Комментарий редакции

Продолжение видеоцикла «История России: главное». В этом выпуске Кирилл Назаренко рассказывает об эпохе Дворцовых переворотов и причинах этих событий, а также отвечает на вопросы «почему убийство Павла Первого к дворцовым переворотам не относится» и «чем отличается переворот от революции».

Основные тезисы беседы о дворцовых переворотах в России в XVIII веке:

1. Дворцовые перевороты – это захват власти узким кругом заговорщиков, обычно при поддержке гвардии. Они отличаются от революций тем, что не меняют социально-экономический строй.

2. Первым дворцовым переворотом считается возведение на престол в 1725 году Екатерины I, жены Петра I.

3. Гвардия стала политической силой, определяющей наследника престола. Она выражала интересы дворянства.

4. Дворцовые перевороты были связаны с нестабильностью, которая была вызвана указом Петра I о праве монарха назначать преемника.

5. Все монархи после Петра I были его родственниками и продолжали его политику модернизации.

6. Дворянство активно участвовало в политической борьбе, отстаивая самодержавие от олигархов-верховников.

7. Елизавета Петровна и Екатерина II умело манипулировали гвардией для захвата власти.

Вывод: дворцовые перевороты отражали борьбу за власть в высших эшелонах общества, но не затрагивали основы государственного строя и политического курса России.