Сводки от ополчения Новороссии 18 июня 2019
- 08:53 Последствия минометного обстрела Донецка украинскими силовиками.
- 06:33 Генерал рассказал об ударе самолётов ВСУ по колонне украинских нацистов.
- Вчера 23:36 10 тысяч за «наркомана»: ещё один вид заработка на войне на Донбассе (ВИДЕО).
- Вчера 22:35 На Донбассе уничтожен командир разведчиков ВСУ (ФОТО).
- Вчера 22:33 В ЛНР возложили цветы к кресту на месте гибели российских журналистов.
- Вчера 21:57 В Луганске открыли памятник погибшим на Донбассе журналистам (ФОТО, ВИДЕО).
Последствия минометного обстрела Донецка украинскими силовиками
Подробности на https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…
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Генерал рассказал об ударе самолётов ВСУ по колонне украинских нацистов
Вот уже на протяжении пяти лет продолжаются боевые действия на юго-востоке бывшей Украины. Киев до сих пор винит в кровопролитии Россию, но всё чаще появляются данные, противоречащие этим утверждениям. Интересно, что авторами признаний являются высокопоставленные офицеры ВСУ и государственные деятели Незалежной.
О том, что украинские военные регулярно обстреливают мирных жителей Донбасса, не так давно созналась пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель. В эфире одного из телеканалов она допустила, что ВСУ наносят удары по гражданским.
Однако выяснилось, что это далеко не самые скандальные подробности с места событий. Экс-глава Генштаба ВСУ, являвшийся главой «АТО» в 2014 году, Виктор Муженко рассказал подробности об ударе украинских военной авиации по силам нацбатальона «Донбасс». Ранее вину за эту атаку Киев возлагал на Москву.
По словам киевского военачальника, именно его подчинённые открыли огонь по движущейся колонне. Муженко уточнил, что среди техники было мало боевых машин.
«Лётчики эту колонну видели. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее», — сказал он.
Тем самым экс-глава Генштаба ВСУ по факту снял все обвинения с российской стороны, уличил Украину во лжи и подтвердил в очередной раз, что Киев намеренно шёл на военные преступления, чтобы заставить жителей ДНР и ЛНР сдаться.
Подробности от Виктора Муженко привели в ярость бывшего командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко. Он назвал генерала армии Украины тупой тварью и открыто ему угрожал.
В ближайшее время могут появиться и другие страшные подробности ситуации на юго-востоке Украины. После ухода Петра Порошенко и перестановок, проводимых Владимиром Зеленским, вчерашние друзья становятся врагами. Никто не хочет потерять место у «кормушки» и быть наказанным за совершенные преступления.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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10 тысяч за «наркомана»: ещё один вид заработка на войне на Донбассе (ВИДЕО)
Украинские призывники избегают службы в зоне проведения оккупационной операции («ООС») на Донбассе с помощью отметок в медкартах об употреблении наркотиков. Об этом сегодня на брифинге рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Он отметил, что, несмотря на заявления официальных представителей ВСУ, в частях и соединениях продолжается практика отправки в зону «ООС» военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
«Чтобы не попасть на Донбасс, военные комиссары районов Украины за 10 тысяч гривен в медицинских картах призывников ставят отметки о регулярном употреблении ими наркотических веществ, таким образом освобождая от призыва на военную службу», — пояснил представитель оборонного ведомства Республики.
Филипоненко уточнил также, что такого рода факты приобретают массовый характер среди предприимчивых военкомов.
«Недавно военком львовской области Александр Тищенко был задержан представителями военной прокуратуры Украины за взятки, полученные от родителей призывников, не желающих проходить службу в армии», — сообщил офицер Народной милиции.
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На видео с 01:31
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На Донбассе уничтожен командир разведчиков ВСУ (ФОТО)
Во время выполнения боевого задания в понедельник, 17 июня, на Донбассе погиб командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.
Об этом сообщил руководитель Центра оказания помощи участникам «АТО» Кировоградской ОГА Вадим Никитин.
«Сегодня при выполнении боевой задачи отдал свою жизнь за Украину Тихонов Павел Борисович», — написал он на своей странице в соцсети.
У 43-летнего оккупанта остались жена, сын и дочь.
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В ЛНР возложили цветы к кресту на месте гибели российских журналистов
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В Луганске открыли памятник погибшим на Донбассе журналистам (ФОТО, ВИДЕО)
У Дома правительства в Луганске состоялось открытие памятного знака журналистам, погибшим на Донбассе в результате агрессии Киева.
В мероприятии приняли участие генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олег Добродеев, его первый заместитель Андрей Кондрашов, заместитель директора дирекции информационных программ «Вести» ВГТРК Андрей Медведев, российский военный журналист Александр Сладков, оператор Виктор Денисов и специалист отдела операторов ВГТРК, вдова погибшего под Луганском в 2014 году звукорежиссера Антона Волошина Ирина, представители властей ЛНР, неравнодушные луганчане.
Инициаторами открытия памятного знака выступила ВГТРК при поддержке Главы ЛНР в целях увековечения памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей на Донбассе, в том числе и съемочной группы ВГТРК в составе Волошина и корреспондента Игоря Корнелюка, которые погибли под Луганском 17 июня 2014 года.
Знак символизирует вечную память о жертвах украинской агрессии и борьбу за правду и справедливость, является данью памяти журналистам, которые за свободу слова отдали свою жизнь.
Открыли памятный знак Пасечник, Добродеев и Волошина.
«Кто бы мог подумать, что в центре мирного Луганска появится памятник погибшим от украинских снарядов журналистам. До 2014 года это казалось абсурдным, но открытая военная агрессия Киева показала реальное лицо управленцев страны, в которой Донбасс прожил почти 25 лет», — сказал Глава ЛНР.
Он отметил, что роль журналистов в конфликте на Донбассе невозможно переоценить.
«Со всей самоотверженностью, вместе с бойцами на передовой, под снарядами и пулями врага они делали репортажи и несли правду о Донбассе всему миру. Мы никогда не забудем подвига журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Их статьи, фотографии, видеоролики и сюжеты заставили весь мир узнать об украинском терроре», — подчеркнул Пасечник.
Он добавил, что Донбасс всегда будет хранить память о героях.
Участники митинга-реквиема возложили цветы к памятному знаку.
Съемочная группа ВГТРК, готовившая репортаж об эвакуации жителей расположенного под Луганском поселка Металлист, 17 июня 2014 года попала под минометный обстрел. Звукорежиссер Антон Волошин погиб на месте, а корреспондент Игорь Корнелюк получил тяжелое ранение и скончался в больнице.
Донецкий суд Ростовской области 22 марта 2016 года приговорил признанную виновной в убийстве российских журналистов офицера ВСУ Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы.
Позже по просьбе родственников погибших журналистов Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным и передана украинской стороне.
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