Комментарий редакции

Урановая игла. Почему США и ЕС зависят от российских поставок ядерного топлива? Урановая зависимость США от России. США планируют производить урановое топливо, чтобы сократить зависимость от поставок из РФ. Англия рассчитывает стать первой европейской страной, помимо России, выпускающей урановое топливо что бы Путин не смог удерживать Великобританию в заложниках. Подробнее расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика Инфо

Основные тезисы беседы:

1. Цены на уран в 2022-2023 годах значительно выросли и достигли максимальных значений с 2007 года. Это связано с ростом спроса на уран со стороны атомной энергетики и сокращением его добычи в некоторых странах.

2. Мировой рынок урана относительно невелик – около 50 000 тонн в год. Основные тенденции – рост атомной энергетики в Китае и России и сокращение – в ЕС.

3. Добыча урана в Казахстане (крупнейший производитель) с трудом растет из-за нехватки реагентов, в частности серной кислоты.

4. Растущий спрос на уран со стороны Китая, который активно наращивает атомную энергетику.

5. Развитие реакторов 4-го поколения (на быстрых нейтронах) в Китае, в то время как в ЕС их разработки сворачиваются.

6. Франция заявляет о намерениях возобновить опережающее развитие атомной энергетики.

Вывод: рост спроса на уран при сокращении предложения привел к росту его цен. Дальнейшее развитие атомной энергетики, особенно в Китае, а также недостаточные инвестиции в геологоразведку могут стать основанием для дальнейшего роста цен на уран.