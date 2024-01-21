«Невозмутимый строй во всем,

Созвучье полное в природе, —

Лишь в нашей призрачной свободе

Разлад мы с нею сознаём».

Ф.И Тютчев

Об этом человеке я бы никогда не стал писать, если б не звонок моего молодого земляка, который ещё студент. Парень, будучи чеченцем, с детства различающим настоящего воина и дерьмо в мужском обличии, посетовал, что никак не может переспорить однокурсников-москвичей на предмет вредоносности трудов Евгения Понасенкова. Мне года два назад довелось познакомиться с работами этого «историка» по теме Отечественной войны 1812 года. Читал-читал, вникал-вникал, да так и не понял, зачем это всё написано. И навсегда потерял интерес к этому автору. Однако после просьбы земляка посмотрел с пяток видео с выступлениями Понасенкова. (Больше не смог. Реакция какая-то рвотная). Раз от меня ждут публичный ответ, пришлось и почитать то, что написано о самом герое – Евгении Понасенкове. Публично уравнивал Сталина с Гитлером, а Советский Союз с нацистской Германией. В одном из эфиров озвучено мнение Понасенкова, что СССР захватил Прибалтику силой, что за это надо платить и так далее. Звание иноагента Евгений заслужил по праву. Но продолжает появляться в информационном пространстве с завидной регулярностью. Канал свой имеет: «Первый научный». Даже прогноз на 2024 год сделал. По его мнению всё ухудшится. «Ничего не получится, но почему – не скажу, потому что украдут. У нас будет спорадически рефлексирующее болото. Все будут в болоте, жрать, квакать, бояться, опять жрать. И ждать танец черных лебедей». На фоне оптимистичных прогнозов известных астрологов мнение противоположное, интерес к этому автору только повышается. Что-то знает?

Откуда же популярность у этого «пророка»? Во-первых, молод, 1982 года рождения. Красив, хотя красота какая-то явно не мужская… Талантлив. Тут не поспоришь: выступал организатором культурных мероприятий, конферансье, певцом («драматическим тенор»), артистом-чтецом, театральным режиссёром. Ставил спектакли в Школе драматического искусства и Центре им. Вс. Мейерхольда, а в 2007 году открыл собственный театр «Тайна». Актёр, в его фильмографии семь ролей в отечественных фильмах и сериалах.

Вроде как не повезло таланту в родной стране. «Я оказался между молотом и наковальней. На меня ополчилась историческая мафия - так называемые профессиональные историки, которые по указке демократов скрывают правду об Отечественной истории. На телевидении, даже федеральном, существует определенное лобби, сами знаете какое. Так вот эти люди сначала приняли меня за своего, но потом, когда выяснилось что я не такой, выгнали меня отовсюду. Здесь, на свободной приднестровской земле, я начинаю новую жизнь. Тут подлинно народная власть, которая дает реализоваться каждому, независимо от его сексуальной ориентации и политических взглядов. Мне уже предложили возглавить исторический факультет местного университета и стать главным тенором в Тираспольском оперном театре. Всё плохое в моей жизни осталось в этой азиатской Москве. Теперь я в Европе». – Так комментировал свой переезд в Приднестровье четыре года назад сам Понасенков. По поводу «историков» и лобби на телевидении соглашусь. Но удивляюсь, как это человек, ратующий за свободу сексуальной ориентации, оказался чужим в «культурной среде» РФ? Пишут, что этот «артист» уезжал в Турцию, в Италию. По последним данным он все же вернулся в Россию и проживает в Москве.

В чем ценность творчества Понасенкова, которое нравится столичной молодёжи? В личной «правде»! Его, как и многих, выросших в РФ, волнует только личное. Пустая популярность, эксплуатация личных способностей в отрыве от главных проблем страны.

Может, уже поздно говорить об этом, но не сказать нельзя. Гляньте на компас, который имел каждый советский школьник. Мы ходили по азимуту, ориентировались на местности без карты. Стрелка компаса заряжена так, что один конец показывает север, а другой – юг. И представьте, что основание стрелки мягкое. Разнозаряженные концы моментально схлопнутся! Такую штуковину только выбросить, она без пользы. Жёсткое основание стрелки можно сравнить с Волей Человека. Земля и Небо, Женщина и Мужчина – это «полюса», которые сотворил Всевышний для продолжения Жизни. Роль звёзд мы видим на том же Солнце. Без него Земля не родит. Без папы и мамы Род человеческий кончается! Умному аналогии продолжать нет нужды. А вот напомнить, когда в СССР начали «размягчать» основание Жизни, основу Державного Человека, необходимо.

Крайний справа в моём коллаже - учебник «Воспитание воли школьника» 1954 года. Сталина уже нет, но дело его ещё живёт! Это не первое, но последнее издание. 25 февраля 1956 года Хрущев выступил с секретным докладом, осуждающим "культ личности" Сталина. Это было началом конца Великой Державы, всего через 35 лет её не стало. Россия потеряла суверенитет, во власти засели безвольные, безсовестные люди. Заглянем в то, последнее пособие для учителей. «Именно волевые действия характеризуют поведение человека. Самые ответственные звенья деятельности человека состоят из волевых действий. Отсюда то огромное значение, которое имеет для всего педагогического дела проблема воспитания воли...

