Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Консервативные силы Старой Европы подняли головы. Николай Сорокин

55 1

В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Современные западные элиты выродились и утратили традиционные ценности. Они говорят как генерал Де Голль, но ведут себя как маршал Петен.

2. Западное общество потребления выработало две основные ценности – постоянно потреблять и наращивать потребление. Это требует идеологического обеспечения через СМИ.

3. Западные элиты сами попали в ловушку идеологии потребления, отказавшись от национальных ценностей и традиций.

4. Левые и правые либералы объединились и стали ретрансляторами идеологии финансового интернационала, позволяющей безгранично потреблять.

5. Традиционалисты и консерваторы были вытеснены, но сейчас возвращаются в политику, ориентируясь на Трампа.

6. Западные элиты боятся возвращения Трампа, так как он выступает против финансовых монополий.

7. Под влиянием спецоперации на Украине консервативные силы в Европе активизировались. Их усиление продолжится после победы России.

Вывод: основная мысль лекции – западные элиты выродились, отказавшись от традиционных ценностей, но спецоперация на Украине усиливает консервативные силы в Европе, ориентированные на Трампа и противостоящие финансовым монополиям.

Источник: https://rutube.ru/video/a9a32961060bad76d312dc307c3fb807/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Комментарии по поводу «международного форума консервативных сил в Петербурге»
Писатель Всеволод Кочетов: после Сталина общество начало разлагаться
К истории секретного доклада Н.С. Хрущева на ХХ съезде КПСС
Илларион Гирс: Из России не бегут, наоборот, стремятся сюда
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11974 9230
    chu час назад

      Об этом писал Ремарк. Чтобы больше иметь нужно больше тратить.
      Именно создание некой моды или производство того что быстро изнашивается это и является движителем существования золотого миллиарда за счет других.
      Значит нужно снова делать москвичи и жигули которые ездят аш до сих пор где нибудь на Кубе.
      Объединение всех лузеров типа Иран, Венесуэла и С Корея даст результат заката и системы капитализма в идеале и заката золотого миллиарда.
      Что сейчас и происходит.
      Сталин говорил, что должен быть симбиоз и капитализма где он необходим и социального равенства где это необходимо. И с Китаем нужно строить долгоиграющую дружбу.
      Что сейчас и делается.

      1
      1

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru