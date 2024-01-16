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Лица советской эпохи. Часть 478. 1960-е. Из жизни отдыхающих

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01. Мисхор. Пляж
01. Мисхор. Пляж

02. Мисхор. Пляж.jpg

03. Мисхор. Вход на причал.jpg
03. Мисхор. Вход на причал

04. Столовая «Мисхор».jpg
04. Столовая «Мисхор»

05. Столовая «Мисхор».jpg

06. Кореиз. Дом отдыха «Красное знамя».jpg
06. Кореиз. Дом отдыха «Красное знамя»
07. Кореиз. Дом отдыха «Красное знамя».jpg

08. Кореиз. Дом отдыха «Красное знамя».jpg

09. Кореиз. Дом отдыха «Красное знамя».jpg

10. Кореиз. Дом отдыха «Красное знамя».jpg

11. Кореиз. Дом отдыха «Красное знамя».jpg

12. Кореиз. Дом отдыха «Красное знамя».jpg

13. Кореиз. Дом отдыха «Красное знамя».jpg

14. Кореиз. Дом отдыха «Красное знамя».jpg

15. Кореиз. Дом отдыха «Красное знамя».jpg

16. Кореиз. Дом отдыха «Красное знамя».jpg
Источник: https://humus.livejournal.com/9483528.html
Метки: история, кореиз, крым, мисхор, Россия, фото
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