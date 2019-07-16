Из архивов Александра Васильевича Живаго. Часть 3. Поездка в Крым. Вып.1
08:53. 16 июля 2019 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из архивов Александра Васильевича Живаго. Часть 1
Из архивов Александра Васильевича Живаго. Часть 2
Ай-Петри
Алупка. Воронцовский дворец. Вход
Алупка. Воронцовский дворец
Алупка. Западные ворота Воронцовского дворца
Алупка. Мечеть
Бахчисарай. Вид на город
Бахчисарай. Внутренний двор Ханского дворца
Ханская мечеть в Бахчисарае
Бахчисарай. Ханский дворец , главные ворота (вид из внутреннего двора)
Бахчисарай. Ханский дворец
Бахчисарай. Ханский дворец
Бахчисарай
Бахчисарай
По пути к Байдарам
У Байдарских ворот
У Байдарских ворот
Борис Михайлович Грохольский на Байдарах
Гаспра. Ласточкино гнездо
Ореанда. Две дамы у развалин
Ореанда
Форос
Форос. Церковь Воскресения Христова
Чуфут-Кале
Чуфут-Кале