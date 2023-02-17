Коррупция на Украине в условиях войны: основные схемы и технологии обогащения чиновников
Коррупция на Украине в условиях войны: основные схемы и технологии обогащения чиновников
С началом вооруженного конфликта на Украине существовавшая и ранее проблема запредельной коррупции не только не была решена властями, но, напротив, разрослась до поистине африканских масштабов, а сама Украина стала напоминать заснеженную Нигерию. Коррупционные схемы существуют на всех уровнях украинской государственной власти, а с повышением социального статуса и должностного положения того или иного чиновника сумма разворовываемых им бюджетных средств возрастает в геометрической прогрессии.
В нашем расследовании мы детально рассмотрим ряд коррупционных схем, которые позволяют властьимущим обогащаться даже в условиях военных действий на территории Украины.
Схема № 1 – махинации с собственностью.
Для этих целей киевские элиты сочетают, казалось бы, абсолютно противоположные друг другу механизмы национализации и приватизации – в зависимости от того, каким способом легче и проще установить контроль над лакомыми кусками украинской экономики.
С одной стороны, происходит присвоение имущества, находящегося в собственности государства. Должностные лица с опорой на спешно созданную нормативно-правовую базу санкционируют передачу прав собственности на государственные объекты частным лицам. Сам процесс транзита имущественных прав, как правило, осуществляется через подконтрольные фирмы.
Так, по последним данным, Служба безопасности Украины передала в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) массивные досье по более чем 230 незаконно приватизированным учреждениям.
К примеру, сотрудники СБУ задержали заместителя председателя Федерации профсоюзов Украины Владимира Саенко за организацию масштабной коррупционной схемы по присвоению прав собственности на ряд санаториев, реабилитационных центров и учебно-спортивных учреждений. Данные объекты сначала выводились из госсобственности, затем продавались. Ущерб, нанесенный государству, составил около 25 млн грн. (680 тысяч долл. США).
Ранее нечистые на руку должностные лица Украины под непосредственным руководством президента Владимира Зеленского приступили к реализации коррупционных схем в энергетическом секторе. Так, на сайте фонда госимущества Украины были опубликованы лоты для предстоящих торгов. Среди них – 5 ТЭЦ и 6 региональных энергораспределительных предприятий.
Аналитики сходятся во мнении, что президент Украины по сговору с олигархами принял решение приватизировать все объекты энергетической инфраструктуры. Предполагается, что олигархи за бесценок скупят разрушенные в результате ударов ВС РФ объекты, Киев выделит им бюджетные средства на восстановление, которые впоследствии будут разворованы всеми участниками коррупционных схем. При этом не исключено, что впоследствии данные активы вновь будут переданы в собственность государства. История стара как мир: прибыль – себе, убытки – государству.
Одновременно с этим на Украине вовсю разворачивается кампания по национализации стратегически важных объектов. Так, президент страны Владимир Зеленский принял решение о переходе в собственность государства активов стратегически важных предприятий: АО «Мотор Сич», ЧАО «Запорожтрансформатор», ЧАО «АвтоКрАЗ», ПАО «Укрнефть» и ПАО «Укртатнафта».
Однако эксперты отмечают, что национализацией происходящие процессы являются лишь условно, а на самом деле на руководящие должности в этих стратегических предприятиях назначаются управленцы по квоте Зеленского, основная цель которых – отмывание денег в интересах главы государства и его ближайшего окружения.
В конечном счете, война лишь до предела обнажила наиболее вопиющие проблемные точки украинской государственности. Даже теперь, когда страна находится на грани коллапса, высокопоставленные лживые и алчные бюрократы, побуждаемые жаждой легкой наживы, готовы идти на самые гнусные ухищрения, чтобы заработать себе лишнюю копейку.
Схема № 2 – хищение государственных средств.
Используя служебное положение и доступ к бюджету, украинские чиновники присваивают себе существенную часть общественного имущества.
Так, в г. Бердичев Житомирской области из-за подозрения в хищении 31 тонны горючего, которое относилось к стратегическому запасу, отстранены от должности заместитель мэра и начальник городской коммунальной аварийно-спасательной службы Павел Котик. Топливо более чем на миллион гривен должно было бы пойти на нужды обороны, однако было разделено между определенными фирмами, предпринимателями и неизвестными общественными организациями.
