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От кражи денег к атакам на детей: фокус колл-центров меняется!

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Недавно в России произошла очень показательная история: злоумышленники позвонили 10-ти летнему ребенку и, представившись сотрудниками коммунальных служб, убеждали его открыть газ в конфорках плиты, чтобы таким образом устроить взрыв. Понятно, что речь уже не о киберкриминале: финансовой мотивации тут ноль. К счастью, в этой истории все закончилось хорошо — мальчик сообщил родителям, а те обратились в правоохранительные органы. Но попытка, очевидно, не последняя, и подобные случаи совершенно точно еще будут.

Что важно: очевидно, что тактика колл-центров меняется. От кражи денег и поджогов военкоматов они переходят к использованию детей. По-сути, имела место попытка организации теракта чужими руками. И если пенсионеры сейчас превратились в едва ли не самую подозрительную категорию, то с детьми ситуация гораздо сложнее. И на "той стороне" это понимают.

К слову, в декабре на "КодИБ Итоги" мы уже говорили об этом — что именно дети станут новой и ожидаемой целью манипуляций. "Новой" — потому что раньше тратить на них время имело смысл только в случае очень узконаправленных атаках, конечной целью которых все равно были взрослые.  Сейчас картина изменилась.

Лучший способ противодействовать — предупредить. Родители и учителя! Объясните детям, что о любой такой ситуации нужно сообщать взрослым и не делать ничего самостоятельно!

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

- В России была попытка украинских колл-центров использовать 10-летнего ребенка для организации взрыва в квартире.

- Это свидетельствует об изменении тактики украинских мошеннических колл-центров – от кражи денег они переходят к использованию детей для провокаций и терактов против России.

- Дети становятся новой целевой аудиторией для манипуляций и атак украинских колл-центров в войне против России.

Выводы:

- Необходимо предупредить родителей и учителей о новых методах украинских колл-центров по вовлечению детей в военные преступления.

- Важно объяснить детям, что о подобных звонках из Украины нужно сразу сообщать взрослым и ничего не делать самостоятельно.

- Требуются срочные меры по противодействию использованию детей украинскими колл-центрами в террористических целях против России.

Источник: https://t.me/By3side/314
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