Главная » Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии, Политика

Андрей Школьников: Покупки лояльности бУкраины не будет

120 23

Периодически возникают вопросы и предложения в части работы с населением бУкраины во время и после завершения военных действий. Суть которых – информирование, успокоение, утешение, объяснение, как их обманывали, возложение всей вины на Запад и киевский режим, вплоть до формирования «правительства в изгнании». Ничего в таком ключе делаться не будет, что верно в стратегическом горизонте. Время консервативного лечения ушло – только хирургия. Украинская нация, как общность и система, через поколение сократится в разы, а после исчезнет, хотя люди останутся. Россия не будет заниматься успокоением, искать компромиссы, уговаривать, обещать и покупать лояльность населения бУкраины. Более в ментальную ловушку «правильных и хороших украинцев» не попадём.

Населению бУКраины будет предложено много больше – стать русскими, какими они и были ранее. Волей судеб они оказались на оккупированной нацистами и Западом территории, им приходилось приспосабливаться, теперь можно перестать это делать. Людям будет дан шанс сделать вид, что «политическое украинство» было лишь мимикрией и приспособлением, иначе было не выжить в тех условиях. Территории Новороссии, в широком, современном понимании, войдут в состав России обычными областями, обманутое нацистами население получит шанс встроиться в общество, тоже стать победителями. Всё.

Для вновь ставшего русским человека не будет вопроса: «Кто виноват?». Ответ очевиден – киевские гаулейтеры и их западные хозяева, как было после прихода Красной армии, такой и будет информационная политика. Кто готов – останется жить или переедет в глубину России, шанс на гражданство дадут очень многим. Кто не согласен – сможет убежать на запад вместе с отступающими оккупантами.

Противостояние с Западом на этом не закончится, перед внутренними «несогласными», стать оппозицией им не позволят, будет стоять простой выбор: признать воссоединение Новороссии или стать социальным аутсайдером, для которого закрыты все дороги. Для особо рьяных и активных будет статус инагента и/или отъезд в благословенный западный мир, в поисках себя и работы. Не нужно забывать, как Владимир Путин ведёт переговоры – каждое последующее предложение хуже предыдущего.

Населению бУкраины нужно привыкать к совершенно другой модели общения с государством, вариант: «Государство нас не трогает, мы ничего у него не просим» в России не работает. Не существует хтонической и злобной сущности, что только и ждёт, как бы сделать гадость. Пыхтение и нежелание работать отдельных чиновников – обычное дело, на него не надо обращать внимание, главное все запросы и заявления фиксировать – в электронном виде или письменно. Нужно учиться писать жалобы, вести переписку и требовать, а не робко спрашивать ленивого чиновника в окне.

Типовые вопросы тогда будут решаться, любой отказ надо требовать в письменном виде и жаловаться, если нарушены права. Ещё раз, никто не будет покупать лояльность и компенсировать сверх обещанного, но положенное можно получить. Обратная сторона – требования государства обязательны, а не факультативны, к этому надо привыкать. Думаю, после людоловов киевского режима, когда любая прогулка или поездка может закончиться в Авдеевке, а потом перед ап. Петром, изменит отношение. Ограниченные и прозрачные требования государства в России будут смотреться совсем по-другому.

Источник

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Большинство населения Украины радостно примет интеграцию с Россией, так как устало от террора киевского режима.

2. Маргинальная часть населения, не согласная с интеграцией, сможет эмигрировать на Запад.

3. Россия не будет заигрывать с населением Украины, а просто интегрирует его как свои территории.

4. Населению придётся принять российскую государственную модель, чтобы избавится от террора украинской.

Вывод: Согласно автору, большинство украинцев с радостью примет интеграцию с Россией после страданий от киевского режима.

Источник: https://zavtra.ru/blogs/pokupki_loyal_nosti_bukraini_ne_budet
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как сделать революцию в России и как ее предотвратить – 2
Профессии будущего
Новости Украины и Новороссии 24 декабря 2015
Новости Украины и Новороссии 29 августа 2017
23 Комментария » Оставить комментарий
  • 26711 24829
    жора шапов четыре часа назад

      Примерно . Только это надо ещё сделать на штыках. И не забывать палкой по голове , периодически.

