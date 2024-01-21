Главная » Видео, Мировоззрение, Новые технологии, Политика, Творчество

Мы знаем, что вы делали прошлым летом

14 0


В гостях «Точка сборки» Андрей Игоревич Масалович, более известный как Кибердед, эксперт в области кибербезопасности.

Продолжили беседу об уязвимостях приватных мессенджеров и ответили на вопросы наших подписчиков.

В этой программе:
— Какими ресурсами обладают спецслужбы и правда ли, что они «крышуют» организованную преступность?
— Разбор по полочкам — tox, DEM, Бастион.
— Как можно шифровать свое сообщение и почему этого лучше не делать.
— Комментарии к прошлому ролику «Прослушка»

Ведущая: Александра Троцкая

Внимание: Редакция Точки сборки приняла решение об объединении каналов «Точка сборки» и «Радио Аврора 6.0» в Дзене. Ищите нас там по ссылке: https://dzen.ru/aurora_network

#АндрейМасалович #АлександраТроцкая #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Спецслужбы часто контролируют или имеют доступ к серверам популярных мессенджеров и могут читать переписку пользователей (примеры Skype, WhatsApp).

2. Многие мессенджеры, которые считаются защищенными, на самом деле уязвимы для взлома спецслужбами (примеры Telegram, Threema, Session).

3. Спецслужбы могут внедрять вредоносное ПО или использовать уязвимости в ПО для слежки за пользователями.

4. Большинство пользователей не проверяют исходный код и сборки приложений, что позволяет внедрять в них вредоносный код.

5. Для защиты от корпоративной слежки достаточно использовать простые средства (VPN, шифрование), но это не защитит от государственных спецслужб.

Вывод:

- Полной защиты приватности в мессенджерах не существует – спецслужбы имеют возможности для слежки.

- Обычным пользователям сложно обеспечить полноценную защиту от профессиональных хакеров спецслужб.

- Тем не менее, можно повысить уровень приватности, используя надежные мессенджеры, шифрование и другие средства защиты данных.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=78-Cd4M2UXM
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Мы знаем, что вы делали прошлым летом
Мы знаем, что вы делали прошлым летом
Глава 4. Что и каким образом
Последние 1000 лет
Страх телегонии. Кто виноват и что делать?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru