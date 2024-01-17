Андрей Школьников: Покупки лояльности бУкраины не будет
Периодически возникают вопросы и предложения в части работы с населением бУкраины во время и после завершения военных действий. Суть которых – информирование, успокоение, утешение, объяснение, как их обманывали, возложение всей вины на Запад и киевский режим, вплоть до формирования «правительства в изгнании». Ничего в таком ключе делаться не будет, что верно в стратегическом горизонте. Время консервативного лечения ушло – только хирургия. Украинская нация, как общность и система, через поколение сократится в разы, а после исчезнет, хотя люди останутся. Россия не будет заниматься успокоением, искать компромиссы, уговаривать, обещать и покупать лояльность населения бУкраины. Более в ментальную ловушку «правильных и хороших украинцев» не попадём.
Населению бУКраины будет предложено много больше – стать русскими, какими они и были ранее. Волей судеб они оказались на оккупированной нацистами и Западом территории, им приходилось приспосабливаться, теперь можно перестать это делать. Людям будет дан шанс сделать вид, что «политическое украинство» было лишь мимикрией и приспособлением, иначе было не выжить в тех условиях. Территории Новороссии, в широком, современном понимании, войдут в состав России обычными областями, обманутое нацистами население получит шанс встроиться в общество, тоже стать победителями. Всё.
Для вновь ставшего русским человека не будет вопроса: «Кто виноват?». Ответ очевиден – киевские гаулейтеры и их западные хозяева, как было после прихода Красной армии, такой и будет информационная политика. Кто готов – останется жить или переедет в глубину России, шанс на гражданство дадут очень многим. Кто не согласен – сможет убежать на запад вместе с отступающими оккупантами.
Противостояние с Западом на этом не закончится, перед внутренними «несогласными», стать оппозицией им не позволят, будет стоять простой выбор: признать воссоединение Новороссии или стать социальным аутсайдером, для которого закрыты все дороги. Для особо рьяных и активных будет статус инагента и/или отъезд в благословенный западный мир, в поисках себя и работы. Не нужно забывать, как Владимир Путин ведёт переговоры – каждое последующее предложение хуже предыдущего.
Населению бУкраины нужно привыкать к совершенно другой модели общения с государством, вариант: «Государство нас не трогает, мы ничего у него не просим» в России не работает. Не существует хтонической и злобной сущности, что только и ждёт, как бы сделать гадость. Пыхтение и нежелание работать отдельных чиновников – обычное дело, на него не надо обращать внимание, главное все запросы и заявления фиксировать – в электронном виде или письменно. Нужно учиться писать жалобы, вести переписку и требовать, а не робко спрашивать ленивого чиновника в окне.
Типовые вопросы тогда будут решаться, любой отказ надо требовать в письменном виде и жаловаться, если нарушены права. Ещё раз, никто не будет покупать лояльность и компенсировать сверх обещанного, но положенное можно получить. Обратная сторона – требования государства обязательны, а не факультативны, к этому надо привыкать. Думаю, после людоловов киевского режима, когда любая прогулка или поездка может закончиться в Авдеевке, а потом перед ап. Петром, изменит отношение. Ограниченные и прозрачные требования государства в России будут смотреться совсем по-другому.
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Большинство населения Украины радостно примет интеграцию с Россией, так как устало от террора киевского режима.
2. Маргинальная часть населения, не согласная с интеграцией, сможет эмигрировать на Запад.
3. Россия не будет заигрывать с населением Украины, а просто интегрирует его как свои территории.
4. Населению придётся принять российскую государственную модель, чтобы избавится от террора украинской.
Вывод: Согласно автору, большинство украинцев с радостью примет интеграцию с Россией после страданий от киевского режима.
Примерно . Только это надо ещё сделать на штыках. И не забывать палкой по голове , периодически.
Давно пора, иначе зачем РФ, например, тысячи танков и сотни военных самолетов. Надо осуществлять СВО по-настоящему, а не тянуть резину.
Попытка минимизировать свои людские потери.
И , возможно , не готов ещё гауляйтер (Кум, например) со своей командой (шоблой).
