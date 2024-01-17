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Лица советской эпохи. Часть 478. 1960-е. Из жизни отдыхающих. Вып 2

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01. Золотой пляж
01. Золотой пляж

02. Золотой пляж

03. Ялта.jpg
03. Ялта

04. Ялта.jpg

05. Ялта. На набережной.jpg
05. Ялта. На набережной

06. Ялта. На Набережной.jpg

07. Ялта..jpg
07. Ялта

08. Ялта..jpg

09. Ялта..jpg

10. Ялта..jpg

11. Ялта. Никитский ботанический сад.jpg
11. Ялта. Никитский ботанический сад

12. Ялта. Никитский ботанический сад.jpg

13. Ялта. Никитский ботанический сад.jpg

14. Ялта. Никитский ботанический сад.jpg

15. Ялта. Никитский ботанический сад.jpg

16. Ялта. Вид в сторону причала Никитского ботанического сада.jpg
16. Ялта. Вид в сторону причала Никитского ботанического сада

17. Ялта..jpg
17. Ялта

18. Ялта. Причал НБС.jpg
18. Ялта. Причал НБС

19. Ялта. Спуск к морю в посёлке Никита.jpg
19. Ялта. Спуск к морю в посёлке Никита

20. Вид на Ялту.jpg
20. Вид на Ялту

21. Ялта.jpg
21. Ялта

22. Ялта.jpg

23. Вид на Ялту.jpg
23. Вид на Ялту
Источник: https://humus.livejournal.com/9486280.html
Метки: история, крым, Россия, фото, ялта
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 18600 17022
    Руса сегодня в 11:20

      Наши предки в большинстве своем отдыхали в Крыму и в других
      регионах СССР по профсоюзным путевкам, которые были недорогими,
      а горящие – вообще бесплатными.

      2
      2
    • 12766 11460
      Валерий час назад

        Фотографии из еще Сталинского социализма, который и был настоящим социализмом

        • 7147 5459
          ИгорьВалерий 26 мин. назад

            Не буду спорить про настоящий при ком, но видел социализм в Прибалтике в 86 примерно году, мы с серыми лицами приехали по тур путевке, прибалты все упитанные. Я там пять кг за 10 дней набрал, хавки завались, и в Питере на следующий год сытно, но люди побледнее. Больше всего меня порАзила Белокуриха примерно в 92 г. Я пришел с женой на танцы, у меня была хорошая физ форма, и вдруг вижу что у двадцати трицати мужиков на манеже физика не хуже а здоровье лучше. И вот вопрос, а кули они делают тут, где все наши рабы с ТЭЦ и других цехов почему их тут нету. Т.е. Валерий, социализм не для всех, я кстати был в том социализме Алтая два дня и то незаконно. Думаю, при Сталине, Крущеве был тот же расклад. Но что бы вы поняли меня до конца, вот еще пизод. Алтай Телецко озеро, совок, теплоход, хипри на борту с авоськами сущек и примой в авоськах стреляют у прихожан сигареты? Зачем? Вот вы поклоник соцма, зачем? Приплыли на мыс Кырсай из лесу выходит девка хиппи подходит к нашим хиппам и просит у них сушку. То как она ела сушку влюбило меня и в совок и в экстрим и все остальные советские виды туризма. Голод лучший повар, в том числе социализма.

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