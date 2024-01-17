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Дело – труба! Коммунальный коллапс в РФ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

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Дело – труба. Катастрофа с ЖКХ в России. Коммунальный коллапс в России. Уже более чем в 20 регионах России есть проблемы с теплоснабжением. Повсеместные аварии сетей стали трендом этой зимы. Как так получилось? Ведь в сферу ЖКХ вложили огромное количество денег. Износ сетей и оборудования крайне высок. Какое решение видят законодатели, расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика Инфо.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Проблема изношенности теплосетей и оборудования очевидна, менее очевидна проблема неэффективного управления системой теплоснабжения.

2. После реформ 90-х годов система ЖКХ была фактически разрушена, многие котельные были приватизированы, что привело к снижению эффективности.

3. Для модернизации системы теплоснабжения необходимо провести технический аудит всех котельных и теплосетей.

4. План вливания 150 млрд рублей в год недостаточен для модернизации более 17 тыс. котельных по стране.

5. Необходимо национализировать котельные по результатам аудита их технического состояния.

6. Требуется тесная координация планов модернизации теплоснабжения с планами развития городов.

Вывод: для решения проблемы изношенности системы теплоснабжения в России требуется комплексный подход – технический аудит, координация планов модернизации с градостроительными планами, возможная национализация котельных и увеличение финансирования. Без системного подхода вложение средств может быть неэффективным.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sTZnylB6B0g
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 11943 9215
    chu 26 мин. назад

      Глупости.
      Приватизация котельных была для личного обогощения.
      Если центральная котельная была не выгодной или не обеспечивала пиковые нагрузки (это вообще смешно), то ставили частные мелкие котельные.
      Подсоединение в одну сеть от ТЭЦ мелких котельных влечет общую систему и очистку котла от общей воды. В частных котельных система должна быть замкнутой.
      Глупости не городите господин Марцинкевич. Это общественно наработанные глупости чтобы уйти от ответственности.
      Нужно сейчас не вкладывать деньги потому что вдруг так получилось, а сажать собственников котельных. Даже если уже кто то помер и передал, то кто то ведь согласился принять такую собственность.

    • 26711 24829
      жора шапов 19 мин. назад

        Про контроль вбрасываемого бабла автор забыл. И про независимый технический контроль с приёмкой тоже. Только где это “независимое” взять ,- кокой-то капитализьм на дворе..

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