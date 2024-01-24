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Оружейные бароны Украины

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После распада СССР в распоряжении Украины оказалось большое количество боеприпасов и военной техники, собранных здесь на случай конфликта Советского Союза со странами НАТО. С этого момента, по мнению экспертов, страна стала одним из крупнейших нелегальных поставщиков оружия в мире. До 2022 года киевский режим распродавал советский арсенал, с начала СВО у него появились новые смертоносные товары для чёрного рынка — вооружение, полученное от США и Евросоюза в рамках военной помощи. Авторы фильма провели собственное расследование и с помощью журналистов и военных экспертов узнали о схемах, по которым в течение десятилетий оружейные бароны Украины при участии государства были поставщиками преступных группировок в странах Африки, Балканского региона, Ближнего Востока и южноамериканских картелей. Также они выяснили, насколько просто сегодня купить любое оружие, включая противотанковые комплексы Javelin, с доставкой с Украины — достаточно найти нужных людей в даркнете.

Источник: https://rutube.ru/video/5c80a5b76fc4d61e23601de19d8141a8
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