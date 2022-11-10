Нерешаемые десятилетиями проблемы ЖКХ громко напомнили о себе в конце октября, когда сточные воды залили несколько городских районов Волгограда. Из-за аварии без воды и отопления остались 189 многоквартирных домов, а также шесть лечебных учреждений. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров назвал прорыв канализационной сети крупнейшей за 10 лет техногенной катастрофой в городе.

В качестве причины аварии власти Волгограда назвали установленные в 1970-е годы прошлого столетия металлические трубы, вместо которых надо было использовать бетонные конструкции. ЧП в Волгограде послужило предупреждением чиновникам всех мастей, что такие прорывы коммуникаций могут прокатиться по всей стране. Депутаты Госдумы не раз предупреждали, что из-за плохого состояния систем ЖКХ в небольших городах возникает опасность техногенных катастроф. По данным Минстроя, в стране нужно срочно заменить порядка 31% сетей теплоснабжения, более 45% сетей водоотведения и более 43% сетей водоснабжения. Есть регионы, в которых инженерным коммуникациям более 90 лет.

Об абсолютном износе коммунальной инфраструктуры в стране не раз заявлял Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Несколько лет назад Минстрой разработал программу «60 плюс», которой предусматривалась поддержка муниципальных образований с наиболее изношенными коммунальными сетями. Но стремительно разрушающаяся инфраструктура напомнила, что уже не до экспериментов: надо срочно менять трубы, пока техногенные катастрофы не захлестнули всю страну.

Летом этого года вопрос модернизации ЖКХ был вынесен на Президиум Госсовета. На нём президент РФ прямо сказал: «Мы не добьёмся реальных изменений в повышении качества услуг ЖКХ до тех пор, пока всё это хозяйство висит на старой, обветшавшей инфраструктуре». Было решено запустить всероссийскую комплексную программу модернизации ЖКХ с целью «консолидировать, привлечь сюда солидные инвестиции», объём которых должен быть увеличен в разы.

Не дожидаясь от Минстроя концепции очередной реформы ЖКХ, в январе этого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансировании модернизации ЖКХ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ): в течение четырех лет на замену труб и других коммуникаций предполагалось выделить регионам 150 млрд рублей в качестве кредитов под 3% годовых на срок до 25 лет. Но уже в августе выходит новое распоряжение за подписью Мишустина об ускорении привлечения средств Фонда национального благосостояния на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах. 150 млрд рублей будут направлены на латание дыр в жилищно-коммунальной сфере в ускоренном порядке до конца 2023 года. В целом на эту программу будет выделено около 750 млрд рублей. И это только начало. На обновление обветшавшей структуры жилищно-коммунального хозяйства, по расчетам Минстроя, потребуются триллионы. На Госсовете предлагалось выделять на модернизации отрасли от 150 млрд рублей до 300 млрд рублей в год.

Уже в этом году в стране к зиме заменят 17 тыс. км тепловых, 66 тыс. водопроводных, 22,5 тыс. канализационных сетей. Впервые за 30-40 лет к решению проблем жилищно-коммунального хозяйства применён системный подход. Удешевить «коммунальный проект» можно за счёт использования сверхпрочных полимерных труб со сроком службы 50 и более лет, которые научились делать в России. В городе Новомосковске Тульской области открыли производство недорогих полимерных профилей, с помощью которых можно восстанавливать трубопроводы без их демонтажа и остановки работы коммунальных сетей.

Власти наконец-то осознали, что без участия государства проблемы жизненно важной отрасли не решить. Чтобы деньги не разворовали, у сетевого хозяйства должен быть хозяин. А у нас, как выяснилось, половина инженерных сетей по всей стране никому не принадлежит.

На балансе местных администраций «зависли» трансформаторные подстанции, канализационные трубы, коллекторы и прочее хозяйство. Местные чиновники живут надеждами на частного инвестора и не торопятся передавать их ресурсоснабжающим организациям, которые и должны их профессионально обслуживать. А в случае очередного ЧП спешат обратиться к Москве с протянутой рукой.

Ситуация в пережившем коллапс Волгограде заставляет сомневаться в том, что частник решит проблемы запущенной отрасли. Концессионер, в ведении которого находятся коммунальные сети Волгограда, в чрезвычайной ситуации оказался настолько беспомощным, что ликвидировать прорыв коллектора пришлось с помощью сторонней организации. В итоге, когда почти 200 000 жителей города-миллионника остались без воды и тепла, власти вынуждены были взять на себя затраты по спасению города от хлынувших на улицы нечистот. Во сколько обойдётся ликвидация аварии и её последствий, говорить пока рано. Но уже сегодня ясно, что речь идёт не только о замене труб, но и о восстановлении территорий и объектов, разрушенных фекальными стоками. А это может обойтись городу уже не в десятки, а сотни миллионов рублей.

С каждым годом проблемы ЖКХ из-за стареющей инфраструктуры нарастают как снежный ком. Не получая качественных услуг, всё больше граждан отказываются платить за квартиру.

Объём долгов по ЖКХ достиг рекордные 1,4 триллиона рублей (804 миллиарда относится к населению, а остальные 600 – к бизнесу). Заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько признал, что вернуть эти долги практически невозможно.

В этом году Минэкономразвития приняло решение повысить коммунальные тарифы внепланово, наперёд, и сразу на 9%. Если учесть, что в июле текущего года тарифы уже поднимались на 4%, то за год мы имеем 13% (до сих пор, заметим, тарифы индексировались два раза в год – в январе и июле примерно на 4%). При этом власти уверяют, что на протяжении 2023 года новых повышений не будет. Формально законодательство не нарушается: тарифы не поднимаются выше инфляции. А она сейчас как раз на уровне 13%. Но кто мешает в нынешних условиях узаконить рост тарифов ЖКХ на 20%? Такой уровень эксперты считают «экономически обоснованным».

