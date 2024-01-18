Часть 21. Эпоха Павла Первого/ Кирилл Назаренко и Егор Яковлев
Продолжение видеоцикла «История России: главное». В этом выпуске Кирилл Назаренко рассказывает о следующем этапе отечественной истории – правлении Павла Первого.
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Комментарий редакции
Основные тезисы данной лекции по истории России времен Павла I:
1. В отличие от распространенного мнения, Павел I во многом продолжал политику своей матери Екатерины II, особенно в отношении крепостного права, которое считал благом для России.
2. Павел активно раздавал государственных крестьян помещикам – за 4 года правления он раздал их почти столько же, сколько Екатерина за 34 года.
3. Павел I был последним российским монархом, который положительно оценивал крепостное право, последующие императоры считали его злом, но неизбежным.
4. Павел пытался реанимировать средневековые рыцарские идеалы и феодальные институты как средство борьбы с идеями Французской революции.
5. Павел I первым из монархов понял, что Наполеон Бонапарт знаменует конец революционной Франции, и предложил ему императорский титул.
6. Павел провёл ряд реформ в армии, навёл порядок, искоренил злоупотребления, что вызвало недовольство части дворянства.
7. Заговор против Павла I был успешен во многом благодаря тому, что произошёл в Петербурге и во дворце.
Вывод: несмотря на ряд противоречий, Павел I проводил взвешенную консервативную политику, опираясь на традиционные устои Российской империи. Его правление завершилось дворцовым переворотом.