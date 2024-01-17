Периодически возникают вопросы и предложения в части работы с населением бУкраины во время и после завершения военных действий. Суть которых – информирование, успокоение, утешение, объяснение, как их обманывали, возложение всей вины на Запад и киевский режим, вплоть до формирования «правительства в изгнании». Ничего в таком ключе делаться не будет, что верно в стратегическом горизонте. Время консервативного лечения ушло – только хирургия. Украинская нация, как общность и система, через поколение сократится в разы, а после исчезнет, хотя люди останутся. Россия не будет заниматься успокоением, искать компромиссы, уговаривать, обещать и покупать лояльность населения бУкраины. Более в ментальную ловушку «правильных и хороших украинцев» не попадём.

Населению бУКраины будет предложено много больше – стать русскими, какими они и были ранее. Волей судеб они оказались на оккупированной нацистами и Западом территории, им приходилось приспосабливаться, теперь можно перестать это делать. Людям будет дан шанс сделать вид, что «политическое украинство» было лишь мимикрией и приспособлением, иначе было не выжить в тех условиях. Территории Новороссии, в широком, современном понимании, войдут в состав России обычными областями, обманутое нацистами население получит шанс встроиться в общество, тоже стать победителями. Всё.

Для вновь ставшего русским человека не будет вопроса: «Кто виноват?». Ответ очевиден – киевские гаулейтеры и их западные хозяева, как было после прихода Красной армии, такой и будет информационная политика. Кто готов – останется жить или переедет в глубину России, шанс на гражданство дадут очень многим. Кто не согласен – сможет убежать на запад вместе с отступающими оккупантами.

Противостояние с Западом на этом не закончится, перед внутренними «несогласными», стать оппозицией им не позволят, будет стоять простой выбор: признать воссоединение Новороссии или стать социальным аутсайдером, для которого закрыты все дороги. Для особо рьяных и активных будет статус инагента и/или отъезд в благословенный западный мир, в поисках себя и работы. Не нужно забывать, как Владимир Путин ведёт переговоры – каждое последующее предложение хуже предыдущего.

Населению бУкраины нужно привыкать к совершенно другой модели общения с государством, вариант: «Государство нас не трогает, мы ничего у него не просим» в России не работает. Не существует хтонической и злобной сущности, что только и ждёт, как бы сделать гадость. Пыхтение и нежелание работать отдельных чиновников – обычное дело, на него не надо обращать внимание, главное все запросы и заявления фиксировать – в электронном виде или письменно. Нужно учиться писать жалобы, вести переписку и требовать, а не робко спрашивать ленивого чиновника в окне.

Типовые вопросы тогда будут решаться, любой отказ надо требовать в письменном виде и жаловаться, если нарушены права. Ещё раз, никто не будет покупать лояльность и компенсировать сверх обещанного, но положенное можно получить. Обратная сторона – требования государства обязательны, а не факультативны, к этому надо привыкать. Думаю, после людоловов киевского режима, когда любая прогулка или поездка может закончиться в Авдеевке, а потом перед ап. Петром, изменит отношение. Ограниченные и прозрачные требования государства в России будут смотреться совсем по-другому.

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Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Большинство населения Украины радостно примет интеграцию с Россией, так как устало от террора киевского режима.

2. Маргинальная часть населения, не согласная с интеграцией, сможет эмигрировать на Запад.

3. Россия не будет заигрывать с населением Украины, а просто интегрирует его как свои территории.

4. Населению придётся принять российскую государственную модель, чтобы избавится от террора украинской.

Вывод: Согласно автору, большинство украинцев с радостью примет интеграцию с Россией после страданий от киевского режима.