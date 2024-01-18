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Лица советской эпохи. Часть 478. 1960-е. Из жизни отдыхающих. Вып 3

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01. Пляж

02. Пляж.jpg

03. Пляж.jpg

04. Палаточный городок.jpg
04. Палаточный городок

05. Палаточный городок.jpg

06. Палаточный городок.jpg

07. Палатка на берегу моря.jpg
07. Палатка на берегу моря

08. Турбаза «Приморье».jpg
08. Турбаза «Приморье»

09. Турбаза «Приморье».jpg

10. Турбаза «Приморье».jpg

11. Турбаза «Приморье».jpg

12. Набережная в Планерском.jpg
12. Набережная в Планерском

13 Набережная в Планерском.jpg

14. Скульптура «Олень».jpg
14. Скульптура «Олень»

15. Скульптура «Олень».jpg

16. Скульптура «Олень».jpg

17. Скульптура «Олень».jpg

18. Скульптура «Олень».jpg

19. Вид из окна на Карадаг.jpg
19. Вид из окна на Карадаг
20. Вид из окна на Карадаг.jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/9488708.html
Метки: история, коктебель, крым, Россия, фото
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18602 17024
    Руса три часа назад

      А мне понравилось в Шира и в Учуме, там превосходные грязи, минвода,
      огромные озёра с лодочными станциями, пляжи, лечение и было очень вкусное, разнообразное питание в столовой.
      Вечерами концерты приезжих артистов, спортмероприятия, кино и конечно:
      танцы и музыка.

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