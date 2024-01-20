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Кто дешифровал письменность майя?/ Галина Ершова

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На Тринадцатом московском фестивале «Цифровая история» доктор исторических наук Галина Ершова рассказала историю жизненного и научного пути Юрия Валентиновича Кнорозова – человека, дешифровавшего письменность майя.
#цифроваяистория #егоряковлев #фестивальци #галинаершоваци #майя

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Юрий Кнорозов – выдающийся советский ученый, который в 1955 году в возрасте 24 лет совершил прорыв в дешифровке письменности майя. Он дешифровал 3 сохранившиеся рукописи майя, что позволило в дальнейшем читать любые тексты на языке майя.

2. Это открытие имело огромное значение для изучения древней цивилизации майя, поскольку подтвердило наличие у них развитой письменной культуры. До этого считалось, что в доколумбовой Америке не было письменности.

3. Работа Кнорозова вызвала большой интерес и признание в научном сообществе, его приглашали с лекциями по всему миру. Особенно тепло его встречали в Мексике и Гватемале, где он сделался национальным героем.

4. В США некоторые ученые пытались присвоить открытие Кнорозова, вычеркнув его имя из истории дешифровки. Но его приоритет был подтвержден, в том числе благодаря усилиям его учеников и последователей.

5. После дешифровки Кнорозов продолжил активную научную деятельность, занимался изучением и других древних письменностей, руководил исследовательской группой.

В целом, лекция показывает вклад выдающегося российского ученого Юрия Кнорозова в мировую науку и культуру. Его открытие навсегда изменило представления об истории и цивилизации народа майя.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_IvTTsLA7W4
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1639 1567
    Сан Саныч 44 мин. назад

      Очень сильно в работе помогала Ася (Аспид). Жаль, что её имени не оказалось среди соавторов открытий Кнорозова.

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