    • 11943 9215
      chu четыре часа назад

        Покупка лояльности – как то все сложно.
        Россия будет заигрывать с населением – это как то странно.
        Население хочет вступить в состав России – это как то интересно.
        1. Простой арифметический расчет показывает, что Россия не сможет прокормить 40 млн населения.
        2. Украинцы должны сами передумать идти в Европу и начать идти к России чтобы не было оккупации.
        3 Россия полностью независима от Украины и Украина сама должна строить свою страну так как хочет украинский народ.
        .
        Россия поможет.
        .
        Нужно убрать из своей украинской Земли нерусские интересы.

        • 26711 24829
          жора шаповchu три часа назад

            Так Вы с какой планеты? Там не знают, вероятно, что население Украины на сегодня гораздо меньше 40 миллионов. Снова Вам это повторяю.
            П.С. На 1991 год было 52 миллиона душ.
            В РФ тоже неруские интересы.

            1
            1
            • 11943 9215
              chuжора шапов три часа назад

                Очень странно Шапов что ты так тщательно защищаешь еврейскую хунту на Украине, и так тщательно ненавидишь все русское.
                У тебя явно какие то проплаченные интересы чтобы Украины и украинского народа не было.
                Спасибо что побеспокоил.

                1
                1
                • 26711 24829
                  жора шаповchu три часа назад

                    На здоровье.

                  • 26711 24829
                    жора шаповchu три часа назад

                      Приведите примеры вот этого Вашего :
                      “Очень странно Шапов что ты так тщательно защищаешь еврейскую хунту на Украине, и так тщательно ненавидишь все русское.
                      У тебя явно какие то проплаченные интересы чтобы Украины и украинского народа не было.” – сейчас.
                      Не приведёте, буду считать Вас окончательным брехуном и неадекватным ником.

                      • 11943 9215
                        chuжора шапов три часа назад

                          Во первых нет никаких оснований чтобы я вам что то приводил.
                          У вас не было ни одного коммента где вы за Россию за русских и за киевскую Русь.
                          Ни одного направления вашей мысли не было что вы за Украину и украинцев которые всегда жили вместе с Россией.
                          А хамить некрасиво и обзывать брехуном и неадекватным. Это проявление ненависти и оскорбление.

                          1
                          1
                        • 26711 24829
                          жора шаповchu два часа назад

                            Ну, то есть это Ваш ничем не подкреплённый и конкретно необоснованный вывод -коммент. Т.е. враньё.

                            Поэтому я заявляю, что ник chy для меня есть окончательный брехун и неадекватный ник.

                            Всего доброго.

                            Жора Шапов (ник)

                  • 26711 24829
                    жора шапов два часа назад

                      А это от девочки Маши :

                      “Москва, 17 января, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Бригада главы киевского режима Владимира Зеленского поставила на карту существование Украины и её людей, которые лишены права самим решать свою судьбу, сообщила на брифинге 17 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

                      Таким образом она прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что военнослужащие ВСУ «будут сражаться лопатами», если у них закончится оружие, потому что на карту поставлено существование страны.

                      «Жаль, он не сказал, кто конкретно поставил на карту существование Украины. Именно эта бригада, бригада Зеленского, поставила на карту всё, что было на Украине — в первую очередь людей, ресурсы, земли даже. Это же сделал в том числе Кулеба, но он об этом не говорит», — сказала Захарова.”

                      Только она не сказала, что именно это и есть задача зелёного кагала.

                      • 18245 17041
                        KTжора шапов два часа назад

                          Швеция начала акцию по призыву иммигрантов на военною службу.
                          Думаю за ней последуют остальные.Возможно уже этой весной увидим этих”воинов” в Украине.

                          • 18600 17022
                            РусаKT два часа назад

                              Хотят убить два зайца: избавиться от иммигрантов и за счет их же оказать помощь киевской бригаде в пополнении пушечного мяса.

                              • 18245 17041
                                KTРуса 53 мин. назад

                                  Они туда попали не случайно,их как раз для этих целей и запускали.Просто интересно чем и как будет отвечать РФ.

                          Оставить комментарий

                          Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

                          Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
                          Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

                          (Обязательно)

                          Быстрый переход:

                          Информация о сайте

                          Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

                          Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
                          Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
                          Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

                          Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

                          Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru