Сводки от ополчения Новороссии 18 июня 2019

Вот уже на протяжении пяти лет продолжаются боевые действия на юго-востоке бывшей Украины. Киев до сих пор винит в кровопролитии Россию, но всё чаще появляются данные, противоречащие этим утверждениям. Интересно, что авторами признаний являются высокопоставленные офицеры ВСУ и государственные деятели Незалежной.

О том, что украинские военные регулярно обстреливают мирных жителей Донбасса, не так давно созналась пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель. В эфире одного из телеканалов она допустила, что ВСУ наносят удары по гражданским.

Однако выяснилось, что это далеко не самые скандальные подробности с места событий. Экс-глава Генштаба ВСУ, являвшийся главой «АТО» в 2014 году, Виктор Муженко рассказал подробности об ударе украинских военной авиации по силам нацбатальона «Донбасс». Ранее вину за эту атаку Киев возлагал на Москву.

По словам киевского военачальника, именно его подчинённые открыли огонь по движущейся колонне. Муженко уточнил, что среди техники было мало боевых машин.

«Лётчики эту колонну видели. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее», — сказал он.

Тем самым экс-глава Генштаба ВСУ по факту снял все обвинения с российской стороны, уличил Украину во лжи и подтвердил в очередной раз, что Киев намеренно шёл на военные преступления, чтобы заставить жителей ДНР и ЛНР сдаться.

Подробности от Виктора Муженко привели в ярость бывшего командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко. Он назвал генерала армии Украины тупой тварью и открыто ему угрожал.

В ближайшее время могут появиться и другие страшные подробности ситуации на юго-востоке Украины. После ухода Петра Порошенко и перестановок, проводимых Владимиром Зеленским, вчерашние друзья становятся врагами. Никто не хочет потерять место у «кормушки» и быть наказанным за совершенные преступления.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»