Высшие чувства советского человека — чувство советского патриотизма, чувство деятельности или трудовой энтузиазм, чувство доблести и геройства, чувство коллективизма и солидарности — являются неиссякаемым источником самоотверженных поступков и действий наших людей на благо родины.

Важнейшими мотивами поведения являются убеждение человека и чувство долга. В этом случае человек сознает, что тот или иной поступок он должен осуществить во имя общественного порядка и дисциплины, в интересах коллектива и родины. Именно развитие мотивов убеждения и долга делает действия и поступки человека идейно высокими и благородными».

Процитирвал я учебное пособие для учителей по воспитанию воли школьника, т.е. стойкого гражданина, носителя суверенитета и выгляжу дураком. Школа в РФ вне политики! «Считаем, что образование должно оставаться вне политики, что только в постоянном, тесном взаимодействии возможно движение вперед». Это Сергей Кравцов, Министр просвещения Российской Федерации. Подразумевается «мы», а кто это? Злые языки пишут, будто Кравцов еврей. Но подтверждения этому я не нашёл. Хотя, есть у министра премия Федерации еврейских общин России «Скрипач на крыше» в номинации «Государственный деятель» (2021) — «за поддержку национально-культурных традиций народов России в общеобразовательной системе». Интересно, какие национально-культурные и каких народов традиции он поддержал? И далее по цитате «в тесном взаимодействии». С кем? Сказано это в Нью-Йорке два года назад на большом форуме по трансформации образования, что проходил в ООН под патронажем ЮНЕСКО. В той самой ООН, которая приняла заявление о недействительности референдумов в Донбассе и областях бывшей УССР.

А Юнеско активно продвигает третий пол, гендерные модификации с детского возраста. Как же, если образование вне политики, с утверждением, что войны выигрывает школьный учитель? Наша цивилизация сегодня по полной воюет с коллективным Западом… Продолжим цитирование министра просвещения.

«Еще раз подтверждаем приверженность долгосрочным целям устойчивого развития в просвещении, воспитании молодёжи, поддержке детства… верность принципам, изложенным в ключевых документах ООН. Российская система образования всегда была и остается нацеленной на общечеловеческие ценности.

…Безусловно, технологии открывают перед нами новые горизонты. Для многих детей по всему миру цифровая среда становится едва ли не единственной возможностью получить доступ к качественным знаниям. Опыт применения цифровых технологий в учебе, управлении школами, дополнительном образовании у нас есть, и мы готовы им делиться.

В условиях международной напряженности считаю важным сказать, что школа должна прививать уважение к другим народам, их традициям и языкам. Предлагаю обсудить введение таких курсов в наших школах». Про других, а как же с нашими?

Глянув на решения форума, на котором Кравцов клялся перед Западом в верности, увидим, что к 2030 году наши учащиеся «посредством обучения по вопросам устойчивого развития и устойчивого образа жизни, прав человека, гендерного равенства, пропаганды культуры мира и ненасилия, гражданства мира» будут вполне глобалистами. Попросту говоря, добро пожаловать в российские школы гомосексулистам, швабистам всех мастей.

…Секрет популярности красавца Понасенкова в пустоте, щекотании талантливыми изысками мелких чувств молодёжи. Это человек без Воли. Мировоззренческий «прибор» (сравнение со стрелкой компаса) у него схлопнут. А в Мироздании есть закон притяжения подобного к подобному. «Сделано в СССР» и рядышком стоял Знак качества, известный всему миру. Это про товары, но можно провести аналогию и на Человека. Вы можете поставить Знак качества на понасенковых? Мой земляк проигрывает в спорах о творчестве Понасенкова «продвинутым» москвичам не потому, что он чеченец. У его школьных учителей, как и всех педагогов РФ, не было задачи воспитания настоящих мужчин, которым на роду написано защищать Родину, свой Род, в котором папа и мама, сестры и братья, бабушки и дедушки. Но чеченец, как и многие его деревенские ровесники во всей стране, с детства помогает родителям в труде. Урожай надо не просто вырастить, но и убрать до заморозков. Тут уходит в сторону «я хочу», на первом месте «надо». В напряжении воспитывается Воля. Кстати, слово «йога» произошло от санскритского корня, имеющего много смысловых значений: «соединение», «единение», «связь», «гармония», «союз», «упряжка», «упражнение», «обуздание», и т. п. Но Индия, сохранившая многое из исконных ценностей, не имеет Мирового Проекта Развития. Он в России. Только у нас, в нашей Цивилизации если у тебя есть Родина, есть и Долг перед ней. И долг этот не только в том, чтобы «унасекомить» как можно больше украинцев, поддержав деньгами своих родственников. Долг Воина и залог Победы в том, чтобы избавиться от врагов внутренних и сделать Родину местом счастливой жизни всех коренных народов, превратить её в образец для всех народов планеты. «Жрать, квакать, бояться, опять жрать» - не наш удел.

Эдуард Наипов,

Кострома