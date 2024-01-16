Автор «Капитала» в третьем томе своего произведения полтора столетия назад сформулировал важный закон капитализма — закон тенденции нормы прибыли к снижению. Рано или поздно норма прибыли должна прийти к нулевому значению, что будет означать смерть капитализма.

Одним из индикаторов нормы прибыли является величина ссудного процента. В случае, если значение процентной ставки по кредитам и займам достигает нулевой отметки, возможна смерть капитализма. Правда, если пребывание ссудного процента на нулевой отметке через короткий срок времени заканчивается и процент начинает расти, «пациент» после пребывания в состоянии «клинической смерти» может опять ожить. А вот затяжное пребывание в коматозном состоянии (когда процентная ставка долго сохраняется на нулевой отметке) означает полную и окончательную «смерть».

Экономики западных стран достаточно долго имели чисто символические процентные ставки по кредитам и ссудам.

Это было обусловлено тем, что Центробанки для выхода из мирового финансового кризиса 2008−2009 гг. вынуждены были опустить ключевые ставки до нулевых или даже отрицательных значений. Что тут же привело к снижению процентных ставок на денежных и финансовых рынках до значений, которые порой были ниже одного процента годовых. Все прошлое десятилетие и начало нынешнего западная капиталистическая экономика пребывала в состоянии комы (профессиональные экономисты называли это «затяжной депрессией»).

И лишь весной прошлого года под флагом борьбы с инфляцией Центробанки начали повышать ключевые ставки. Так, ФРС США многие годы держала ключевую ставку на отметке 0−0,25%, ЕЦБ — на нулевой отметке. А в 2022—2023 гг. они стали регулярно повышать ключевую ставку.

И сегодня у Федрезерва она уже находится на отметке 5,25−5,50%. А у ЕЦБ — на отметке 4,50%. У Национального банка Швейцарии «качели» ключевой ставки со значения минус 0,75% пошли в плюсовую зону, и сегодня ставка увеличилась до 1,75%. У Банка Швеции ключевая ставка была минус 0,50%, потом качнулась в сторону повышения и сегодня равняется плюс 4,0%. У Банка Дании диапазон «качелей» таков: было минус 0,45%, стало плюс 3,75%.

Позволит ли резкое (и, судя по всему, не завершившееся еще) повышение ключевых ставок Центробанков вывести западный капитализм из состояния «комы» — большой вопрос.

По крайней мере, на данный момент экономически развитые страны пребывают в состоянии экономической депрессии (или стагнации). И есть все признаки того, что вместо экономического оживления произойдет переход в состояние рецессии (спада). Уж больно долго было пребывание в коматозном состоянии, ключевые ставки находились на уровне плинтуса примерно 14 лет!

Однако есть одна крупная капиталистическая экономика, которая находится в коматозном состоянии гораздо дольше. Речь о Японии. Некогда Страна восходящего солнца находилась в центре мирового внимания. Это было во времена так называемого японского экономического чуда.

Оно длилось с 1955 по 1973 гг. Среднегодовые темпы прироста ВВП на этом отрезке времени составляли целых 10 процентов! Потом стали снижаться. А в самом начале 1990-х в Японии разразился жесточайший кризис. Потом он перешел в депрессию. Которая длится по сей день. Депрессивная экономика Японии перестала всех интересовать. О ней редко говорят и пишут, все внимание переключено на США, Евросоюз, Китай, Индию.

А экономика Страны восходящего солнца уже давно тает. По оценкам МВФ, своего пикового положения Япония достигла в 1991 г., когда ее доля в мировом ВВП составила 9,13%. А в прошлом году она составила лишь 3,75%. По итогам 2023-го, согласно предварительным оценкам, этот показатель опустится до 3,72%. В 2028 г. по прогнозу МВФ будет уже 3,29%. Вот такая пикирующая динамика страны, которая некогда удивляла мир своими экономическими «чудесами».

Примечательно, что Япония начала пытаться выйти из состояния экономической депрессии путем понижения ключевой ставки ЦБ еще в 90-е. В 1995 г. она была опущена до 0,50%, в 1998 г. — до 0,25%. А 12 февраля 1999 г. Банк Японии установил ключевую ставку на нулевой отметке. Такого до этого не делал ни один Центробанк мира.

Для сравнения: в 1990-е ключевая ставка Федерального Резерва находилась в районе 5 процентов.

Япония превратилась в своего рода экспериментальную площадку, на которой апробировали такой новый инструмент, как нулевая ключевая ставка. А Банк Японии пошел еще дальше: 29 января 2016 г. опустил ключевую ставку до значения минус 0,10%. Правда, тогда это не вызывало особого удивления, поскольку в это же время понизили ключевые ставки до отрицательных значений Центробанки Швейцарии, Швеции и Дании.

Но все Центробанки с весны прошлого года стали энергично поднимать ключевые ставки. У многих они уже добрались до отметки в 4−5 процентов и даже выше. Например, у ФРС — 5,25−5,50; у ЕЦБ — 4,50; у Банка Англии — 5,25; у Банка Швеции — 4,00.

Особняком держится Банк Японии. У него ключевая ставка по-прежнему на отметке минус 0,10%. Скоро будет семь лет, как она «замерзла» на этом уровне. А в целом на этом или чуть выше нуля уровне ключевая ставка Банка Японии находится уже три десятилетия! Получается, что экономика страны уже три десятилетия живет с помощью не просто дешевых, а почти бесплатных денег! Своеобразный и пока еще плохо осмысленный феномен, которому можно дать условное название: «денежный социализм».

