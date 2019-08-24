Новости Украины и Новороссии 24 августа 2019
- 08:58 Савченко порадовалась «украинизации» России (ВИДЕО).
- 08:00 Зеленский продолжает удивлять, делая шаги навстречу России.
- 06:09 Конфуз СБУ с перекрашенным советским плакатом насмешил россиян и разозлил украинцев.
- 06:00 Новый закон Зеленского уничтожит всё окружение Порошенко (ВИДЕО).
- 05:00 Украинский «политический киллер» нашёл и грозит покарать виновного в массовом убийстве в Одессе.
- 03:50 Молочка – по праздникам и газ – впрок.
- 01:00 Супруга Кобзона обратилась к жителям Донбасса.
- Вчера 23:23 Так не менять людей, что ли?.
Савченко порадовалась «украинизации» России (ВИДЕО)
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью одному из украинских телеканалов заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
По ее словам, это произойдет из-за того, что российские телеканалы транслируют выступления украинских политиков. Она отметила, что ее выступления, где она говорит по-украински, не переводятся на русский, а сопровождаются субтитрами.
«Мои эфиры часто, я так замечаю, смотрят в России. Что хочу вам сказать — как бы не перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их не показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. То есть, украинский язык звучит в российских эфирах», — сказала Савченко.
При этом она считает, что благодаря этому жители России скоро начнут понимать украинский язык.
«И я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или с русского языка. Не так важно — суть в понимании», — заявила Савченко.
Напомним, что украинская «героиня» баллотировалась в новый состав Верховной рады по одномандатному избирательному округу № 51, расположенному на территории ДНР, временно оккупированной Киевом. Местные жители однако не забыли военные «подвиги» Савченко прошлых лет: за неё отдали свои голоса лишь восемь человек.
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На видео с 01:45
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Зеленский продолжает удивлять, делая шаги навстречу России
Владимир Зеленский всерьез начал исправлять ошибки бывшего коллеги. В отличие от Порошенко, он готов идти на контакт с Россией. Он, правда, не сразу осознал эту необходимость. Но логика все же победила нелепое мальчишество.
В итоге Россия и Украина договорились по поводу обмена пленными. Это серьезный шаг для новоизбранного президента. Зеленский верно поступил, что пошел на это, показав таким образом, что ему не все равно на людей. Кроме того, этим поступком он выполнил свое предвыборное обещание.
Также он несколько раз сам звонил Владимиру Путину, что, конечно, шокировало всех, но в хорошем смысле. Позже российский лидер дал беседам с Зеленским характеристики.
Он заявил, что прошедшие разговоры внушают «осторожный оптимизм». Сейчас же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал начало диалога между президентами.
Позитивно оценивают действия Зеленского и на родине. Так, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль высказала положительное мнение о президенте.
«Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск. Я уважаю людей, которые берут на себя риск», — сказала она.
Она отметила, что последние пять лет отношения двух стран были напряженными. Поэтому применение новых подходов для их урегулирования — это как раз то, что надо. По ее мнению, неожиданные действия — это риск, но если не походить к типичным событиям инновационно, шанса на результаты нет.
Что ж, диалог с Россией — это то, что нужно Украине. Зеленский, что бы он не заявлял, и как бы не пытался кичиться, прекрасно понимает, что язык санкций и угроз — это не выход.
Он также вспомнил и о другом братском народе, попытавшись наладить контакт с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По словам последнего, отношения Украины и Белоруссии сейчас «неплохие». Он также весьма путано рассказал о том, что Зеленский попросил у него поддержки.
«Мы разговаривали с президентом. Они просили какой-то поддержки. Как мы, оказываем — не оказываем?» — заявил Лукашенко.
Подробностей не последовало, но хочется надеяться, что это не коварные планы за спиной у России. В конце концов, Украина и Белоруссия всегда процветали, когда сотрудничали с РФ. Зеленский это понимает.
Главное, чтобы он не поддался на уловки Запада и не пошел путем Порошенко. Но пока что он делает все, дабы не быть похожим на своего бывшего коллегу. Все, помимо приватизации. Но это уже совсем другая история.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Конфуз СБУ с перекрашенным советским плакатом насмешил россиян и разозлил украинцев
Служба безопасности Украины прорекламировала свои соцсети перекрашенным советским плакатом. “Синий красноармеец” от СБУ “взорвал” соцсети РФ и Украины.
СБУ 22 августа опубликовала на своей странице в Facebook рекламу официального telegram-канала ведомства. Основой для рекламы стал легендарный плакат Дмитрия Моора “Ты записался добровольцем?”, созданный в 1920 году. Однако с учетом отношения послемайданной Украины ко всему советскому “умельцы” из СБУ перекрасили одежду красноармейца с плаката в синий, а его головной убор “подрезали”, чтобы не было видно звезды.
Плакат СБУ вызвал крайне резкую реакцию украинских подписчиков страницы ведомства. Радикально настроенные пользователи с Украины называют рекламу СБУ “днищем пропаганды” и язвительно отмечают, что с тем же успехом спецслужба могла бы рекламировать себя изображениями президента России.
