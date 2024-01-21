В гостях «Точка сборки» Андрей Игоревич Масалович, более известный как Кибердед, эксперт в области кибербезопасности.

Продолжили беседу об уязвимостях приватных мессенджеров и ответили на вопросы наших подписчиков.

В этой программе:

— Какими ресурсами обладают спецслужбы и правда ли, что они «крышуют» организованную преступность?

— Разбор по полочкам — tox, DEM, Бастион.

— Как можно шифровать свое сообщение и почему этого лучше не делать.

— Комментарии к прошлому ролику «Прослушка»

Ведущая: Александра Троцкая

Внимание: Редакция Точки сборки приняла решение об объединении каналов «Точка сборки» и «Радио Аврора 6.0» в Дзене. Ищите нас там по ссылке: https://dzen.ru/aurora_network

#АндрейМасалович #АлександраТроцкая #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Спецслужбы часто контролируют или имеют доступ к серверам популярных мессенджеров и могут читать переписку пользователей (примеры Skype, WhatsApp).

2. Многие мессенджеры, которые считаются защищенными, на самом деле уязвимы для взлома спецслужбами (примеры Telegram, Threema, Session).

3. Спецслужбы могут внедрять вредоносное ПО или использовать уязвимости в ПО для слежки за пользователями.

4. Большинство пользователей не проверяют исходный код и сборки приложений, что позволяет внедрять в них вредоносный код.

5. Для защиты от корпоративной слежки достаточно использовать простые средства (VPN, шифрование), но это не защитит от государственных спецслужб.

Вывод:

- Полной защиты приватности в мессенджерах не существует – спецслужбы имеют возможности для слежки.

- Обычным пользователям сложно обеспечить полноценную защиту от профессиональных хакеров спецслужб.

- Тем не менее, можно повысить уровень приватности, используя надежные мессенджеры, шифрование и другие средства защиты данных.