Новости Украины и Новороссии 17 ноября 2017

Понимание неизбежности распада Украины пришло даже к самым упоротым, – Владимир Рогов

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Миротворцы на Донбассе: взгляд из США

Ситуация вокруг гражданской войны на Донбассе постоянно демонстрирует нам разницу в понимании и трактовки договоренностей и соглашений.

То от России требуют выполнить Минские соглашения, хотя она является гарантом их выполнения сторонами конфликта, то есть ДНР — ЛНР и Украиной. То «отчего-то» выполнение Минска должно, с точки зрения, Киева и его патронов, начаться с пункта о передаче под контроль украинских сил российско–донбасской границы. Каждый раз, когда речь идет о конкретных вещах мы наблюдаем самую настоящую эквилибристику в толковании и словах со стороны западных дипломатов.

В последнее время развернулась горячая дискуссия о форме, размере и возможности размещения на Донбассе миротворческого контингента. Оценивая предложения США разместить 20 000 солдат, не нужно забывать многие факторы из реальности сегодняшней гражданской войны в Донецке и Луганске. К примеру, линия окопов проходит совсем рядом с городскими кварталами в районе донецкого аэропорта.

Если следовать логике размещения миротворцев рядом с линией соприкосновения, это значит, что в Донецк должны войти несколько тысяч военных с оружием. Не в окопах они будут жить, а в центре города в отелях. Вопрос, на чьей стороне находятся «нейтральные» наблюдатели от ОБСЕ, вопросом для жителей Донбасса не является: ОБСЕ на стороне Киева. Можно ли в такой ситуации запустить в город не пару десятков безоружных наблюдателей, а пару тысяч их вооруженных «охранников»?

И это только один аспект. Думаю, что весьма полезно нам будет узнать точку зрения западных стратегов, которые во многом определяют позицию и шаги «той» стороны. Тем более, что один из таких стратегов в одной из своих книг весьма откровенно высказался по поводу невозможности и даже ненужности и вредности для миротворческих сил быть … нейтральными. Не менее четко говорит этот стратег и об общей невозможности в принципе таких структур , как ОБСЕ.

Тут самое время спросить, как зовут этого автора. Его имя Эдвард Люттвак.

Короткая справка: Э. Люттвак — американский политолог, экономист, историк, специалист по международным отношениям и военной стратегии румынского происхождения. В качестве приглашенного профессора он преподавал в университете Джонса Хопкинса и в Джорджтаунском университете. Большую часть своей биографии Люттвак работал консультантом Министерства обороны США, Совета национальной безопасности, Госдепартамента Соединенных Штатов, Министерства ВМФ США, Армии США, ВВС США, а также нескольких министерств обороны стран НАТО.

Книга Э. Люттвака, которую мы будем цитировать, носит имя «Стратегия. Логика войны и мира» (стр.78-80). Некоторые фрагменты я специально выделил жирным шрифтом.