“Что, ФСБ уже занимается вашим пиаром?” – интересуется украинский пользователь. “Алло, СБУ? Тут кто-то от вашего имени разрушает декоммунизацию”, – отмечает украинец Юрий Урбанский.
В Рунете конфуз СБУ с советским плакатом предсказуемо вызвал волну насмешек. Пользователи выдвигают забавные версии, почему красноармеец в украинской версии стал синим, и отмечают, что “независимая” Украина не в состоянии придумать что-либо сама, поэтому не гнушается использовать советское наследие при официально декларируемой “декоммунизации”.
Пресс-атташе СБУ Елена Гитлянская в беседе с украинскими СМИ заявила, что спецслужба “не хотела никого обидеть”, а красноармейца с плаката считает “символом призыва, а не советской пропаганды”. Несмотря на это, по состоянию на 23 августа скандальный пост с рекламой удален со страницы СБУ в “Фейсбуке”.
Отметим, “декоммунизация” на Украине началась после переворота 2014 года и заключается в изменении советских названий улиц и населенных пунктов. При этом от наследия СССР в виде инфраструктуры Киев почему-то отказываться не собирается. Тема декоммунизации воспринимается украинским обществом крайне неоднозначно, что проявляется в отмене наиболее резонансных решений о переименовании и восстановлении советских памятников в ряде городов.
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Новый закон Зеленского уничтожит всё окружение Порошенко (ВИДЕО)
В команде Зеленского готовят законопроект, включающий в себя различные бонусы и материальное поощрение так называемым «обличителям коррупции».
По словам Руслана Рябошапки, заместителя руководителя Офиса президента Украины, «обличители могут стать важным инструментом преодоления коррупции при надлежащей мотивации и защите со стороны государства».
Однако на Украине, да и в любой другой постсоветской стране, это расценили бы больше как «стукачество», считает украинский блогер Олег Елисевич.
«Хотя в США и Европе это воспринимается в порядке вещей и там никто ничего зазорного в этом не видит», — отметил он.
Закон, который собираются принять депутаты, будет регламентировать способы и порядок уведомления о коррупционных правонарушениях, а также будет регламентировать процедуры рассмотрения таких сообщений, права и гарантии защиты обличителей, а также их близких и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителей информации.
Кроме того, в нем прописано право обличителя получать данные о состоянии рассмотрения предоставленной информации и право на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность и материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещения государству убытков или размера неправомерной выгоды.
«Если такой закон примут, то „обличители“ или проще „стукачи“, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением», — пояснил Елисевич.
По его словам, то, что на Украине собираются бороться против коррупции «именно такими способами», он ничего против не имеет — «лишь бы был положительный результат». Однако среди депутатов обязательно найдутся те, кто будут препятствовать принятию «революционного закона». Больше всех бояться должны чиновники-казнокрады и руководители государственных предприятий. Ведь для них это «смерти подобно», уверен журналист.
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Украинский «политический киллер» нашёл и грозит покарать виновного в массовом убийстве в Одессе
Так называемая украинская элита, пришедшая к власти путем государственного переворота в 2014 году, ответит за все нарушения закона перед судом. Убийства и целенаправленная травля народа не сойдут с рук бандитам из команды экс-президента Украины Петра Порошенко.
Уже сегодня «политический киллер» Андрей Портнов намерен обратиться в Государственное бюро расследований с заявлением против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия.
Юрист обвиняет умственно отсталого политика в организации массовых беспорядков и осуществлении террористического акта 2 мая 2014 года в Одессе.
Портнов заявил, что Парубий совершил преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 258, ст. 263 УК Украины. Он также подчеркнул, что необходимо получить доступ ко всем средствам коммуникациям обвиняемого для того, чтобы выяснить причины прибытия экс-спикера Верховной рады в город и повод оперативного совещания с военным командованием, силовиками, пограничниками и чиновниками областной администрации.
Андрей Портнов обратил внимание на тот факт, что Андрей Парубий систематически избегал заседания парламентской ТСК, созданной для изучения трагедии 2 мая.
Причем Парубий реально может оказаться за решеткой за убийство 49 человек. На сегодняшний день он уже не имеет необходимого влияния на государственные органы.
Портнов сделает все возможное, чтобы дело было доведено до конца, а виновники инцидента в Доме профсоюзов провели свои последние дни за решеткой. Это станет уроком для всей украинской элиты.
Кстати, не исключено, что если Андрей Парубий почувствует опасность, то он последует примеру своего близкого приятеля Петра Порошенко и начнет потихоньку перевозить вещи за границу.
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Антон Орловский, для «Русской Весны»
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Молочка – по праздникам и газ – впрок
Экономический кризис на Украине затрагивает самые незащищенные слои населения, в первую очередь растущими ценами на продукты первой необходимости.
Заканчивается последний месяц лета, по итогам которого на молочную продукцию цены подросли в районе 3%.
