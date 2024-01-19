Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Почему ученые не могут доказать целебные свойства святой воды
и можно ли ей лечить питомцев:
https://sevastopol.su/news/mozhno-li-kreshchenskoy-vodoy-lechit-pitomcev-i-snimat-eyu-porchu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2FAltajskij_khimik_rasskazal_ofenomene_kreshhenskoj_vody–101fbfee1b5a4838da09363c11405442
Руса, интересно Ваше мнение. Прав иеромонах Макарий или Жора? На Ваш взгляд. Честно.
Если честно, то пока не знаю. Дело в том, что наши предки отмечали Рождество, Крещение, Пасху, Родительский День, Троицу и т.д., а мы с раннего детства в Советской России участвовали вместе с ними, хотя не были набожными и не знали молитв. В школе становились октябрятами, пионерами и комсомольцами, активно участвовали в общественной жизни
без религии, но не теряли связь и с родителями.
Во взрослой жизни бывают такие ситуации и обстоятельства,
что не знаю как их объяснить, сегодня схожу в Церковь за крещенской водой, есть дома и иконка от мамы.