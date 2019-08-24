Новости Украины и Новороссии 24 августа 2019

Владимир Зеленский всерьез начал исправлять ошибки бывшего коллеги. В отличие от Порошенко, он готов идти на контакт с Россией. Он, правда, не сразу осознал эту необходимость. Но логика все же победила нелепое мальчишество.

В итоге Россия и Украина договорились по поводу обмена пленными. Это серьезный шаг для новоизбранного президента. Зеленский верно поступил, что пошел на это, показав таким образом, что ему не все равно на людей. Кроме того, этим поступком он выполнил свое предвыборное обещание.

Также он несколько раз сам звонил Владимиру Путину, что, конечно, шокировало всех, но в хорошем смысле. Позже российский лидер дал беседам с Зеленским характеристики.

Он заявил, что прошедшие разговоры внушают «осторожный оптимизм». Сейчас же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал начало диалога между президентами.

Позитивно оценивают действия Зеленского и на родине. Так, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль высказала положительное мнение о президенте.

«Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск. Я уважаю людей, которые берут на себя риск», — сказала она.

Она отметила, что последние пять лет отношения двух стран были напряженными. Поэтому применение новых подходов для их урегулирования — это как раз то, что надо. По ее мнению, неожиданные действия — это риск, но если не походить к типичным событиям инновационно, шанса на результаты нет.

Что ж, диалог с Россией — это то, что нужно Украине. Зеленский, что бы он не заявлял, и как бы не пытался кичиться, прекрасно понимает, что язык санкций и угроз — это не выход.

Он также вспомнил и о другом братском народе, попытавшись наладить контакт с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По словам последнего, отношения Украины и Белоруссии сейчас «неплохие». Он также весьма путано рассказал о том, что Зеленский попросил у него поддержки.

«Мы разговаривали с президентом. Они просили какой-то поддержки. Как мы, оказываем — не оказываем?» — заявил Лукашенко.

Подробностей не последовало, но хочется надеяться, что это не коварные планы за спиной у России. В конце концов, Украина и Белоруссия всегда процветали, когда сотрудничали с РФ. Зеленский это понимает.

Главное, чтобы он не поддался на уловки Запада и не пошел путем Порошенко. Но пока что он делает все, дабы не быть похожим на своего бывшего коллегу. Все, помимо приватизации. Но это уже совсем другая история.

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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»