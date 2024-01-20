Новости борьбы с пятой колонной
Новости борьбы с пятой колонной.
1. Госдума завтра рассмотрит законопроект о конфискации имущества по статье о фейках о ВС РФ. Берегите свои диваны. Теперь за ними могут прийти.
2. Чирикова (помните еще бодягу про "Химкинский лес" из песни Шнурова?) и еще пара-тройка чушпанов занесены в список иностранных агентов. Большая часть из внесенных уже удрали из России.
3. Власти Владивостока рекомендовали отменить концерт Арбениной, которая открыто выступала против СВО, а теперь делает вид, что все нормально. Нет, не нормально.
4. Генерал Гурулев призвал возродить ГУЛАГ, чтобы враги народа могли весело махать кайлом на Колыме. На самом деле, для открытия лагерей для врагов народа на Колыме возрождать ГУЛАГ совсем не обязательно.
5. В Бурятии по требованию общественности отменили концерты гражданки США Орбакайте, которая почему то хочет давать концерты не в Майями, а в Улан-Удэ. Этого нам не надобно.
6. Согласно постановлению Верховного Суда, употребление феменитивов является признаком принадлежности к ЛГБТ. Говоришь "авторка", "адвокатка", "режиссерка", значит ты П…
Какие перспективы для деятельности открываются,аж дух захватывает!
А вот этого властьимушие не видят.
‼ Бойцы ВДВ накрыли канал поставки наркотиков в войска, в котором оказались замешаны сотрудники МВД ЛНР, теперь их грозят посадить
▪️Ветераны ЧВК, перешедшие в 331 полк 98 дивизий ВДВ просят огласки и поддержки.
▪️Парни своими силами выявили канал продажи наркотических средств, губивший наших солдат в СВО.
▪️”15 января бойцы 3-го батальона 2-ой штурмовой роты провели контрольную закупку и установили, кто привозит запрещённые вещества в 331 полк”, – пишет журналист А. Кашеварова.
▪️При задержании выяснилось, что один из торговцев – сотрудник ГИБДД ЛНР, начальство которого пообещало им отомстить.
Вскоре военно-следственным управлением были задержаны сами бойцы ВДВ, участвующие в раскрытии банды наркоторговцев, им вменяют похищение полицейского.
▪️Десантники сообщают, что начальник сотрудника ГИБДД, уличённого в связях с наркоторговцами, заявил, что своего подчинённого он вытащит и приложит все силы, чтобы поквитаться с бойцами за пресечение канала поставок наркотиков.
t.me/RVvoenkor
https://t.me/RVvoenkor/60626?single
Виктор с наркоманами по своей инициативе связываться нужно грамотно. Нашел такую фигуру, как полицейский диллер, она должна бесследно исчезнуть. И ждать нового, если сами обозначились за вами придут. На Украине был любитель демократии комсомолец голубой из какой то международной конторы. Путина ругал, поборолся с нариками. Полицаи поймали засунули в попу швабру. Любитель полюбил Россию и исчез из контакта. Здесь будет то же, либо не лезь, либо ликвидируй на месте.
Да не. Тут в другом “прикол”.
Под “пяткой”, -говорят- так все замедляется…что даже пулю видно)))
Так что “обкурившиеся” не пойдут в отаку.(когда все вокруг “свистит”)
В отличии от “обсинявшихся”.(которым море по колено)
Не туда братаны по неопытности копнули.
Надо бы “шинкаров(ок) ” На “свет божий “выводить.
Виктор я за анархию, любые наркотики имеют место быть, и любой пострадавший он них имеет право на месть. А регулировка гос-ва в виде лиц закона сортирующих наркотики не отменяет самогонку. Наркотики на войне норма, они уже в аптечке есть у бойцов, курево водка тем более. В мирной жизни сложнее, но есть прикольные фильмы на этот счет много фильмов в 90 годы снятых. Люди на колесах очень опасны это факт.
Всё верно,Навели фейк на силовые структуры?Получайте конфискацию,депутаты будут довольны.