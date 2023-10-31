Продолжение видеоцикла История России: главное. В этом выпуске Кирилл Назаренко рассказывает об эпохе Екатерины Второй, ее внешней и внутренней политике, отношениях с супругом Петром Третьим и сыном Павлом Первым и объясняет, почему императрица по праву может считаться успешной пиарщицей своего времени.

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Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Екатерина II создала образ просвещенной государыни в глазах европейских философов. Она активно переписывалась с ними и проводила успешный пиар.

2. Внутренняя политика Екатерины во многом продолжала линию предыдущих монархов, особой оригинальности не было. Она укрепила власть дворянства.

3. При Екатерине усилилось крепостное право, но это было общеевропейским процессом, а не личной виной императрицы.

4. Екатерина провела административную реформу и ввела губернии. Губернатор был фактически неограниченным хозяином в губернии.

5. В уездах власть полностью перешла в руки дворянства во главе с предводителем дворянства.

6. Екатерина пыталась найти опору в купечестве, но оно не проявило самостоятельных политических амбиций.

7. Во внешней политике Екатерина проводила гибкую линию, успешно лавировала между державами.

8. При Екатерине произошли три раздела Польши, присоединены Крым и Новороссия. Это был пик территориальной экспансии России.

9. Екатерининская эпоха – один из пиков экономического и военного могущества Российской империи.

Вывод: Правление Екатерины II было периодом расцвета и усиления Российской империи, несмотря на сохранение крепостничества. Екатерина умело пользовалась обстоятельствами для расширения границ и упрочения международных позиций страны.