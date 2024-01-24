В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Современные западные элиты выродились и утратили традиционные ценности. Они говорят как генерал Де Голль, но ведут себя как маршал Петен.

2. Западное общество потребления выработало две основные ценности – постоянно потреблять и наращивать потребление. Это требует идеологического обеспечения через СМИ.

3. Западные элиты сами попали в ловушку идеологии потребления, отказавшись от национальных ценностей и традиций.

4. Левые и правые либералы объединились и стали ретрансляторами идеологии финансового интернационала, позволяющей безгранично потреблять.

5. Традиционалисты и консерваторы были вытеснены, но сейчас возвращаются в политику, ориентируясь на Трампа.

6. Западные элиты боятся возвращения Трампа, так как он выступает против финансовых монополий.

7. Под влиянием спецоперации на Украине консервативные силы в Европе активизировались. Их усиление продолжится после победы России.

Вывод: основная мысль лекции – западные элиты выродились, отказавшись от традиционных ценностей, но спецоперация на Украине усиливает консервативные силы в Европе, ориентированные на Трампа и противостоящие финансовым монополиям.