«В отсутствие всего, что хоть как-то напоминало бы классическое соревнование великих держав, прекращения огня и перемирия теперь повсеместно навязываются меньшим странам в многостороннем порядке, по мотивам, в сущности, бескорыстным – зачастую всего лишь по той причине, что терзающие душу сцены войны вызывают отвращение у телезрителей. Итог этого не вызывает сомнений: подобных сцен будет все больше и больше. Хорошо известно, что бескорыстные поступки приводят к весьма зыбким результатам. Однако то, что происходит сейчас, как правило, гораздо хуже, чем распространение ненадежных результатов, потому что прекращения огня и перемирия, навязываемые воюющим меньшим державам, систематически не дают войне превратиться в мир. Дейтонские соглашения, заключенные в ноябре 1995 года, типичны в этом отношении: они обрекают Боснию пребывать разделенной на три враждующих вооруженных лагеря; борьба между хорватами, сербами и мусульманами приостанавливается, но само состояние войны затягивается на неопределенный срок. Поскольку ни одной из сторон не грозят ни поражения, ни потери, ни у одной из них нет весомого побудительного мотива начать мирные переговоры; поскольку никакого пути к миру даже не предвидится, главным приоритетом становится скорее подготовка к новой войне, чем восстановление разрушенной экономики и разоренного общества. Итог непрерванной войны показался бы, конечно, несправедливым той или другой стороне, но, в конце концов, он привел бы к некой разновидности мира, который дал бы возможность людям восстановить их жизнедеятельность и социальные институты. Ко времени написания этих строк в придачу к ООН появился целый спектр многосторонних организаций, ставящих себе целью вмешательство в войны, ведущиеся другими народами. Их общее, вытекающее из самой их сути, свойство состоит в том, что, вмешиваясь в военные ситуации, они отказываются участвовать в сражениях. Это усугубляет ущерб, причиняемый войной. Главный приоритет миротворческих контингентов ООН, несомненно, заключается в том, чтобы избежать жертв среди своего личного состава. Поэтому командиры этих подразделений обычно «умиротворяют» тех местных военачальников, которые оказываются сильнее, пляшут под их дудку и смотрят сквозь пальцы на их злодейства. Если бы вся совокупность миротворческих сил ООН в неком определенном контексте могла умиротворить сильнейшую сторону (например, боснийских сербов на ранних этапах войны в Боснии), итоги этого, вероятно, весьма способствовали бы миру. Присутствие ООН действительно имело бы шанс повысить миротворческий потенциал войны, если бы ООН помогла сильному разбить слабого, причем как можно быстрее и решительнее. К несчастью, умиротворение, неизбежное в тех случаях, когда войска, не желающие сражаться, оказываются заброшенными в ситуацию войны, не бывает ни однородным, ни стратегически целесообразным. Оно всего лишь отражает решимость каждого из контингентов ООН избежать столкновений и жертв со своей стороны. Поскольку каждое подразделение «умиротворяет» ту сторону, которая в данном месте оказывается сильнее, общий итог заключается в том, чтобы не допустить складывания какого-либо последовательного дисбаланса сил, способного положить конец войне. Контингенты ООН, главный приоритет которых заключается в том, чтобы избежать сражений, не могут и успешно защищать мирных жителей, попавших в зону боевых действий или подвергшихся намеренному нападению. В лучшем случае миротворческие силы ООН остаются пассивными созерцателями насилия и кровавых боен, как было в Боснии и Руанде. В худшем же случае ООН могут принимать участие в бойне, как поступили голландские войска в Сребреницком анклаве в июле 1995 года, когда они помогали боснийским сербам отделять мужчин боеспособного возраста (что трактовалось очень вольно) от женщин и детей; все отобранные были убиты. В то же время само присутствие сил ООН препятствует нормальному спасительному средству, к которому прибегают мирные граждане, подвергшиеся опасности: бегству из зоны боев. Обманутые мыслью о том, что их защитят, мирные граждане остаются в опасном месте до тех пор, пока бежать станет слишком поздно. Кроме того, страны, предположительно готовые принять беженцев, отказывают в статусе беженца мирным гражданам из тех областей, где войска ООН, как считается, поддерживают мир – хотя им ни в малой мере не удается защитить население от нападений. В частности, при осаде Сараево в 1992–1994 годах умиротворение сочеталось с претензией на защиту особо извращенным образом: персонал ООН строго инспектировал вылетающие самолеты, чтобы не допустить вылета из Сараево мирных граждан во исполнение соглашения о прекращении огня, заключенного с преобладающими в этой области боснийскими сербами, которые обычно это соглашение нарушали. В Европейском союзе, бывшем Западноевропейском союзе и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), нет даже рудиментарной командной структуры, как в ООН, они лишены и военных сил – даже переданных под их контроль на постоянной основе, не говоря уже о собственных войсках. Но и они теперь пытаются вмешиваться в ситуации военного характера – с предсказуемыми последствиями. Не имея сил, даже теоретически способных к сражению, эти организации, поддерживаемые мандатами входящих в них государств или даже мотивируемые их собственными амбициями, направляют в зоны конфликтов легковооруженных или вовсе не вооруженных полицейских, жандармов или просто «наблюдателей». Все они вынуждены действовать точно так же, как обычно поступают миротворческие войска ООН, только в ещё более гротескной форме, а именно удовлетворяя желания группы, чьи представители преобладают в данной местности. И, конечно же, они не могут даже попытаться защитить мирных граждан, находящихся в опасности, в то время как само их присутствие мешает последним прибегнуть к частному спасительному средству: к бегству».

