Как отучить народ материться, убрать пошлость и разврат? Алексей Орлов
Очень часто я слышу вопросы о том, – Как приучить народ к культуре? Как убрать разврат из телеящика?… (Алексей Орлов)
Понятно, что курс на беЗкультурие был запущен извне через продажных чиновников глупцов, мечтающих о вольности (вседозволенности) и либеральной свободе, где все мне должны, а я всех посылаю *****.
Понятно, что в полной мере изменить ситуацию к лучшему можно через проявление воли свыше. Однако, есть ли эта воля? Когда она будет проявлена?
Может быть попробовать более простой и доходчивый вариант исправление беЗкультурия? Метод «Кнута и Пряника»?
Как отучить народ материться, убрать пошлость и разврат? Об этом идёт повествование во фрагменте передачи «Как жить в новом году, чтобы были Мир и счастье. Новогодние пожелания и рассуждения. Алексея Орлова».
В полном видео были рассмотрены вопросы:
Почему идёт война и как её прекратить?
Как просто и быстро убрать похабщину, брань, сквернословие и мат из нашего общества?
Как пресечь курение и выпивку в общественных местах, на ТВ и блогах?
Как решить многие другие проблемы?
Ссылка на полное видео https://youtu.be/YAeNr9tM9gc
Быть ДОБРУ!
#Культура #народ #разврат #телевидение "АлексейОрлов
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ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/
Комментарий редакции
Основные тезисы данной лекции:
1. В России наблюдается рост негативных явлений, таких как ЛГБТ, разврат, алкоголизм, наркомания. Это противоречит традиционным ценностям и вредит обществу.
2. Необходимо принять законы, запрещающие демонстрацию сцен насилия, разврата, мата в СМИ и искусстве.
3. Ввести высокие штрафы за нарушение этих законов, особенно для публичных лиц. Чем больше аудитория, тем выше штраф.
4. Стимулировать полицейских финансово за выявление нарушителей и выписку штрафов.
5. Очистить архивы СМИ от вредного контента.
6. Поощрять создание позитивного, нравственного контента.
Вывод: лектор считает, что в России необходимо ужесточить цензуру и ограничить демонстрацию в СМИ негативного контента, чтобы воспитать в обществе традиционные нравственные ценности. Для этого он предлагает комплекс мер – от запретительных до стимулирующих.
Это просто, убираем Марину, Жору… так совсем кисло станет, не с кем матом перекинутся, тут нужна иридиевая середина. Чтоб и перчик был и гастрита не было. вот в контакте запись – А. П. Чехов пишет что едет на дачу к знакомым захватил ведро – 12 литров водки. Народ бодро обсуждает. Шнурова вспомним, того ведь расстрелять придется, он все бардовые давно перешел.
Если кто то на работе сказал неправду, и за это человека лишили 13-й зарплаты или уволили, то милиционер сразу на улице дает условную уголовную ответственность. Потому что работа для человека это и воспитание детей. Тогда наступит в стране порядок, и появится надежда что будущее будет.
Если нет у государства таких возможностей бороться с враньем на работе, на сайте, и.т.д. И детям нет гарантии посещения секций, новая красивая обувь, мир между мамой и папой в семье, то возможность высказаться матом пока должны оставаться.
Да. Матом разговаривают (если кто-то забыл).
Самое главное для любого человека это его работа. Если кто то может организовать работу и содержание коллектива в оптимальных условиях сегодня, то пусть он будет богатым. Не нужно его или их за это осуждать.
Законодательство нужно совершенствовать из низов от тех кто достиг чего то в этой важной части человеческой жизни.
На законодательном и исполнительном уровне власти нужно убирать все что мешает работать немедленно.
Самое главное в жизни любого человека, – это самому решать, что в жизни для него главное.
А кто не решает что ему надо сам, тому милиционер даст штраф.
Жора ты какую то умную мысль опять сказал.
Помыслите.
Я мыслю что сейчас Евросоюз поможет нерусской хунте вылавливать в Европе украинских добровольцев.
А если человек сам не решает что ему в жизни главное значит он уже умер.
Русский Мат Это,
Язык Состояния!
Очень ЕМКИЙ в Этом Состоянии.
Кстати)))) Кто-то из Ваших Классиков сказал что ,Даже С Определенным Посылом Сказать _ЛЮБЛЮ_ Можно Человека Направить к Самоубийству…
Ищите Если я не Прав…
В Мате Ничего ,Негативного НЕТ!
В Энергии Посыла Суть Сказанного.
” 2. Необходимо принять законы, запрещающие демонстрацию сцен насилия, разврата, мата в СМИ и искусстве.”
Очевидно так и надо начинать, а затем очистить архивы СМИ от
вредного контента, ввести высокие штрафы за нарушение этих законов.
Автор правильно считает, что необходимо ужесточить цензуру.
Шо опять? И у этого приставку “бес-” большевики придумали? Толковый словарь живого великорусского языка 1863:
https://ru.wikisource.org/wiki/ТСД-словник/1/Б
“бѣсъ”, а не “бес”: вот правильное написание нечистой силы на церковно-славянском.
Поможет ли? Не знаю. Мне все равно. ©
А при чём там церковно-славянский к чЕлу А.Орлову ? Насколько помню, – чел ни рядом , ни внутри не состоял. В Церкви.