Многим жильцам кажется, что за квартиру они платят слишком много, а управляющие компании пытаются доказать, что собранных с жильцов средств не хватает на качественное обслуживание многоквартирных домов. Зарплаты большинства россиян настолько малы, что оплата услуг ЖКХ ложится на них непосильным грузом. По данным международной социальной сети Numbeo, в 2021 году во Франции коммунальные платежи были всего на 900 рублей дороже, чем в России, а в Австралии, Южной Корее, Канаде, Новой Зеландии, Испании, Финляндии даже дешевле по отношению к уровню доходов населения. Доля расходов на квартплату у нас, по расчётам Numbeo, год назад превышала 14% от средней зарплаты, в Белоруссии – всего 6%. В Великобритании – 4,4%, во Франции и того меньше. Зато жители Венесуэлы за коммуналку отдают 62% своего дохода. Энергетический кризис Европы внёс свои коррективы, вызвав волну возмущения простых граждан. Однако последствия отказа от российских энергоносителей могли быть ещё хуже, если бы инженерные сети в этих странах были такими же дырявыми, как у нас. Вот почему первейшая задача для нас – модернизация отрасли, которая, как полагают чиновники, и должна снизить затраты на выработку тепла и энергоресурсы.

Минстрою хочется решать проблемы жизненно важной отрасли как можно скорей – все и сразу, включив расходы на «строительство и обслуживание «цифровой инфраструктуры» в тарифы на тепло и воду. Однако Союз управляющих компаний и ФАС не поддержали это предложение, посчитав, что оно приведёт к росту тарифов, и тогда, чтобы компенсировать издержки, придётся снижать стоимость других услуг.

Кстати, наиболее продвинутые управляющие компании, не дожидаясь команды сверху, начали внедрять у себя цифровую диспетчеризацию. Специальные компьютерные программы позволяют предвидеть поломки оборудования и предотвращать аварии.

Для этого достаточно установить датчики на критических участках инфраструктуры и может даже на каждой из деталей, которая подвержена наибольшему износу. Специальная программа выведет на экран компьютера и мобильного телефона все показатели, и если что-то случилось в бойлерной, произошло остывание котлов, об этом сразу оповестит «умное оборудование». Непредсказуемые аварии при таком подходе практически исключены.

К сожалению, цифровизацию отрасли чиновники понимают по-разному. Руководители управляющих компаний из Подмосковья пожаловались мне, что их завалили ненужной работой. Ответственные сотрудники должны ежедневно обходить закреплённые за ними участки, производить фотофиксацию их текущего состояния, наличие неубранного мусора, повреждённых элементов и вносить через специальное приложение эти данные в общую систему. Для реализации областной программы по фотофиксации пришлось всем дворникам покупать мобильные телефоны, чтобы они фотографировали, например, отсутствие сосулек. Надо было ежедневно обходить каждый дом, осматривать все его углы, крыши, козырьки у входных дверей, чтобы показать, что на нём нет сосулек, да ещё и зафиксировать место съёмки при включённой геолокации. Всё это создавало проблемы не только управляющим компаниям, но и самим разработчикам программы, которым в срочном порядке пришлось создавать чат поддержки пользователей. Возникли сложности с техническим сопровождением. Если учесть, что в небольшом городе обычно 1000 высотных домов, то только по одному муниципалитету в сеть попадают сотни тысяч (!) изображений. Сможет ли виртуальная машина, не говоря уже о контролёрах, справиться с огромным потоком информации в масштабах всей области? Да и что изменит такая надуманная компьютеризация? Деятельность управляющих компаний регламентируется законами и постановлениями Правительства, в которых всё расписано до мелочей. За работой управляющих компаний следят жилинспекции, местные власти и жители. В любой момент они могут отказаться от услуг одной управляющей компании и на общем собрании выбрать себе другую.

В прошлом году Минстрой РФ вынес на общественное обсуждение проект «Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года», в котором предусмотрено создание региональных операторов. Концепция вызвала множество вопросов и у тех, кто обслуживает многоквартирные дома, и у общественных организаций, защищающих права жильцов.

Одно дело, если с внедрением единых стандартов обслуживания жилфонда государство возьмёт под своё крыло всю сферу ЖКХ вместе с финансированием. И совсем другое, – если все собранные за квартплату средства окажутся в руках одного регоператора, который будет решать, какую зарплату назначить дворнику или сантехнику, кому и сколько денег выделить на закупки материалов, запчастей, оборудования. Спрашивать-то за конечный результат будут с управляющих компаний. Может случиться так, что регоператор потребует от них отчитываться за каждый шуруп, писать кучу отчётов с указанием того, почему он сломался и кто его вкручивал. Смогут ли под таким «колпаком» работать управляющие компании?

Чтобы переформатировать работу ЖКХ в таком ключе, придётся отменять Жилищный кодекс, постановления Правительства РФ, регламентирующие работу управляющих компаний. Понятно, сегодня для этого не самое подходящее время. Надо действовать быстро и при этом не натворить новых ошибок.

Можно, как заметил В.В. Путин, по-разному расставлять стулья, принимать разные решения, но если, грубо говоря, трубы гнилые, ничего принципиально не изменится. С них и надо начинать спасать жизненно важную отрасль.





