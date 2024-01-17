Комментарий редакции

Дело – труба. Катастрофа с ЖКХ в России. Коммунальный коллапс в России. Уже более чем в 20 регионах России есть проблемы с теплоснабжением. Повсеместные аварии сетей стали трендом этой зимы. Как так получилось? Ведь в сферу ЖКХ вложили огромное количество денег. Износ сетей и оборудования крайне высок. Какое решение видят законодатели, расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика Инфо.

Ключевые тезисы беседы:

1. Проблема изношенности теплосетей и оборудования очевидна, менее очевидна проблема неэффективного управления системой теплоснабжения.

2. После реформ 90-х годов система ЖКХ была фактически разрушена, многие котельные были приватизированы, что привело к снижению эффективности.

3. Для модернизации системы теплоснабжения необходимо провести технический аудит всех котельных и теплосетей.

4. План вливания 150 млрд рублей в год недостаточен для модернизации более 17 тыс. котельных по стране.

5. Необходимо национализировать котельные по результатам аудита их технического состояния.

6. Требуется тесная координация планов модернизации теплоснабжения с планами развития городов.

Вывод: для решения проблемы изношенности системы теплоснабжения в России требуется комплексный подход – технический аудит, координация планов модернизации с градостроительными планами, возможная национализация котельных и увеличение финансирования. Без системного подхода вложение средств может быть неэффективным.