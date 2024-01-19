Главная » История, Творчество

1965. Виды Крыма. Алупка

41 3


Алупка. Воронцовский дворец(7)
Алупка. Воронцовский дворец

Алупка. Воронцовский дворец(9).jpg

Алупка. Воронцовский дворец(11).jpg

Алупка. Воронцовский дворец(10).jpg

Алупка. Воронцовский дворец(6).jpg

Алупка. Воронцовский дворец(8).jpg

Алупка. Воронцовский дворец(2).jpg

Алупка. Воронцовский дворец(1).jpg

Алупка. Воронцовский дворец(3).jpg

Алупка. Воронцовский дворец(5).jpg

Алупка. Воронцовский дворец(4).jpg

Алупка. Воронцовский дворец.jpg

Алупка. Львиная терраса(2).jpg
Алупка. Львиная терраса

Алупка. Львиная терраса(1).jpg

Алупка. Львиная терраса.jpg

Алупка. Вид от Воронцовского дворца.jpg
Алупка. Вид от Воронцовского дворца

Алупка. Лебединое озеро..jpg
Алупка. Лебединое озеро

Алупка. Лебединое озеро.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/9491415.html
Метки: алупка, история, крым, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Руины античного Крыма в литографиях Карло Боссоли
Почему из Крыма бегут врачи
Из архивов Александра Васильевича Живаго. Часть 3. Поездка в Крым. Вып.1
Айвазовский и деньги
1964. Крым в цвете
3 Комментария » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru