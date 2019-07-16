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Из архивов Александра Васильевича Живаго. Часть 3. Поездка в Крым. Вып.1

08:53. 16 июля 2019 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал:


Из архивов Александра Васильевича Живаго. Часть 1
Из архивов Александра Васильевича Живаго. Часть 2


Ай-Петри


Алупка. Воронцовский дворец. Вход


Алупка. Воронцовский дворец


Алупка. Западные ворота Воронцовского дворца


Алупка. Мечеть


Бахчисарай. Вид на город


Бахчисарай. Внутренний двор Ханского дворца


Ханская мечеть в Бахчисарае


Бахчисарай. Ханский дворец , главные ворота (вид из внутреннего двора)


Бахчисарай. Ханский дворец


Бахчисарай. Ханский дворец


Бахчисарай


Бахчисарай


По пути к Байдарам


У Байдарских ворот


У Байдарских ворот


Борис Михайлович Грохольский на Байдарах


Гаспра. Ласточкино гнездо


Ореанда. Две дамы у развалин


Ореанда


Форос


Форос. Церковь Воскресения Христова


Чуфут-Кале


Чуфут-Кале

Источник: https://humus.livejournal.com/6733128.html

Метки: алупка, бахчисарай, история, крым, ореандра, Россия, таврическая губерния, форос, фото, чуфут-кале

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