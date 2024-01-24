Консервативные силы Старой Европы подняли головы. Николай Сорокин
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Современные западные элиты выродились и утратили традиционные ценности. Они говорят как генерал Де Голль, но ведут себя как маршал Петен.
2. Западное общество потребления выработало две основные ценности – постоянно потреблять и наращивать потребление. Это требует идеологического обеспечения через СМИ.
3. Западные элиты сами попали в ловушку идеологии потребления, отказавшись от национальных ценностей и традиций.
4. Левые и правые либералы объединились и стали ретрансляторами идеологии финансового интернационала, позволяющей безгранично потреблять.
5. Традиционалисты и консерваторы были вытеснены, но сейчас возвращаются в политику, ориентируясь на Трампа.
6. Западные элиты боятся возвращения Трампа, так как он выступает против финансовых монополий.
7. Под влиянием спецоперации на Украине консервативные силы в Европе активизировались. Их усиление продолжится после победы России.
Вывод: основная мысль лекции – западные элиты выродились, отказавшись от традиционных ценностей, но спецоперация на Украине усиливает консервативные силы в Европе, ориентированные на Трампа и противостоящие финансовым монополиям.
Об этом писал Ремарк. Чтобы больше иметь нужно больше тратить.
Именно создание некой моды или производство того что быстро изнашивается это и является движителем существования золотого миллиарда за счет других.
Значит нужно снова делать москвичи и жигули которые ездят аш до сих пор где нибудь на Кубе.
Объединение всех лузеров типа Иран, Венесуэла и С Корея даст результат заката и системы капитализма в идеале и заката золотого миллиарда.
Что сейчас и происходит.
Сталин говорил, что должен быть симбиоз и капитализма где он необходим и социального равенства где это необходимо. И с Китаем нужно строить долгоиграющую дружбу.
Что сейчас и делается.