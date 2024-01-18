Главная » Видео, История, Мировоззрение

Часть 21. Эпоха Павла Первого/ Кирилл Назаренко и Егор Яковлев

16 0


Продолжение видеоцикла «История России: главное». В этом выпуске Кирилл Назаренко рассказывает о следующем этапе отечественной истории – правлении Павла Первого.
#цифроваяистория #егоряковлев #кириллназаренкоци #историяроссииглавное

Комментарий редакции

Основные тезисы данной лекции по истории России времен Павла I:

1. В отличие от распространенного мнения, Павел I во многом продолжал политику своей матери Екатерины II, особенно в отношении крепостного права, которое считал благом для России.

2. Павел активно раздавал государственных крестьян помещикам – за 4 года правления он раздал их почти столько же, сколько Екатерина за 34 года.

3. Павел I был последним российским монархом, который положительно оценивал крепостное право, последующие императоры считали его злом, но неизбежным.

4. Павел пытался реанимировать средневековые рыцарские идеалы и феодальные институты как средство борьбы с идеями Французской революции.

5. Павел I первым из монархов понял, что Наполеон Бонапарт знаменует конец революционной Франции, и предложил ему императорский титул.

6. Павел провёл ряд реформ в армии, навёл порядок, искоренил злоупотребления, что вызвало недовольство части дворянства.

7. Заговор против Павла I был успешен во многом благодаря тому, что произошёл в Петербурге и во дворце.

Вывод: несмотря на ряд противоречий, Павел I проводил взвешенную консервативную политику, опираясь на традиционные устои Российской империи. Его правление завершилось дворцовым переворотом.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dZk7Y7u_aaI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Часть 20. Эпоха Екатерины Великой / Кирилл Назаренко и Егор Яковлев
Часть 19. Эпоха дворцовых переворотов/ Кирилл Назаренко и Егор Яковлев
Тамплиеры. Новая волна
Противоборство язычества и христианства в X веке
По Новостям и Событиям: На Заре Справедливости

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru