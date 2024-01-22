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Похороны В. И. Ленина (немая кинохроника, 1924 г.)

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Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД)
Фрагменты кинодокумента: Похороны В. И. Ленина
N Учетный: 12930
Дата выпуска: 1924
Киностудия: Госкино, Кино-Москва, Севзапкино, Пролеткино, Пур, Кино-Север, Межрабпом
Режиссер: Нет данных
Оператор(ы): Г. Гибер, А. Дорн, П. Ермолов, Ю. Желябужский, М. Кауфман, А. Левицкий, А.
Лемберг, Г. Лемберг, А. Разумный, П. Новицкий

Аннотация: Проводы тела В. И. Ленина из Горок в г. Москву. Следование траурного поезда в г.
Москву.
Заседание комиссии Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета по организации
похорон В. И. Ленина. Среди присутствующих: А. С. Енукидзе, И. В. Сталин, Ф. Э. Дзержинский и
другие. Руководители партии и государства в почетном карауле у гроба с телом В. И. Ленина.
Среди почетного караула: И. В. Сталин, Г. Е. Зиновьев, А. И. Рыков, В.М. Молотов, Н.И. Муралов,
Е.А. Преображенский, Г.И. Петровский, М.Н. Покровский, Г.Л. Пятаков, К.Б. Радек, Я.Э. Рудзутак,
Н.А. Семашко и другие. Присутствует Н. К. Крупская. Вынос гроба с телом В. И. Ленина из Дома
Союзов. Траурная манифестация на улицах г. Москвы. Траурный митинг на Красной площади.
Церемониальный марш войск на Красной площади.
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uT0C8v8olbo
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7734 4432
    serjoza час назад

      а убили его партнеры которые кричат,что тот залил страну кровью,а вот то что они занимались терроризмом,молчат.И то что творили белые -нет это ни какие не репрессии.это совсем другое.

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