Еще одним резонансным эпизодом украинской коррупции стала передача Днепропетровской ОВА тендера на проведение строительных работ в регионе любовнице главы администрации Валентина Резниченко Яне Хланта, которая по совместительству является его фитнес-тренером.
Кроме того, исполняющий обязанности госсекретаря министерства экономики Украины Олеся Савчук, генеральный директор госпредприятия «Укрпатент» Андрей Кудин, а также руководитель благотворительной организации «Дыхание милосердия» Андрей Черный незаконно завладели государственными средствами в размере 250 млн. гривен. Деньги предназначались для закупки бронежилетов для ВСУ, но на деле были присвоены участниками незаконной сделки через ряд «фирм-прокладок».
Наряду с этим руководитель Департамента капитального строительства минобороны Украины Анатолий Илюха подозревается в растрате более 18,66 млн. гривен, выделенных на покупку жилья для военнослужащих. В скандалах коррупционного характера оказался замешан и офис президента Украины.
Схема № 3 ‑ разворовывание западной гуманитарной помощи для ее дальнейшей перепродажи населению.
Как известно, со всей Европе Украине поступают продукты питания, товары первой необходимости, а также автомобильная техника и другие товары на десятки млн. долл. США.
Авторы журналистского проекта Bihus (Украина) выяснили, что замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко использовал в служебных поездках внедорожник Chevrolet Tahoe, переданный американской компанией General Motors для нужд ВСУ. Пытаясь объяснить свое решение отсутствием у автомобиля брони и его бесполезностью в зоне боевых действий, Тимошенко фактически присвоил себе транспорт, в чем и был уличен украинскими СМИ.
Кроме того, по сообщению НАБУ, Кирилл Тимошенко замешан в разворовывании гуманитарной помощи в Запорожской области. Так, проверки в регионе выявили, что из поставленных 240 тонн продуктовых наборов местным жителям раздали только 25 тонн, то есть чуть больше 10%. При этом сумма хищений составила 322 млн гривен ($8,7 млн): 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов, 220 грузовых автомобилей. Примечательно, что украденная гуманитарная помощь продавалась в магазинах сетей «АТБ» и «Сельпо».
По словам агента НАБУ Андрея Шевченко, к хищениям причастны глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, депутат Запорожского областного совета Виктор Щербина, замглавы Запорожской ОВА Злата Некрасова.
«А знаете, кто в нашей стране главный ответственный за контроль и распределение международной гуманитарки? <…> Заместитель председателя офиса президента Кирилл Тимошенко», ‑ сказал агент бюро.
Издание отмечает, что ранее Шевченко заявлял об участии в воровстве гумпомощи главы офиса президента Андрея Ермака и главы фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамии. Однако он не раскрывал детали преступления из-за тайны досудебного следствия.
Схема № 4 – помощь уклонистам от мобилизации в выезде из Украины.
Большое число военнообязанных украинцев пытаются различными путями бежать из страны. Наиболее распространенными способами при этом является приобретение поддельных документов, а также подкуп должностных лиц на границе.
В подконтрольной Киеву части Запорожской области ГБР разоблачило масштабную коррупционную схему чиновников по незаконной выдаче разрешений на пересечение линии разграничения в регионе. Отдельные чиновники из Запорожской ОВА, городского совета, а также правоохранительных органов организовали преступную схему получения денежных средств за «ускоренное» и положительное рассмотрение заявок на выезд.
Ими была разработана целая система поборов с граждан, в зависимости от средства передвижения и скорости рассмотрения вопроса. В частности, с одной машины взятка могла составлять до 800 долларов США. Ежедневная незаконная прибыль коррупционеров составляла 2 миллиона гривен.
Кроме того, к подобной схеме прибегал депутат Черниговского районного совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Андрей Бабич. Он предлагал призывникам покидать страну за 1500 долларов.
Наряду с этим в СБУ регулярно сообщают о задержании участников преступных групп, которые помогают уклонистам пересекать границу вопреки установленным ограничениям военного положения. Как правило, данная услуга стоит от 2,5 до 8 тысяч долларов. Основными направлениями незаконной миграции украинских военнообязанных являются:
1. Через приграничные районы Сумской области в Россию (по обходным путям, минуя КПП).
2. Через западную границу (например, под видом водителей агропромышленных предприятий).
3. На территорию Молдовы в район транзитного участка трассы «Одесса-Рени».
