24871
    жора шапов час назад

      Тогда там должна быть железная арматура, которая проверяется обычным сильным магнитом или металлоискателем.

      • 1660 1588
        Сан Санычжора шапов час назад

          Ил-76 вёз пленных украинских военнослужащих. По всей видимости, полёт был согласован с украинской стороной.

          Кто принял решение валить этот борт? Как думаете?

          • 26753 24871
            жора шаповСан Саныч 35 мин. назад

              Буданов. Потому что СМИ снова пишут про сдачу в плен вояк 404. Как вариант, если там были пленные на обмен. Или кого-то кто-то не хотел менять, а кто-то хотел. Косвенно, – если Укро СМИ завоют, что РФ не может обеспечить безопасность пленных.

            • 772 740
              ВикторСан Саныч 24 мин. назад

                Кто не знаю.
                А почему, на мой взгляд, скажу.
                Чтобы другим из 404 ой не повадно было… В плен сдаваться.

          Оставить комментарий

          Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

          Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
          Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

          (Обязательно)

          Быстрый переход:

          Информация о сайте

          Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

          Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
          Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
          Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

          Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

          Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru