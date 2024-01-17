Лица советской эпохи. Часть 478. 1960-е. Из жизни отдыхающих. Вып 2
01. Золотой пляж
03. Ялта
05. Ялта. На набережной
07. Ялта
11. Ялта. Никитский ботанический сад
16. Ялта. Вид в сторону причала Никитского ботанического сада
17. Ялта
18. Ялта. Причал НБС
19. Ялта. Спуск к морю в посёлке Никита
20. Вид на Ялту
21. Ялта
23. Вид на Ялту
Наши предки в большинстве своем отдыхали в Крыму и в других
регионах СССР по профсоюзным путевкам, которые были недорогими,
а горящие – вообще бесплатными.
Фотографии из еще Сталинского социализма, который и был настоящим социализмом
Не буду спорить про настоящий при ком, но видел социализм в Прибалтике в 86 примерно году, мы с серыми лицами приехали по тур путевке, прибалты все упитанные. Я там пять кг за 10 дней набрал, хавки завались, и в Питере на следующий год сытно, но люди побледнее. Больше всего меня порАзила Белокуриха примерно в 92 г. Я пришел с женой на танцы, у меня была хорошая физ форма, и вдруг вижу что у двадцати трицати мужиков на манеже физика не хуже а здоровье лучше. И вот вопрос, а кули они делают тут, где все наши рабы с ТЭЦ и других цехов почему их тут нету. Т.е. Валерий, социализм не для всех, я кстати был в том социализме Алтая два дня и то незаконно. Думаю, при Сталине, Крущеве был тот же расклад. Но что бы вы поняли меня до конца, вот еще пизод. Алтай Телецко озеро, совок, теплоход, хипри на борту с авоськами сущек и примой в авоськах стреляют у прихожан сигареты? Зачем? Вот вы поклоник соцма, зачем? Приплыли на мыс Кырсай из лесу выходит девка хиппи подходит к нашим хиппам и просит у них сушку. То как она ела сушку влюбило меня и в совок и в экстрим и все остальные советские виды туризма. Голод лучший повар, в том числе социализма.