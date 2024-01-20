Миланский/максимилианновский/готический доспех середины, второй половины XV и начала века XVI были вершиной оружейного производства. Красивый, крепкий, невероятно дорогой, надетый на прекрасно подготовленного воина, в котором тот был практически неуязвим для любого вида тогдашнего оружия, даже для ручного огнестрельного на дистанции. Большой и прекрасно выдрессированный конь, прошедший длительное боевое слаживание эскадрон, все это казалось бы не оставляло шансов нищей пехоте при столкновении с рыцарством, например с французскими жандармами. Но аркебуза, плюс правильное тактическое построение и правильное применение стрелков, уничтожило сначала цвет французского рыцарства, а потом и вообще существенно изменило само понятие «тяжелая конница».

За 300 лет до этого, массовое и грамотное применение лёгкой стрелковой кавалерии, помогло монголам дойти «до последнего моря». Затем Оттоманская Порта и Крымское ханство, несколько столетий сворачивало кровь Европе, включая Русское Царство. Соревнование массового и дешёвого оружия с дорогим и технически совершенным старо, как борьба щита и меча, сейчас мы вновь находимся на том этапе, когда дешёвые дроны, соревнуются с куда более дорогими и совершенными видами вооружения.

В данном случае, как и вообще всегда во время войны, важно соблюсти необходимый баланс и не делая ставку на что-то одно, совместить в себе лучшее от дорогого и совершенного (от того не столь массового) оружия, но одновременно взяв все самое лучшее от массового и дешёвого, речь идет про ударные FPV-дроны. Когда этот баланс будет совмещен, а армия до автоматизма отработает тактику применения, например, МРАУ, согласованного по времени с ударом броней и пехотой, а также налёта, поддержки пехоты в обороне и наступлении дронами, тогда противная сторона, сделавшая ставку ( в силу объективных причин) на что-то одно, безусловно проиграет. Крайне сложно победить, опираясь на что-то одно, каким бы совершенным или каким бы дешёвым, но эффективным оно не казалось.

Старше Эдды

Комментарий редакции

Из века в век люди совершенствуют способы уничтожения друг друга. Победа достаётся тем, кто первыми переходят на новый этап – массово внедряют и применяют новые типы оружия. Надежда-же на какое-то одно чудо-оружие обречена на провал, так как противник быстро находит способы ему противодействовать. Примеры из истории показывают, что успех достигался комбинацией массового применения нового оружия и грамотной тактики. Гонка вооружений не прекращается, и тот, кто сумеет опередить противника в освоении новых технологий, получит решающее преимущество.