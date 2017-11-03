Почему из Крыма бегут врачи

В Крыму категорически не хватает врачей. Местные поликлиники и стационары не досчитываются порядка девятисот специалистов разного профиля — для полуострова с населением 2,3 миллиона человек цифра угрожающая! Срочно требуются участковые терапевты и педиатры, а также неврологи, кардиологи, онкологи, диагносты, инфекционисты, гастроэнтерологи… Дефицит практически по всем медицинским направлениям.

Обнародованы эти данные были в минувший вторник министром здравоохранения Тавриды Александром Голенко сразу после его встречи с главой Крыма Сергеем Асеновым. Той, в свою очередь, предшествовала целая череда скандалов в медучреждениях.

Но сначала ещё несколько «говорящих» цифр от Александра Голенко. По его словам, в 2016-м году в Крым прибыло 116 молодых специалистов. Однако многие из них предпочли работать в частных клиниках либо вообще уйти из здравоохранения, цитирую — «не выдержав тяжести ответственности за жизнь и здоровье пациентов». Любопытно, что ещё совсем недавно Александр Иванович уверял крымскую общественность в том, что «у нас, в отличие от других регионов Российской Федерации, платные медицинские услуги не развиты, и мы их не развиваем. Мы обеспечиваем застрахованным гражданам соответствующий уровень медицинской помощи».

Так чего же на самом деле не выдерживают в Крыму начинающие врачи?

Самый громкий скандал текущего года, рассказывается на сайте «Новости Крыма», связан с Алупкой. Оттуда в правительство республики давно поступали жалобы от персонала поликлиники № 3, а потом и от населения. Касались они буквально всего, что имеет отношение к лечению: оснащения больницы, дефицита специалистов, заработной платы сотрудников. Очень долго жалобы оставались, в сущности, без ответа. Не считая, по словам медиков, тех отписок, что приходили из Ялтинской (Ливадийской) городской больницы № 1. В единый комплекс с ней областной минздрав объединил около двух лет назад все медучреждения Алупки. Точнее, то, что от них осталось — поликлинику и стационар, предварительно сократив в последнем число коек и перепрофилировав из круглосуточного в дневной. Детская больница была закрыта. Хотя обслуживала она не только местных ребятишек, но из Симеиза, Кореиза, Гаспры.

Когда количество жалоб, а, точнее, отсутствие действенной реакции на них достигло «критического уровня», медики восстали. И это не фигура речи. В середине сентября один из старожилов поликлиники № 3 хирург Кирилл Копытчук, пригласил в учреждение представителей крымской прессы и под запись на видеокамеру рассказал (и показал), в каких условиях приходится ему с коллегами работать. Это видео корреспонденту «СП» переслали журналисты из Симферополя. В самом Крыму оно мало кого удивило. «Такая ситуация во многих наших городах, — написал мне Сергей Г., врач „от Бога“, потомственный уролог в пятом поколении. — Никогда не думал, что в России, может быть подобное».

Вот несколько цитат из того о чем поделился доктор Копытчук, высказывая своё мнение:

— Работать стало невозможно, с какой стороны не посмотри, — рассказал он. — Необходимые материалы получаем по остаточному принципу, часто негодные к использованию. Рентген не исправен уже несколько месяцев. С середины лета почти вдвое упала зарплата. Медсестры получают на руки нищенские 10−11 тысяч рублей. Почему? Ответа добиться не можем. Врачи обложены штрафами. Например, за то, что принимаем за смену часто больше пациентов, чем положено по регламенту, а, значит, говорят нам, «лечим некачественно». Мне что, выгонять людей, которые не один час отсидели в очереди на прием? Фонд медицинского страхования (ФМС) республики Крым сразу выписывает штраф, требуя при этом, чтобы врачи сами писали заявление по разработанной ими форме: «Прошу принять мое добровольное возмещение суммы причиненного ущерба в размере… Штрафуют и за то, что в день выписки пациентов мы пишем в их больничном листе «жалоб нет», констатируя тем самым, как мне всегда казалось, успех назначенного лечения. Но в ФМС говорят: раз жалоб нет, значит, здоров? Тогда почему держите его лишний день на больничном? Спрашивается: надо выписывать, не глядя? Доктора не выдерживают, уходят. У нас уже нет лора, невропатолога… Я пришел в профессию ещё в годы СССР, застал в Крыму украинские времена — ничего подобного никогда не было!..

Доктора Копытчука поддержал весь коллектив. А также пациенты. В Алупке постоянно проживают около восьми тысяч человек. Немало среди них пенсионеров. Если раньше они в своём курортном городе получали практически всю необходимую помощь, то теперь не всегда могут рассчитывать даже на первичную. При переломах, например, должны ехать в Ялту. Как? Их проблемы.

После того, как видео было показано по местному телевидению, чиновники зашевелились. Но прошло ещё больше месяца, прежде чем глава республиканского минздрава Голенко приехал в Алупку. Едва ли не первое, что услышали от него в поликлинике № 3 — «нездоровый у вас коллектив».

— Мы от этих слов просто опешили, — призналась корреспонденту «СП» медсестра Н. — Человек видит нас всех в первый раз, а уже такие выводы! У нас как раз очень дружный коллектив, поддерживаем друг друга, иначе давно бы разбежались о той безнадеги, которую породила так называемая «реформа здравоохранения».

