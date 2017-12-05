Руины античного Крыма в литографиях Карло Боссоли

В последнее время в интернете появилось множество оцифрованных картин, гравюр, литографий картин художников 18 века Джованни Баттиста Пиранези, Юбера Робера, Паоло Панини, Гварди Франческо Лацарри и других, написанные в стиле так называемой “руинной живописи”.

Юбер Робер

Гварди Франческо Лацарро

Карло Боссоли

На этих картинах художники рисовали разрушенные античные дворцы, храмы, акведуки, все заросшие многолетними деревьями, причем, таких картин превеликое множество. Все они свидетельствуют о том, что по Европе пронеслась гигантская волна и смыла античную цивилизацию, которая была всего лишь триста лет назад, а не в заоблачные 2 тысячи лет назад. Но, как мы знаем, волна сначала прокатилась по территории Урала, Сибири, России, и затем вылилась в Черное море.

Следы разрушений на берегах Черного моря и, в частности Крыма, запечатлел итальянский художник Карло Боссоли, который объехал весь полуостров с 1840-й по 1842-й годы. Результатом его трудов стало издание в 1856 году альбома литографий «Пейзажи и достопримечательности Крыма».

Обложка к альбому Карло Боссоли “Пейзажи и достопримечательности Крыма”

Литографии Боссоли отображают многие памятники Крыма, не дошедшие до наших дней. Его творчество, пронизанное светом и праздничной атмосферой Юга, позволяет увидеть Крым глазами известных современников художника, ощутить себя первооткрывателем земли Тавриды, овеянной древними преданиями. Давайте рассмотрим некоторые картины из вышеназванного сборника.

Вид Феодосии Кафы

Итак, перед вами картина «Вид Феодосии Кафы». И сразу, справа на первом плане, мы видим руины какой то башни, которая находится на уровне морского прибоя, возможна она была частью стены, опоясывающая Кафу. Первый этаж башни погружен в песок, что говорит о поднятии уровня моря. Если рассматривать башню в архитектурном плане, то видно, что она исполнена на высоком уровне, все блоки-кирпичи одного размера, между ними нет зазоров, башня украшена резным орнаментом, выполненным из того же материала, что и блоки, на фасадах еще остались металлический скобы, возможно для крепления флагов. Рядом с башней мы видим группу крымских татар, причем люди, стоящие по центру значительно выше ростом, чем те, кто ловит рыбу. Всюду на берегу разбросаны якоря, закиданные песком, видимо, здесь часто бывают кораблекрушения.

Сразу заметно, что люди давно привыкли к виду развалин на берегу, т.е. они давно стали неотъемлемой частью пейзажа. На заднем плане видны парусные корабли, стоящие у причала, на сверхдальнем плане видны еще одни руины, такие же, как и стоящие в прибойной зоне, и рядом какие то непонятные объекты, а на берегу множество зданий, исполненных в разных архитектурных стилях.

Феодосия

Интересная деталь, присущая Боссоли: он рисовал одни и те же объекты с разных ракурсов. Поэтому мы можем увидеть Феодосию с другой стороны, т.е. со склона, где расположены еще одни развалины башен и зданий.

Следующая картина называется просто: «Феодосия». Здесь также, как и на предыдущей картине, на первом плане изображены руины башни и, по всей видимости, эта башня идентична со стоящей на берегу, чуть ниже расположены развалины еще одного строения. Рядом с руинами видна праздно гуляющая публика. Ну, и, конечно, стало понятным, что за странные объекты были изображены с противоположной стороны бухты: это ветряные мельницы. На дальнем плане видна башня с предыдущей картины.

Но какая же сила разрушила эти древние строения? Ведь обе башни и другие здания разрушены одинаково. Кто – то скажет, что это военные действия, но я не соглашусь, на фасадах древних строений нет характерных следов ударов ядер. Ну что же, будем разбираться. И, в принципе, строения можно было бы восстановить, но, скорее всего, это просто некому было сделать. Город Феодосия, который мы видим, имеет уже другую архитектуру и другой состав населения. А генуэзский город-столица Кафа остался лишь в виде развалин на картинах художника Боссоли.

Феодосия современная

А вот так сейчас выглядит Феодосия, правда, идентичного ракурса найти не удалось, но город выглядит очень даже узнаваемо, и даже на скалах видны древние развалины.

Балаклава. Общий вид генуэзских развалины

Оценить уровень катастрофы в виде потопной волны можно на следующей картине «Балаклава, общий вид генуэзских развалин».