К оглавлению | Источник: nstarikov.ru

Хуторской стиль украинского МИДа: зам Климкина записал полмира во враги Украины

Донецкий политолог, ныне проживающий в Нидерландах, автор книги «Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта» Владимир Корнилов прокомментировал стиль и общий уровень украинской дипломатии. «Об уровне украинской дипломатии. Целый действующий замминистра иностранных дел отнес к „российской рати” Китай, Индию, ЮАР, Казахстан и др. Да еще и снабдил это риторическим вопросом: „Нужны комментарии?” Мол, вам же понятно, что речь идет о „вражеских” Украине государствах? Интересно, а давно официальный Киев вычеркнул эти страны из перечня своих партнеров? Или патрон Кислицы Климкин совсем недавно не распинался в Индии о ее дружбе с Украиной? Или Киев не в ЮАР уголь закупал? Или Порошенко не признавался в любви к Китаю в Давосе на встрече с Си Цзиньпинем? Но замглавы МИДа об этом, само собой, не знает. Нужны комментарии?» — написал Корнилов на своей странице в соцсети. Как сообщала «Русская Весна», украинский министр иностранных дел Павел Климкин во время официального визита в Индию заявил, что Индия могла бы направить своих миротворцев в зону боевых действий в Донбассе. Читайте также: На Закарпатье масштабная спецоперация с броневиками и вертолетами (ФОТО, ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Киевским властям нужны врачи, — МИД Белоруссии

«Обличительные» откровения и подсчет «ножей в спину» украинских политиков являются очередной попыткой привлечь к себе внимание, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик, слова которого опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства. Так Мирончик прокомментировал слова первого вице-спикера Верховной рады Украины и депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирины Геращенко, которая ранее заявила, что Минск вонзил «нож в спину» Киеву, проголосовав против предложенной Киевом резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму. «Что до не совсем адекватных заявлений в адрес Беларуси. Хорошо, что их авторы, в основном, — политические маргиналы либо лица, не наделенные реальной властью. Их „обличительные” откровения и подсчет „ножей в спину” адресованы украинской аудитории и являются очередной попыткой привлечь к себе внимание», — заявил Мирончик. Однако эти заявления выходят за грани политического пиара, когда за ними следуют призывы «проводить диверсии» на территории Белоруссии, добавил дипломат, комментируя заявление депутата Киевского городского совета Игоря Мирошниченко о необходимости диверсий на территории Белоруссии для того, чтобы «вырвать эту страну из сферы влияния России». «Тут нужно внимание либо врачей, либо правоохранительных органов. А лучше — и тех, и других», — заключил Мирончик. Украинский проект резолюции по Крыму, который «осуждает ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма», призывает Россию обеспечить образование на украинском и крымско-татарском языках и разрешить Меджлис крымско-татарского народа*, был принят Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Его поддержало 71 государство, 25 стран, в том числе Россия, Белоруссия, Индия и Китай, выступили против, еще 77 стран воздержались. Проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи. Читайте также: Украина перебрасывает боевую авиацию к границе с Польшей *Запрещенная в России экстремистская группировка

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Скандал: Европейская пресса обвинила жену Порошенко в краже денег у детей-инвалидов