Уже в первых числах сентября молочка для украинцев может подорожать еще на 5%, если сравнивать цены с июнем или июлем этого года. Таков прогноз Ассоциации производителей молока.
«Уже в сентябре цены на молоко и молочные продукты для потребителя вырастут на 5% по сравнению с июнем-июлем», – говорится в сообщении Ассоциации.
Основной причиной роста цен молочники называют нехватку сырьевого молока, которая образовалась на фоне сокращения поголовья крупного рогатого скота.
«Так, за шесть месяцев 2019 года только в промышленном секторе Украины вырезали 9,7 тыс. голов, из-за чего перерабатывающие предприятия недополучили более 160 тыс. тонн молока», – отмечают они.
«Дополнительно ухудшает ситуацию усиленное налоговое давление. Так, ставка НДС на молочные продукты в Украине наивысшая в Европе – 20% против 7% в Германии, 5,5% – во Франции и 5% – в Польше», – напомнили в пресс-службе Ассоциации.
Уже сейчас производить молоко в стране невыгодно, за прошлый год прибыльность в сфере сократилась на 14,1%. В то же время объём производства упал до 10 млн тонн молока или на 2%.
Прогнозы экспертов говорят о дальнейшем спаде производства в отрасли.
Наряду с кризисными явлениями в продовольственной сфере, жителей Украины подстерегает отопительный период, значит, огромные цифры в квитанциях за отопление. И тут новая идея придумана НАК «Нафтогаз Украины». Теперь можно покупать голубое топливо «впрок».
Новая услуга «Нафтогаза» так и называется «Газовый запас». Щедрый «Нафтогаз» обещает бытовым потребителям продажу газа в сентябре по более низкой «летней» цене.
«Бытовой потребитель сможет закупить на этих условиях до 25 тысяч кубометров газа. Этот объем достаточен для обеспечения нужд домохозяйств в течение всей зимы. Воспользоваться предложением можно будет до 25 сентября. Отпускная цена «Нафтогаза» газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках этого продукта составляет 4874,42 гривни за тысячу кубометров (без НДС и стоимости транспортировки и распределения, по сути, газ сейчас стоит 6 гривен за куб)», – разъясняет новую схему «Нафтогаз».
Инструкция к новой услуге содержит также интересный пункт 8-м, согласно которому ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» отводит себе право изменять условия, место и сроки проведения предложения, о чем будет сообщено на сайте ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины».
Судя по всему, украинцам придётся перенимать опыт китайцев, научившихся перевозить газ в пятиметровых полиэтиленовых пакетах.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Супруга Кобзона обратилась к жителям Донбасса
Сегодня в Донецке открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону. Она появилась на здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета.
На открытии доски председатель правления региональной общественной организации «Землячество Донбассовцев» Москвы Петр Акаемов зачитал послание народу Донбасса от вдовы Иосифа Кобзона Нелли, пишет КП.ру.
«Уважаемый Алексей Валерьевич! Дорогие жители города Донецка! Искренне поздравляю вас со 150-летием города-героя Донецка, а также с Днем шахтера!
Я знаю, что сегодня по инициативе „Землячества Донбассовцев” в Москве и при поддержке администрации города Донецка на здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко будет установлена памятная доска Иосифу Давыдовичу Кобзону. Прошел год, как не стало Иосифа Давыдовича, но он продолжает жить в своих песнях, книгах, воспоминаниях, в памяти своих детей, внуков, родных и друзей.
Иосиф Давыдович — ваш земляк. Родился в городе Часов Яр. Потом были Славянск — там он встретил День Победы, Краматорск — там он пошел в школу, но больше всего он бывал и выступал в вашем городе — Донецке, который очень любил. Он всегда с восхищением говорил о нем, с большой радостью возвращался сюда вновь и вновь. Шахтерский край был дорог для Иосифа Давыдовича с детства. Наверное, не случайно он поступил и окончил горный техникум. Потом работал в Никитовке и Горловке.
Когда приезжал на День города и День шахтера в Донецк, Иосиф Давыдович часто вместе с шахтерами шахты имени Засядько отмечал этот праздник. Он уважал горняков, считал, что их труд — самый опасный и самый тяжелый.
Иосиф Давыдович очень переживал, когда на его родную землю пришла беда. Он всегда говорил, что происходящее сейчас на Украине — это жуткая трагедия, которую нужно срочно остановить.
В Донецке были тысячи поклонников его таланта, его песен, его гражданской позиции. Самые важные концерты почти всегда проходили на сцене донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко.
Открытие памятной доски в Донецке Иосифу Давыдовичу Кобзону — это свидетельство большой любви к своему земляку, а значит, что его песни будут звучать в вашем городе и будут жить в ваших добрых донецких сердцах.
Дорогие жители Донецка, уважаемый Алексей Валерьевич и „Землячество Донбассовцев” в Москве — спасибо вам за память об Иосифе Давыдовиче Кобзоне! С уважением и признательностью президент культурного фонда „Кобзон” и Заслуженный работник культуры Нинель Михайловна Кобзон».
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Никита Макаренков
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Так не менять людей, что ли?
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