Недавно он(Кум) “жалел украинцев” , будучи из G2-ы.
А чё там за буза в Башкирии ?
Состоялся суд над лидером движения “Башкорт”, которое признали экстремистским. Кто-то организовал толпу, а ОМОН её разгонял.
А. Пробуют..
https://svpressa.ru/society/news/401771/
Прав, конечно.
Только болтать,- не мешки таскать.
Позднее зажигание. Власти сами создали ситуацию в стране, а теперь вынуждены принимать срочные и жесткие меры.
Или принимать формально.
“Понты бросил” ещё какой-то узбек с уз/диаспоры.
Кстати, в некотором смысле правильно (про национальность), так как он не забыл про свою самоидентификацию и идентичность.
Очень занимательная история в Башкирии,которая длится ….. 10 лет.
Думаю, что не только там.
Понятно.
Покупка лояльности – как то все сложно.
Россия будет заигрывать с населением – это как то странно.
Население хочет вступить в состав России – это как то интересно.
1. Простой арифметический расчет показывает, что Россия не сможет прокормить 40 млн населения.
2. Украинцы должны сами передумать идти в Европу и начать идти к России чтобы не было оккупации.
3 Россия полностью независима от Украины и Украина сама должна строить свою страну так как хочет украинский народ.
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Россия поможет.
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Нужно убрать из своей украинской Земли нерусские интересы.
Так Вы с какой планеты? Там не знают, вероятно, что население Украины на сегодня гораздо меньше 40 миллионов. Снова Вам это повторяю.
П.С. На 1991 год было 52 миллиона душ.
В РФ тоже неруские интересы.
Очень странно Шапов что ты так тщательно защищаешь еврейскую хунту на Украине, и так тщательно ненавидишь все русское.
У тебя явно какие то проплаченные интересы чтобы Украины и украинского народа не было.
Спасибо что побеспокоил.
На здоровье.
Приведите примеры вот этого Вашего :
“Очень странно Шапов что ты так тщательно защищаешь еврейскую хунту на Украине, и так тщательно ненавидишь все русское.
У тебя явно какие то проплаченные интересы чтобы Украины и украинского народа не было.” – сейчас.
Не приведёте, буду считать Вас окончательным брехуном и неадекватным ником.
Во первых нет никаких оснований чтобы я вам что то приводил.
У вас не было ни одного коммента где вы за Россию за русских и за киевскую Русь.
Ни одного направления вашей мысли не было что вы за Украину и украинцев которые всегда жили вместе с Россией.
А хамить некрасиво и обзывать брехуном и неадекватным. Это проявление ненависти и оскорбление.
Ну, то есть это Ваш ничем не подкреплённый и конкретно необоснованный вывод -коммент. Т.е. враньё.
Поэтому я заявляю, что ник chy для меня есть окончательный брехун и неадекватный ник.
Всего доброго.
Жора Шапов (ник)
А это от девочки Маши :
“Москва, 17 января, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Бригада главы киевского режима Владимира Зеленского поставила на карту существование Украины и её людей, которые лишены права самим решать свою судьбу, сообщила на брифинге 17 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что военнослужащие ВСУ «будут сражаться лопатами», если у них закончится оружие, потому что на карту поставлено существование страны.
«Жаль, он не сказал, кто конкретно поставил на карту существование Украины. Именно эта бригада, бригада Зеленского, поставила на карту всё, что было на Украине — в первую очередь людей, ресурсы, земли даже. Это же сделал в том числе Кулеба, но он об этом не говорит», — сказала Захарова.”
Только она не сказала, что именно это и есть задача зелёного кагала.
Швеция начала акцию по призыву иммигрантов на военною службу.
Думаю за ней последуют остальные.Возможно уже этой весной увидим этих”воинов” в Украине.
Хотят убить два зайца: избавиться от иммигрантов и за счет их же оказать помощь киевской бригаде в пополнении пушечного мяса.
Они туда попали не случайно,их как раз для этих целей и запускали.Просто интересно чем и как будет отвечать РФ.