Марина Порошенко, супруга Петра Порошенко, президента Украины, может быть замешана в краже средств, выделенных международными гуманитарными фондами Украине — статья с таким заголовком появилась в Luxembourg Herald. Как пишет издание, деньги через фонд выделялись европейскими странами и США на поддержку детей-инвалидов. Среди таких фондов издание называет International Renaissance Foundation, принадлежащий Соросу. Издание утверждает, что через этот фонд шли десятки, а то и сотни миллионов долларов. Схема «присвоения денег» очень простая: регистрация различных благотворительных организаций в разных регионах Украины с возможностью взносов. Эта деятельность на Украине проходит под патронатом первой леди, которая, как утверждает издание, лично следит за финансовыми потоками фондов участвует в их продвижении. Издание приводит имена лиц, якобы замешанных в махинации, и названия фондов. Стало быть, каждый желающий сможет как минимум поискать информацию в Интернете. Читайте также: Украину ждет ад на земле Ростислава Павленко, заместителя главы администрации президента, издание называет ответственным за привлечение средств в такие фальшивые фонды. После представления программы деятельности фонда журналистам фонд закрывают. А источник в Министерстве юстиции Украины предоставил целый ряд документов о деятельности одного из таких фондов — «Сильная Украина». Его директором значится некий не работающий с 2011 года Александр Горобчук. В 2016 году Марина Порошенко участвует в различных мероприятиях с упоминанием этого фонда, а потом фонд внезапно оказывается первым в очереди на ликвидацию. Возглавляет ликвидационную комиссию по чистой случайности тот же Александр Горобчук. Luxembourg Herald пишет, что коррупция семьи Порошенко сейчас находится под пристальным вниманием европейских журналистов, приводя в пример другие статьи на эту тему, например, в немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung. Напомним, жена прошлого президента Украины, пришедшего к власти посредством Майдана, Катерина Ющенко так же запомнилась громким скандалом со сбором денег на «Больницу будущего», строительство которой так и не продвинулось дальше котлована. Читайте также: ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с нацизмом, Украина и США против

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Переговоры Путина с лидерами Донбасса: Шаг к признанию или простая формальность?