Власти Японии и финансовая олигархия страны были бы рады отказаться от «денежного социализма». Но это невозможно, т.к. грозит крахом не только экономике, но и всем основам государства.

Сегодня экономика Японии в мировых рейтингах по величине реального (т.е. рассчитанного с учетом паритета покупательной способности национальной валюты) ВВП занимает четвертое место — после Китая, США, Индии. Но есть ряд показателей, по которым Страна восходящего солнца находится на первом месте. Или в верхней части мировых рейтингов. Показатели, скажем прямо, не очень приятные. Речь идет об относительной величине долга (в процентах к ВВП).

Япония впереди планеты всей по относительному уровню государственного долга. По данным МВФ, в 2022 г. величина общего государственного долга Японии составила 261,29% ВВП (долг центрального правительства — 214,27%; долг местных органов государственной власти — 47,02%). Для сравнения: следующая за Японией Греция имела показатель государственного долга, равный 177,43% ВВП. Далее шли Венесуэла (157,81%), Италия (144,41%), США (121,38%), Франция (111,67%).

Долг японского частного сектора (представляющий собой сумму долгов сектора домашних хозяйств и сектора нефинансовых корпораций) в 2022 г. составил 186,12% ВВП. Здесь Япония входит лишь в первую десятку стран, впереди нее находятся (% ВВП): Швейцария — 271,39; Швеция — 242,74; Франция — 228,11; Канада — 215,89; Бельгия — 195,77; Китай — 195,03; Норвегия — 191,2. Для справки: у США этот показатель равняется 152,5%.

Но если суммировать государственный долг и долг частного сектора экономики, то у Японии этот показатель оказывается равным 447,41% ВВП. По величине общего долга Страна восходящего солнца также оказывается впереди планеты всей.

Приведу данные по величине общего долга стран, следующих за Японией (% ВВП): Греция — 369,84; Франция — 339,78; Канада — 322,48; Швейцария — 310,51; Бельгия — 301,04; Италия — 291,98; Швеция — 274,43; США — 273,80.

Достаточно высокий показатель общего долга у Китая, но в базе данных МВФ информации по этой стране нет. Чтобы не перегружать статью цифрами, просто отмечу, что по относительному уровню общего долга Япония держит лидерство в мире еще с прошлого века.

Теперь читателю, вероятно, понятно, почему три десятилетия Банк Японии держит ключевую ставку на уровне плинтуса. Даже если поднять ее до 1 процента годовых, это приведет к страшнейшему долговому кризису, который может вообще пошатнуть основы японского государства.

У большинства экономически развитых стран средние ставки по банковским кредитам находятся в диапазоне от 4 до 8 процентов годовых. На сегодня они таковы (%): Ирландия — 4,15; Нидерланды — 4,22; Франция — 4,53; Испания — 5,00; Бельгия — 5,52; Австрия — 5,58; зона евро — 5,62; Италия — 5,93; Великобритания — 6,25; Германия — 6,35; Канада — 7,20; Финляндия — 7,92. А у ряда стран ставки даже выше 8 процентов (%): США — 8,50; Австралия — 10,69; Новая Зеландия — 12,63. У вот у Японии рекордно низкие средние процентные ставки по банковским кредитам: в октябре 2023 г. они были равны 1,5% годовых.

Еще более символическими являются процентные ставки по госдолгу. Чистые размещения вне выкупа Банка Японии по краткосрочному и среднесрочному долгу проходили по средневзвешенным ставкам всего 0,09% и 0,18% соответственно в среднем за последние три года.

Несмотря на такие символические процентные ставки, расходы на обслуживание государственного долга давно уже стали главной статьей государственного бюджета Японии. В ее бюджете на 2022 г. обслуживание долгов составляло четверть расходной части.

Сегодня много разговоров о том, что в федеральном бюджете США быстро растут процентные расходы (оплата процентов по госдолгу). Согласно последним данным, они уже составляют около 12 процентов всех бюджетных расходов, что очень беспокоит власти США. А в Японии этот показатель в два раза выше.

Без «наркотика» в виде новых доз государственного и частного долга Страна восходящего солнца существовать не может. Между прочим, новые долги в немалой степени образуются за счет займов и кредитов для покрытия старых долгов.

Долговая пирамида Японии самая высокая в мире и растет быстрее, чем в других странах.

Думаю, что Банк Японии будет и дальше держать ключевую ставку на отметке минус 0,10%. Но вряд ли это спасёт Японию. Капитализм в Стране восходящего солнца полностью исчерпал свой потенциал.

Публикация: Свободная Пресса

Валентин Катасонов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

- Согласно Марксу, снижение нормы прибыли в капитализме в конечном итоге приведет к его краху. Одним из индикаторов нормы прибыли является процентная ставка.

- Экономика Японии находится в длительной депрессии уже с 1990-х годов.

- Банк Японии с 1999 года держит ключевую ставку на нулевом или отрицательном уровне, стимулируя экономику дешевыми кредитами.

- У Японии самый высокий в мире государственный долг в процентах к ВВП – более 260%.

- Общий долг Японии (государственный плюс частный) превышает 450% ВВП – также самый высокий показатель.

- Процентные ставки по кредитам в Японии рекордно низкие – около 1-2% годовых. Это позволяет обслуживать огромный долг.

- Без дешевых кредитов экономика Японии рухнет под тяжестью долгов.

Вывод:

Японский капитализм фактически держится на "денежном социализме" – ультранизких процентных ставках и постоянном наращивании долга. Эта модель полностью себя исчерпала, и дальнейшее существование экономики Японии в текущем виде представляется невозможным. Страна движется к неизбежному финансово-экономическому краху.