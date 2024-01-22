Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД)

Фрагменты кинодокумента: Похороны В. И. Ленина

N Учетный: 12930

Дата выпуска: 1924

Киностудия: Госкино, Кино-Москва, Севзапкино, Пролеткино, Пур, Кино-Север, Межрабпом

Режиссер: Нет данных

Оператор(ы): Г. Гибер, А. Дорн, П. Ермолов, Ю. Желябужский, М. Кауфман, А. Левицкий, А.

Лемберг, Г. Лемберг, А. Разумный, П. Новицкий

Аннотация: Проводы тела В. И. Ленина из Горок в г. Москву. Следование траурного поезда в г.

Москву.

Заседание комиссии Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета по организации

похорон В. И. Ленина. Среди присутствующих: А. С. Енукидзе, И. В. Сталин, Ф. Э. Дзержинский и

другие. Руководители партии и государства в почетном карауле у гроба с телом В. И. Ленина.

Среди почетного караула: И. В. Сталин, Г. Е. Зиновьев, А. И. Рыков, В.М. Молотов, Н.И. Муралов,

Е.А. Преображенский, Г.И. Петровский, М.Н. Покровский, Г.Л. Пятаков, К.Б. Радек, Я.Э. Рудзутак,

Н.А. Семашко и другие. Присутствует Н. К. Крупская. Вынос гроба с телом В. И. Ленина из Дома

Союзов. Траурная манифестация на улицах г. Москвы. Траурный митинг на Красной площади.

Церемониальный марш войск на Красной площади.