Балаклава вид со стороны бухты

И опять перед нами уже целый ансамбль из руин крепостных укреплений. Среди развалин гуляют зеваки, обсуждают, видимо, какое здесь раньше было житье – бытье, рядом пасутся козы, овцы, на дальнем плане видна бухта Балаклава и стоящие на рейде корабли. В общем идиллическая пасторальная картина. Но вот только сердце сжимается, когда представляешь себе уровень той волны, ведь руины генуэзской крепости находятся на высоте около сорока метров над уровнем моря. Вот такая примерно была волна, да, и вода на таком же уровне держалась довольно долго. Карло Боссоли нарисовал бухту Балаклава также и с противоположной стороны. Корабли, входящие в бухту, встречают живописные руины генуэзской крепости.

Балаклава, фото Крымской войны, развалины крепости Чембало

Далее можно видеть, как выглядела бухта во время Крымской войны, на первых фотографиях. На одном из снимков можно детально рассмотреть бастионы крепости, даже видны отдельные каменные блоки, из которых сложены стены. В основном это окатанные валуны, но видно, что присутствуют и фасонные блоки.

В 1840—1842 годах художник объездил весь полуостров как путешественник, исследователь, живописец, он выразил свои впечатления в серии прекрасных акварелей и гуашей (часть из них хранится в Эрмитаже). Некоторое время Боссоли жил у графа Михаила Воронцова в Алупке, вместе с супружеской парой Воронцовых художник путешествует по старинным местам Крыма.

Карло Боссоли и граф Михаил Воронцов

Одно из таких мест, это «Царская могила Митридата», на ней художник изобразил графа Михаила Воронцова с супругой, и себя, на дальнем плане.

Царская могила Митридата

Плиты пола взломаны, и экскурсовод, очевидно рассказывает, что там, в глубине, спрятаны сокровища.

Могила Митридата, Царский-курган, круглый свод

Хорошо заметно, что каменные блоки сделаны однообразно, а у блоков в при входе еще и выбрана фаска. Это говорит о том, что блоки или отливались или вырезались быстро вращающейся фрезой, что является фактором опережающих технологий. Похоже, что материал, из которого сделаны блоки, это ракушечник.

Могила Митридата, Царский-курган, вход

Данное сооружение ученые относят к 4 веку до н.э. Но простоят блоки из ракушечника столь долго? Мне кажется – нет.

Следующая картина называется «Русское кладбище».

Крым русское кладбище

Очень странное кладбище, находящееся практически в полосе морского прибоя. Наверное, изначально кладбище обустраивали подальше от моря, и хоть на какой-то возвышенности, а на картине видно, что небольшой шторм уже захлестывает старые могилы. Многие кресты уже попадали и их занесло песком. Кресты явно не канонической для православия формы и больше они похожи на форму орденов.

Автор не оставляет тему руин. На картине «Развалины античного Херсонеса» на первом плане изображены останки уже гражданского сооружения, система повторяющихся арок в виде выложенных узоров, сводов, делает здание очень изящным и воздушным. И это, несмотря на то, что от него осталась лишь небольшая стенка. На всех схожих картинах я заметила одну немаловажную деталь. У подножья разрушенных зданий нет обломочного материала. Они стоят на голых скалах и под ними лишь чахлая трава. Все смыло мощным потоком воды. Возле берега стоят руины крепости. А в правом углу картины видны бастионы Севастополя, да… таким он был до Крымской войны.

Останки генуэзской крепости в Инкермане

На картине «Останки генуэзской крепости в Инкермане» центральная башня живописно покрыта буйной зеленью. Под башней видно сооружение, напоминающие пандус или занесенный грязью мост. На ближайших горах нет крупных деревьев, лишь у подножья заметен небольшой кустарник. Вдалеке просматриваются корабли, стоящие в Севастопольской бухте. И сегодня в Инкермане еще стоят развалины генуэзских крепостей.

Инкерман-крепость

Развалины генуэзских крепостей в Судаке

Судак-крепость

На следующей картине «Развалины генуэзской крепости в Судаке» видны два ряда укреплений, расположенных на соседних хребтах, а еще выше, на отдельной горе, расположена башня. С первого взгляда эти крепостные стены выглядят практически целыми, только в двух местах видны небольшие проломы. Наверное, поэтому крепость впоследствии удалось реставрировать, и сейчас множество туристов могут увидеть древние стены, башни, и посмотреть сквозь бойницы на морскую гладь.

От стихии пострадали не только крепости, но и социальные объекты, на картине «Караимское кладбище» видно много разрушенных могил.