Одной из медсестер, когда та подошла к министру, чтобы спросить, как с маленькими детьми жить ей на зарплату в 11 тысяч рублей, А И. Голенко стал тыкать пальцем в её расчетный листок: у вас написано 14 тысяч, а не 11. «Это без вычетов», — объясняет она. — «Намерено вводите в заблуждение, да?»…

Спустя несколько дней после этого «высокого визита», я позвонила в алупкинскую поликлинику. Хотелось узнать, как там сейчас — есть ли хоть какие-то «подвижки» в лучшую сторону? И всё ли нормально у Кирилла Копытчука — продолжает работать?

— Кирилл Кириллович в данный момент в отпуске, — ответила корреспонденту «СП» Наталья Давыдкина, педиатр высшей категории. — Всё, что он говорил, правда — и про резко упавшие зарплаты, и про откровенно издевательские условия, в которых приходится работать. С этой «оптимизацией» в Крыму скоро вообще, наверное, не останется больниц и поликлиник. По крайней мере, бесплатных.

«СП»: — А из-за чего зарплата снизилась?

— Мы перестали получать так называемые стимулирующие. Нам говорят «в казне нет денег». Но мы точно знаем, что Ливадийская больница № 1, в комплекс которой мы теперь входим, за минувшее лето зарабатывала не менее 6 миллионов рублей в месяц. По закону 60% от прибыли должно идти на зарплату сотрудников. Нам не идут. На вопрос «почему», главврач Савельев отвечает уклончиво. Мол, какие-то долги у больницы, нужно срочно погасить.

Алупкинская история не единственная, увы, в своем роде. Моя подруга студенческих лет, вышедшая когда-то замуж за крымчанина, поделилась впечатлениями, как весной в Судаке выгоняли на улицу докторские семьи.

— Те приехали к нам ещё в украинские времена по приглашению мэрии, — объясняет подруга. — Получили служебное жилье. С одним я, простудившись, познакомилась лично. Толковый специалист. Было понятно, не «летун». Вдруг узнаю: уезжает. Оказывается, после того, как Крым вернулся в Россию и финансирование медиков пошло через Минздрав РФ, ему и ещё нескольким приезжим, сказали, что не имеют права на муниципальное жилье.

«СП»: — А как вообще в Судаке с врачами?

— Их хронически не хватает уже много лет. Точную цифру не назову, но, наверное, не сильно ошибусь, если скажу, что из каждых трех специалистов одного нет.

Я позвонила в Симферополь, в минздрав Крыма. Там подтвердили «историю в Судаке». Как я поняла, она ещё не закончилась. Ситуацией заинтересовалась прокуратура города.

В Евпатории на всю стотысячную всероссийскую детскую здравницу (а летом численность населения утраивается) всего одна поликлиника. «Очереди сумасшедшие, — вздыхает Валентина Яковлева, пенсионерка, родившаяся в этом городе. — Чтобы попасть к нужному врачу, надо приходить за талоном к шести утра. Муж в последнее время категорически отказывается от медицинской помощи. Лучше, говорит, умереть дома в спокойной обстановке, чем на крыльце больницы… Иногда кажется, что кто-то специально создает такие условия пациентам.

«СП»: — Но зачем?

— Чтобы создать некую протестную ситуацию. Есть же люди, которые продолжат считать наш Крым украинским…

«СП»: — На ваш взгляд, лучше или хуже стало с организацией медицинской помощи на полуострове?

— За весь Крым не скажу, но у нас в Евпатории, мне кажется, хуже. Врачи говорят, все дело в реформе, которую проводит Минздрав. Это какая-то странная реформа, если от неё мы не приобретаем, а теряем.

Местный хирург Сергей Г., я котором я уже говорила, на мой вопрос о зарплатах медиков ответил:

— Оклад врача в стационаре — 19400 тысяч рублей (это без вычетов), примерно столько же и в поликлинике. Есть доплата за стаж, категорию. Стимулирующих и премиальных нет. Работают, кто может, на полторы ставки. Набегает в сумме 32000 руб. Так что те 50 тысяч, о которых говорила, будучи недавно у нас, министр Скворцова, чистой воды блеф. Не знаю никого в нашем городе, кто бы столько получал. Кроме того, в Евпаторийской горбольнице задержки по зарплате стали уже хроническими. Фондом медицинского страхования там было запланировано пролечить около 9 тысяч больных за год, а получается больше, около 11 тысяч.

«СП»: — Ты ведь работал в Саках, где, говорят, условия лучше…

— Я уволился 2 года назад, невозможно стало работать. Стимулирующих и премиальных у врачей, среднего и младшего медперсонала нет. У начальства, насколько я знаю, есть. Сотрудники возмущались, вызывали комиссию, но до общения с ними комиссия не снизошла. В итоге признали, что всё законно. Оборудование по урологии в Саках на уровне, но простаивает, так как работать некому, никто не идёт из-за низкой зарплаты. Врачей не хватает. Хуже всего онкобольным. В Республиканском диспансере очереди километровые, операции идут с большой задержкой.

Что бы кто ни говорил о медицине Тавриды, какие бы факты не приводил, министр Александр Голенко твердит своё: в крымской медицине все хорошо. Врачи ему: зарплата нищенская! Он ответ: а по официальной информации она большая. Они: расходные материалы получаем не качественные, и тех часто не хватает! Министр невозмутимо: не умеете пользоваться! Такое впечатление, что на полуострове есть две системы здравоохранения — одна с криком души медиков, другая — с удобными для чиновников показателями. Как справедливо заметил один мой знакомый крымский доктор — «умеют руководители „включать дурака“, вроде и с народом общаются, и с проблемами знакомы, а всё как было в том месте, что в компетенции проктолога, так и остаётся».