Всего, по данным Госпогранслужбы Украины, с начала конфликта более 8 тысяч военнообязанных мужчин пытались покинуть Украину. Более половины из них (5,6 тысяч) делали это за пределами пунктов пропуска.
Схема № 5 – контрабанда оружия.
Наиболее впечатляющих масштабов коррупция достигла в оружейной сфере и оборонной промышленности Украины. Своего апогея коррупция в области ВПК достигла, естественно, с началом вооруженного конфликта Украины и России, когда на боевые потери ВСУ стало списываться перепродаваемое за рубеж огромное количество западного оружия, которым США и страны НАТО буквально наводнили Украину.
Контрабанда оружия является привилегированной сферой бизнес-интересов т.н. «одесского пула» олигархов и высокопоставленных силовиков. Коррупционные сделки по нелегальному реэкспорту оружия из Украины курируются высокопоставленными руководителями украинского министерства обороны и военного, одним из «тузов» теневого оружейного рынка стал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Помимо Буданова ключевую роль в реализации резонасных сделок по экспорту оружия из Украины играли одесские бизнесмены Борис Кауфман, Роман Милешко, Сергей Слюсаренко и Константин Чередниченко.
Беглый анализ оказавшихся в нашем распоряжении документов показывает, что все сделки по закупке оружия осуществлялись с помощью многоуровневых схем и с использованием большого количества «фирм-прокладок». В большинстве случаев роль посредника в таких сделках принадлежит компании «Инкомпасс», которой руководит бизнесмен Сергей Слюсаренко. Более подробно о махинациях Слюсаренко и его могущественного покровителя Кирилла Буданова на экспортном оружейном рынке, а также о других «оружейных баронах» Украины будет рассказано в новом расследовании.
Другим «воротилой» оружейного рынка является директор фирмы Expedition Aviation FZC и глава попечительского совета авиакомпании «Константа» Роман Милешко. В сфере его негласных компетенций – организация транспортировки проданного на черном рынке оружия. Для реализации преступных схем он активно продвигал своего человека, бывшего офицера Управления государственной охраны Евгения Гаврилова на высокую должность в ГП «Антонов». В результате 3 декабря 2020 года со второй попытки (в первый раз помешал президент компании Александр Лось) Гаврилов без какого-либо опыта работы в сфере авиастроения был назначен на должность первого заместителя генерального директора ГП «Антонов». Осенью 2022 года Гаврилов получил пост гендиректора компании.
Еще более «крупной рыбой» в сравнении с Милешко является другой серый кардинал, украинский олигарх Борис Кауфман. Дельцы знакомы еще с 2014 года, когда Милешко, после обучения на курсах в США, вернулся на Украину. Оба бизнесмена имеют общие деловые интересы, относящиеся, в частности, к авиатранспортному подразделению ГП «Антонов».
Еще в прошлом году в украинской прессе был опубликован материал об интересе Кауфмана к бизнесу в сфере международных воздушных перевозок, осуществляемых «Авиалиниями Антонова», а также объектами ГП «Антонов», в особенности двумя его аэродромами − «заводским» (в районе Святошино в Киеве) и «испытательным» (вблизи г. Гостомель). С учетом того, что Милешко добился назначения своего протеже Евгения Гаврилова гендиректором ГП «Антонов», путь к рейдерскому захвату госпредприятия и разделу его собственности между Кауфманом и Милешко, а, возможно, и другими украинскими олигархами открыт.
Знаковой фигурой теневого оружейного рынка Украины является бывший заместитель генерального директора компании «Укринмаш» Константин Чередниченко, в отношении которого в настоящее время Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело. По версии следствия, еще в 2014 году, будучи топ-менеджером компании, он узнал, что «Укринмаш» занимается поиском фирм для сопровождения внешних контрактов. При участии тогдашнего директора «Укринмаша» Владимира Омельянчука и его преемника Юрия Слюсаренко (тот самый глава «Инкомпасс»), руководителей соответствующих департаментов компании Чередниченко организовал фиктивный тендер, по итогам которого агентом по поиску иностранных партнеров «Укринмаша» стала зарегистрированная в Латвии офшорная фирма Triangle Group Incorporated, принадлежащая его близкому другу Михаилу Буянову. Именно эта фирма занималась обеспечением зарубежных контрактов Шостскинского завода «Импульс».
