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Как отучить народ материться, убрать пошлость и разврат? Алексей Орлов

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Очень часто я слышу вопросы о том, – Как приучить народ к культуре? Как убрать разврат из телеящика?… (Алексей Орлов)
Понятно, что курс на беЗкультурие был запущен извне через продажных чиновников глупцов, мечтающих о вольности (вседозволенности) и либеральной свободе, где все мне должны, а я всех посылаю *****.
Понятно, что в полной мере изменить ситуацию к лучшему можно через проявление воли свыше. Однако, есть ли эта воля? Когда она будет проявлена?

Может быть попробовать более простой и доходчивый вариант исправление беЗкультурия? Метод «Кнута и Пряника»?

Как отучить народ материться, убрать пошлость и разврат? Об этом идёт повествование во фрагменте передачи «Как жить в новом году, чтобы были Мир и счастье. Новогодние пожелания и рассуждения. Алексея Орлова».

В полном видео были рассмотрены вопросы:
Почему идёт война и как её прекратить?
Как просто и быстро убрать похабщину, брань, сквернословие и мат из нашего общества?
Как пресечь курение и выпивку в общественных местах, на ТВ и блогах?
Как решить многие другие проблемы?
Ссылка на полное видео https://youtu.be/YAeNr9tM9gc

Быть ДОБРУ!

#Культура #народ #разврат #телевидение "АлексейОрлов

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ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/

Комментарий редакции

Основные тезисы данной лекции:

1. В России наблюдается рост негативных явлений, таких как ЛГБТ, разврат, алкоголизм, наркомания. Это противоречит традиционным ценностям и вредит обществу.

2. Необходимо принять законы, запрещающие демонстрацию сцен насилия, разврата, мата в СМИ и искусстве.

3. Ввести высокие штрафы за нарушение этих законов, особенно для публичных лиц. Чем больше аудитория, тем выше штраф.

4. Стимулировать полицейских финансово за выявление нарушителей и выписку штрафов.

5. Очистить архивы СМИ от вредного контента.

6. Поощрять создание позитивного, нравственного контента.

Вывод: лектор считает, что в России необходимо ужесточить цензуру и ограничить демонстрацию в СМИ негативного контента, чтобы воспитать в обществе традиционные нравственные ценности. Для этого он предлагает комплекс мер – от запретительных до стимулирующих.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nDhzkMZh7Vo
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12 Комментариев » Оставить комментарий
  • 7147 5459
    Игорь четыре часа назад

      Это просто, убираем Марину, Жору… так совсем кисло станет, не с кем матом перекинутся, тут нужна иридиевая середина. Чтоб и перчик был и гастрита не было. вот в контакте запись – А. П. Чехов пишет что едет на дачу к знакомым захватил ведро – 12 литров водки. Народ бодро обсуждает. Шнурова вспомним, того ведь расстрелять придется, он все бардовые давно перешел.

    • 11938 9210
      chu четыре часа назад

        Если кто то на работе сказал неправду, и за это человека лишили 13-й зарплаты или уволили, то милиционер сразу на улице дает условную уголовную ответственность. Потому что работа для человека это и воспитание детей. Тогда наступит в стране порядок, и появится надежда что будущее будет.
        Если нет у государства таких возможностей бороться с враньем на работе, на сайте, и.т.д. И детям нет гарантии посещения секций, новая красивая обувь, мир между мамой и папой в семье, то возможность высказаться матом пока должны оставаться.

        • 26701 24819
          жора шаповchu три часа назад

            Да. Матом разговаривают (если кто-то забыл).

            • 11938 9210
              chuжора шапов час назад

                Самое главное для любого человека это его работа. Если кто то может организовать работу и содержание коллектива в оптимальных условиях сегодня, то пусть он будет богатым. Не нужно его или их за это осуждать.
                Законодательство нужно совершенствовать из низов от тех кто достиг чего то в этой важной части человеческой жизни.
                На законодательном и исполнительном уровне власти нужно убирать все что мешает работать немедленно.

          • 3795 2618
            Voyager три часа назад

              Русский Мат Это,
              Язык Состояния!
              Очень ЕМКИЙ в Этом Состоянии.
              Кстати)))) Кто-то из Ваших Классиков сказал что ,Даже С Определенным Посылом Сказать _ЛЮБЛЮ_ Можно Человека Направить к Самоубийству…
              Ищите Если я не Прав…
              В Мате Ничего ,Негативного НЕТ!
              В Энергии Посыла Суть Сказанного.

            • 18591 17013
              Руса два часа назад

                ” 2. Необходимо принять законы, запрещающие демонстрацию сцен насилия, разврата, мата в СМИ и искусстве.”

                Очевидно так и надо начинать, а затем очистить архивы СМИ от
                вредного контента, ввести высокие штрафы за нарушение этих законов.
                Автор правильно считает, что необходимо ужесточить цензуру.

              • 9089 7559
                Женечка 36 мин. назад

                  Шо опять? И у этого приставку “бес-” большевики придумали? Толковый словарь живого великорусского языка 1863:
                  https://ru.wikisource.org/wiki/ТСД-словник/1/Б
                  “бѣсъ”, а не “бес”: вот правильное написание нечистой силы на церковно-славянском.
                  Поможет ли? Не знаю. Мне все равно. ©

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