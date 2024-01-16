Очень часто я слышу вопросы о том, – Как приучить народ к культуре? Как убрать разврат из телеящика?… (Алексей Орлов)Понятно, что курс на беЗкультурие был запущен извне через продажных чиновников глупцов, мечтающих о вольности (вседозволенности) и либеральной свободе, где все мне должны, а я всех посылаю *****.Понятно, что в полной мере изменить ситуацию к лучшему можно через проявление воли свыше. Однако, есть ли эта воля? Когда она будет проявлена?

Может быть попробовать более простой и доходчивый вариант исправление беЗкультурия? Метод «Кнута и Пряника»?

Как отучить народ материться, убрать пошлость и разврат? Об этом идёт повествование во фрагменте передачи «Как жить в новом году, чтобы были Мир и счастье. Новогодние пожелания и рассуждения. Алексея Орлова».

В полном видео были рассмотрены вопросы:

Почему идёт война и как её прекратить?

Как просто и быстро убрать похабщину, брань, сквернословие и мат из нашего общества?

Как пресечь курение и выпивку в общественных местах, на ТВ и блогах?

Как решить многие другие проблемы?

Ссылка на полное видео https://youtu.be/YAeNr9tM9gc

Быть ДОБРУ!

#Культура #народ #разврат #телевидение "АлексейОрлов

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Комментарий редакции

Основные тезисы данной лекции:

1. В России наблюдается рост негативных явлений, таких как ЛГБТ, разврат, алкоголизм, наркомания. Это противоречит традиционным ценностям и вредит обществу.

2. Необходимо принять законы, запрещающие демонстрацию сцен насилия, разврата, мата в СМИ и искусстве.

3. Ввести высокие штрафы за нарушение этих законов, особенно для публичных лиц. Чем больше аудитория, тем выше штраф.

4. Стимулировать полицейских финансово за выявление нарушителей и выписку штрафов.

5. Очистить архивы СМИ от вредного контента.

6. Поощрять создание позитивного, нравственного контента.

Вывод: лектор считает, что в России необходимо ужесточить цензуру и ограничить демонстрацию в СМИ негативного контента, чтобы воспитать в обществе традиционные нравственные ценности. Для этого он предлагает комплекс мер – от запретительных до стимулирующих.