К настоящему времени установлено, что компания Triangle Group Incorporated по факту не оказывала никаких посреднических услуг, так как фирмы, найденные в качестве покупателей продукции, и так уже давно сотрудничали с «Укринмашем». Однако на счета латвийской фирмы Triangle Group Incorporated были перечислены агентские выплаты на общую сумму 138 тысяч евро.
Не менее впечатляющие масштабы отличают и другое резонансное уголовное дело НАБУ по махинациям «Укринмаша». В июле прошлого года детективы НАБУ установили, что в 2018 году «Укринмаш» выполнял капитальный ремонт авиационных двигателей АЛ-31Ф и выносных коробок агрегаторов к самолетам Су-27 для нужд ВВС Республики Индонезия на сумму 2,8 млн долл. США. Непосредственно ремонт осуществлял ГП «Луцкий ремонтный завод «Мотор» (входит в состав ГК «Укроборонпром»).
Несмотря на то, заключение контракта с «Луцким ремонтным заводом «Мотор» и проведенную им предконтрактную работу, руководство «Укринмаш» заключило с частной компанией (чье название не разглашается) агентское соглашение, согласно которому она приняла на себе обязательство обеспечить подписание еще одного подобного контракта и сопровождать его реализацию. Однако, как выяснило следствие, услуги фактически не были предоставлены, а акт выполненных работ был подделан. Следователями НАБУ установлено, что «Укринмаш» должен был перечислить частной компании 488 тыс. долл. США (11,7 млн. грн. по курсу НБУ на момент совершения преступления).
Таким образом, отличительной чертой коррупции на Украине является вовлеченность в нее представителей всей вертикали государственной власти. Война идет, чиновники богатеют.
https://telegra.ph/Korrupciya-na-Ukraine-v-usloviyah-vojny-osnovnye-shemy-i-tehnologii-obogashcheniya-chinovnikov-02-15 – цинк
Молодцы хохлы. Есть чему поучиться у них. Я даже сохранил себе эту статью.
Главное не выпускать хохлов из Украины и жидов из Израиля.
Лучше за ними наблюдать из далека как в зоопарке.
Пусть Борис Рожин(кассад) ,как Севастополец ,расскажет про методы краж бюджета в городе при так быстро меняющихся губернаторах,и почему недавно сняли санкции в Европе с Овсянникова ,до нынешнего Развозжаева возглавлял город.И где уж там хохлам до тех обьемов украденного ,как в РФ..По ошибке что ли губернаторов регулярно новых приводят к власти в городе ,т.е. избирают ..?
Это СЕНСАЦИЯ для РБ..В Витебской области задержали крупного бизнесмена, владельца многочисленных объектов недвижимости, и еще 6 человек..Как сообщает КГК, они обвиняются в уклонении от уплаты налогов, уклонении от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов, а также в легализации средств, полученных преступным путем.
По информации Госконтроля, для незаконной минимизации налогов бизнесмен зарегистрировал в Новополоцке и Полоцке подконтрольные ему ИП и юрлица, применяющие специальный режим налогообложения, а потом распределял между ними выручку от сдачи имущества в аренду. В результате предприниматель недоплатил в бюджет более 420 тыс. рублей налогов, сообщает КГК.
Также бизнесмена подозревают в том, что он вывел с расчетного счета предприятия и обналичил 3,4 млн рублей, и с этой суммы не был уплачен подоходный налог в размере 320 тыс.
В рамках уголовных дел наложен арест на имущество подозреваемых: 68 объектов недвижимости площадью более 107 тыс. кв. метров и общей стоимостью не менее €92 млн, в том числе 24 торговых центра, коттеджи, квартиры, автомобили….
ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ:
Участие бизнесменов в разовом взносе в бюджет является добровольным, однако важно помнить, что взаимодействие власти и бизнеса осуществляется в обе стороны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, ключевым моментом является добровольное участие в порядке внесения взносов, передает РИА «Новости».
При этом, взаимодействие властей и бизнеса – дорога с двусторонним движением, обе стороны четко отдают себе отчет в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, и в тех потребностях, которые сейчас существуют у страны, подчеркнул Песков.
Ранее власти разъяснили суть однократного добровольного взноса от крупных компаний.Белоусов попросил их,но посовещавшись два месяца РСПП в лице Шохина отказа ло вице премьеру,ибо мол времена трудные ,самим не хватает..