Такого энтузиазма, как после вчерашнего телефонного разговора Владимира Путина с руководителями ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, жители Донецкой республики не испытывали давно. Это событие обсуждается в мельчайших деталях, ему посвящены все выпуски новостей, аналитические программы на местном телевидении. Журналисты обсуждают едва уловимые нюансы, стараясь разгадать их символическое значение. Действительно, после летнего выхода в «Артеке» на сцену делегаций народных республик в ряду представителей других стран — мероприятие также проводилось с участием президента России — событий, которые подчеркивали бы статус Донецка и Луганска как полноправных партнеров Москвы, не было. Нынешний телефонный разговор — это уже как бы следующая, политически куда более продвинутая стадия процесса. Если летом речь шла о детях Донбасса и делегации должны были привлечь внимание к трагедии сотен тысяч людей, вынужденных жить под постоянными обстрелами, то непосредственный личный контакт с главами ЛДНР является жестом продолжающегося встраивания республик в политическое пространство России. В политике редко происходят совпадения, не имеющие никакого смысла. Очень похоже на то, что, приняв в Москве лидера Южной Осетии Анатолия Бибилова, Путин совсем не случайно на следующий же день связался с Захарченко и Плотницким. Эти события укладываются в единую логику, которую можно условно обозначить, как общение с лидерами регионов, поддерживаемых Россией. И здесь, мне кажется, вполне можно дать волю ассоциациям. Если вспомнить, что война, получившая название 080808, завершилась признанием Южной Осетии и Абхазии независимыми от Грузии государствами со стороны России, то соседство Бибилова и лидеров народных республик вполне можно воспринимать как прозрачный намек на общность судеб всех территорий, находящихся под покровительством России и отстаивающих свою самостоятельность. Что Путин решил обсудить со своими донбасскими собеседниками? Проблему обмена военнопленными. Здесь тоже, кажется, все предельно ясно. Если есть военнопленные и их необходимо менять, то значит, война продолжается. А у войны в Донбассе, считает Россия, о чем она не раз заявляла устами своего президента, должен быть конец. Если не выходит заставить Киев завершить военные действия с помощью Минских соглашений, то есть и другие способы принуждения к миру. Тбилиси вынужден был отказаться от ревашнистских планов по очень простой причине. После того, как Москва признала Цхинвал и Сухум, на территории республик в соответствии с межгосударственными договорами появились российские военные базы, ставшие надежным гарантом невозобновления боевых действий. Вероятность такого развития событий в Донбассе вовсе не исключается — такой смысл заложен в сообщении, которое российский президент направляет всем заинтересованным сторонам. При этом прямой контакт с Киевом за пределами нормандского и минского форматов полностью исключен. Путин дал это понять абсолютно определенно. Среди украинских политиков есть человек, с которым российский лидер готов обсуждать проблемы, связанные с войной, в том числе, и такую острую и болезненную, как обмен пленными, но этот политик не Порошенко. О вмешательстве в процесс президента России попросил Виктор Медведчук, с которым Путина связывают давнишние добрые и, как утверждают, даже родственные отношения. Уже во второй раз российский лидер выводит Медведчука на политическую сцену в качестве единственного представителя украинского политикума, с которым он готов вести дела. Ну и, наконец, важна стилистическая разница — у Украины и Донбасса разные заботы. Когда в Киев приезжают американские эмиссары, украинские чиновники начинают просить о поставках вооружений, об усилении санкций, о военной агрессии России, то есть о вещах брутальных и не имеющих прямого отношения к судьбам людей, которых затронула война в Донбассе. Российский президент и главы народных республик обсуждают один из самых животрепещущих вопросов, решение которых — это прямое проявление гуманности и заботы о человеке. Пленных, чья участь в силу множества обстоятельств и так незавидна, помимо всего прочего ждут дома — матери, жены, сестры, дети. Ждут на Украине, ждут в Донбассе, считая дни и вознося молитвы. Решение этой проблемы продвигается очень тяжело, сроки срываются, списки не согласовываются, украинская сторона постоянно отказывается кого-то выдавать или, напротив, включает в перечень на обмен людей, которые военнопленными не являются. У родственников находящихся в плену теперь появляется новая надежда — то, что Владимир Путин решил заявить о необходимости скорейшего урегулирования этой ситуации, дает все основания полагать, что процесс пойдет быстрее и формула обмена будет, наконец, найдена. Читайте также: Украину ждет ад на земле Андрей Бабицкий, Украина.ру

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Фарион и урок языка

Новости БЕЗ нашего мнения – http://sharij.net/



Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij

VK – https://vk.com/id26867380

Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii

Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Украина перебрасывает боевую авиацию к границе с Польшей

В Кабинете министров Украины согласились передислоцировать одну из воинских частей воздушных сил ВСУ из Николаева в Луцк. С таким распоряжением выступило минобороны Украины. Соответствующий документ от 15 ноября № 811-р опубликован на Правительственном портале. «Согласиться с предложением Министерства обороны относительно передислокации воинской части А0959 Воздушных Сил Вооруженных сил из г. Николаева в г. Луцк», — говорится в опубликованном документе. В объяснительной части распоряжения отмечается, что решение о передислокации принято с целью расширения боевых возможностей Воздушных Сил ВСУ и обеспечит надлежащее прикрытие воздушных границ и важных объектов государства на северо-западном направлении. Отметим, что передислокация производится на фоне обострения отношений между Киевом и Варшавой, а расстояние от Луцка до границы с Польшей составляет около 100 км. Читайте также: Украину ждет ад на земле

К оглавлению | Источник: rusvesna.su