Караимское кладбище

плиты от саркофагов хаотично разбросаны по земле, лишь некоторые из них не пострадали. А вдали видны остовы крепости, возможно, это крепость Чуфут-кале. Похоронены здесь в основном караимы – представители весьма загадочного народа. Основная их масса называет своей родиной Крым, но они также есть и в Западной Европе, и в Египте. Национальность эта тюркская по происхождению, но исповедует иудаизм в весьма древней его форме. Одна из версий гласит, что они – потомки хазар, тех самых, с которыми враждовал вещий Олег. На Караимском кладбище можно убедиться, что традиции этой народности отличаются от еврейских.

Много разрушенных зданий можно было увидеть и на равнинной местности. На дальнем плане картины «Степь между Перекопом и Симферополем»

Степь между Симферополем и Перекопом

видны развалины какого-то купольного сооружения. На переднем плане по дороге движется караван кочующих татар, характерная деталь: в телеги запряжены верблюды, а не лошади. На сверхдальнем плане можно разглядеть скифские курганы. И, что характерно, здание еще можно было бы использовать, но уклад жизни тогдашних обитателей Крыма оказался совсем другим.

На картине «Развалины раннехристианской церкви» можно видеть остов когда-то

Развалины раннехристианской церкви

большого храма, а теперь лишь редкие заезжие люди заходят сюда, чтобы полюбоваться былым величием. Здание было очень монументальным, выполненным на высоком архитектурном уровне. Своды храма держались на высоких арочных основаниях, религиозных фресок нигде не видно, остались, лишь голые стены.

На обложке самого альбома «Пейзажи и достопримечательности Крыма» изображена картина «Перекоп».

Титульный лист альбома “Пейзажи и достопримечательности Крыма”

Сначала я даже не обратила на нее внимание, мне она показалась просто обычной, проходной картиной, но она оказалась самой загадочной из всех в данном сборнике.

Перекоп

На центральном плане видны ворота, представляющие собой массивную каменную арку. Сразу обращает на себя внимание интересная деталь: ворота были закиданы на половину грязью, глиной, песком. Сам арочный проход откопали, а вот по бокам спрессованная грязь осталась, и высота холмика с левой стороны арки составляет более четырех метров. На дальнем плане виден пропускной пункт: часовой возле будки, четыре вооруженных всадника, хлипкий деревянный мостик на жалких подпорках, который никак не согласуется с массивными воротами.

Перекоп, Боссоли, дальний план

На сверхдальнем плане расположен какой-то крупный город с высокими куполами храмов, с башнями, на многих зданиях виды высокие шпили, которые упираются в свинцовые тучи, а самый высокий располагается в левой части картины, возможно в крепости. На зданиях, где нет шпилей, видны печные трубы. Время года – конечно же, зима, и зима очень суровая, что нехарактерно для Крыма. Честно говоря, я не сразу смогла определить, на какой местности стоит город и, тем более, что его нет на современных картах.

Но, все же сообразив, что если это название «Перекоп», а из истории мы знаем, что через самое узкое место Крымского полуострова был прорыт глубокий ров, и со стороны Крыма насыпан высокий вал, из этого следует, что город стоял на валу. И мы видим, что мостик перекинут не через реку, а через глубокий ров. Непосредственно к мосту подходит искусственная насыпь со стороны вала.

Карта Перекоп гугл

Самое интересное, что в Google Earth на месте этого города не видно даже остатков фундаментов, а вот остатки крепости-звезды просматриваются хорошо. Возможно город был разрушен в Крымскую войну, но, по официальным данным, город Перекоп был разрушен в 1920 году наступающей Красной армией и больше не восстанавливался.

Такое впечатление, что город с воротам-аркой есть вымысел художника, либо здесь заключено какое-то тайное послание, не зря же он поместил его на заглавный лист. Вот такую загадку подбросил нам Карло Боссоли. А если кто-то, что-либо знает по вышеописанному городу, предложите свой комментарий.

Альбом цветных литографий «Пейзажи и достопримечательности Крыма» увидел свет в 1856 году. Как известно, в то время Европа переживала Восточную (Крымскую) военную кампанию. В том же году К.Боссоли получил заказ от крупного лондонского издательства «Day&Son» на большой альбом с видами Крыма,

Керчь со стороны Ени-Кале

который явился своеобразным «гид де вуайяж» — путеводителем по Крыму для офицеров и солдат союзных армий. Учитывая особое чувство благоговения к крымской земле, а также антимилитаристские настроения Боссоли, можно предположить, что издание альбома было попыткой художника убедить, сколь прекрасна эта земля, уникальны ее памятники, которые необходимо сберечь даже в жестоких баталиях.

Симферополь

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Изображение в заголовке: гравюра Джованни Батиста Пиренези